„Răspunsurile noastre la prelungirea războiului de către Rusia și la atacurile asupra orașelor și comunelor noastre sunt pe deplin justificate. De data aceasta, sancțiunile ucrainene cu rază lungă de acțiune au ajuns în regiunea Moscovei, iar noi le spunem clar rușilor: statul lor trebuie să pună capăt războiului”, a spus, în mesajul său video de duminică seara, președintele Ucrainei.

Zelenski nu a comentat informațiile despre victimele cauzate de atacul ucrainean.

„Distanța față de granița de stat a Ucrainei este de peste 500 km. Concentrația apărării antiaeriene ruse în regiunea Moscovei este cea mai mare. Dar o depășim”, a adăugat Zelenski.

În dimineața zilei de duminică, 17 mai, capitala rusă și regiunea Moscovei au fost ținta unuia din cele mai ample atacuri ucrainene cu drone de la începutul invaziei rusești pe scară largă în Ucraina.

Autoritățile ruse spun că cel puțin trei oameni au fost uciși și alte 17 persoane au fost rănite în urma atacului, iar incendii provocate de loviturile dronelor sau de căderea resturilor au izbucnit în mai multe locuri, inclusiv pe teritoriul aeroportului internațional Șeremetevo.

Potrivit lui Zelenski, loviturile de succes ale Ucrainei în adâncul teritoriului rusesc „schimbă atitudinea partenerilor” Kievului față de războiul în curs. „Războiul se întoarce, în mod previzibil, în «portul natal», iar acesta este un semnal clar că nu merită să te pui cu Ucraina și să duci un război de agresiune nedrept împotriva unui alt popor”, a spus el.

Statul Major al armatei ucrainene a anunțat că, în urma atacului de duminică, a fost lovită întreprinderea „Angstrem” din Zelenograd - o suburbie a Moscovei - care produce „microelectronică, radioelectronică, sisteme optice și robotice pentru nevoile militare”. De asemenea, forțele ucrainene spun că au distrus o importantă stație de pompare a petrolului - „Solnecinogorskaia” - din regiunea Moscovei. Comunicatul nu menționează un alt atac - asupra rafinăriei din Kapotna, regiunea Moscovei - semnalat de canale de monitorizare ucrainene, .

De asemenea, Statul Major ucrainean a spus că, pentru distrugerea țintelor din regiunea Moscovei, au fost utilizate drone ucrainene de tip RS-1 „Bars”, FP-1 „Firepoint”, BARS-SM „GLADIATOR” și altele.

Potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobianin, în decursul zilei de duminică, regiunea capitalei a fost atacată cu peste 120 de drone. Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că, doar în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, au fost doborâte 556 de drone ucrainene. În aceeași noapte, Rusia a atacat Ucraina cu aproape 300 de drone.

Noi atacuri rusești la Odesa și Dnipro

Forțele rusești au lansat noaptea trecută un atac aerian asupra orașului ucrainean Dnipro, iar autoritățile locale spun că acesta a rănit cel puțin 26 de persoane, printre care doi copii.

Șeful administrației militare din Dnipro, Olexandr Hanja, a spus că trupele ruse au atacat orașul cu rachete, care au lovit și un cartier rezidențial, unde au izbucnit incendii, iar într-una din clădiri au rămas blocate mai multe persoane.

La Odesa, șeful administrației militare municipale, Serhei Lisak, a anunțat că urma unui atac rusesc nocturn au fost rănite două persoane, inclusiv un copil. Lisak a spus că în Odesa au fost avariate blocuri de locuințe, precum și clădirile unui liceu și ale unei grădinițe.

În regiunea Zaporojie, trei persoane au fost rănite în atacurile nocturne, iar la Herson - o persoană a fost ucisă și alte nouă au fost rănite, potrivit autorităților locale.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te