Lavrov i-a spus lui Rubio la telefon că armata rusă „va lansa atacuri sistematice și consecvente asupra obiectivelor situate în Kiev, utilizate pentru nevoile Forțelor Armate ale Ucrainei, precum și asupra centrelor de luare a deciziilor corespunzătoare”, se spune într-o declarație a ministerului rus de externe.
Moscova susține că decizia a fost luată ca răspuns la atacurile ucrainene continue „împotriva populației pașnice și a obiectivelor civile” din Rusia.
De asemenea, Lavrov i-a reamintit lui Rubio că Rusia îndeamnă SUA și alte țări să-și evacueze personalul misiunilor diplomatice din Kiev.
Discuția a urmat după ce Moscova a avertizat că pregătește noi atacuri asupra Kievului, inclusiv „centrelor de decizie”, și a reiterat apelul adresat cetățenilor străini și diplomaților de a părăsi orașul.
În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Kievului, soldat cu cel puțin patru morți și zeci de răniți, provocând pagube substanțiale în capitală ucraineană. Printre armele folosite de Rusia s-a numărat racheta balistică Oreșnik, capabilă să transporte focoase nucleare, potrivit Moscovei.
Pe de altă parte, departamentul de stat al SUA a anunțat că Marco Rubio și Serghei Lavrov au discutat despre războiul din Ucraina, relațiile bilaterale și situația din Iran, transmite Reuters.
Statele Unite sunt în continuare dispuse să medieze în conflictul dintre Rusia și Ucraina, a declarat reporterilor, marți, secretarul de stat Marco Rubio, aflat într-o vizită oficială în India, potrivit AFP.
„De fiecare dată când vedem aceste lovituri puternice din partea uneia sau a alteia dintre părți, ne reamintim de ce acesta este un război teribil, care durează deja mai mult decât cel de-al Doilea Război Mondial, și care trebuie să ia sfârșit”, a spus Rubio după discuția cu Lavrov.
Rubio a declarat reporterilor că „SUA sunt gata și pregătite să facă tot ce le stă în putință pentru a contribui la încheierea acestui război și sperăm că oportunitatea se va ivi la un moment dat”.
Șefa delegației UE: „Rămânem la Kiev”
La Kiev, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a declarat luni reporterilor că amenințările Rusiei cu noi atacuri asupra Kievului urmăresc să intimideze diplomații occidentali, dar Ucraina nu se așteaptă ca acest șantaj să dea roade.
Potrivit ministrului, lumea trebuie să acționeze exact în sensul opus celui dorit de Kremlin.
Sibiha a publicat un video în care se vede cum diplomați occidentali vizitează locul atacurilor rusești din Kiev.
Katarína Mathernová, șefa reprezentanței UE la Kiev, a declarat că avertismentul Rusiei are scopul de a semăna panică: „Rusia vrea să provoace teamă. Panică. Izolarea Ucrainei. Nu va funcționa. UE nu va pleca nicăieri. Rămânem la Kiev. Rămânem alături de Ucraina”.
Ministerul de Externe al Poloniei a avertizat Rusia cu privire la consecințele unor eventuale atacuri asupra misiunilor diplomatice din Kiev.
„Întrucât Rusia, după cum declară ea însăși, nu duce un război, ci o așa-numită „operațiune militară specială”, care, în principiu, ar trebui să se limiteze la obiective militare, orice atacuri asupra altei infrastructuri, inclusiv asupra reprezentanțelor diplomatice, ar trebui tratate ca acte ostile. Prin urmare, vom considera fiecare atac asupra reprezentanțelor diplomatice poloneze ca fiind intenționat și premeditat”, se spune în declarația externelor de la Varșovia.
Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL, BBC, Reuters și AFP
