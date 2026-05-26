Lavrov i-a spus lui Rubio la telefon că armata rusă „va lansa atacuri sistematice și consecvente asupra obiectivelor situate în Kiev, utilizate pentru nevoile Forțelor Armate ale Ucrainei, precum și asupra centrelor de luare a deciziilor corespunzătoare”, se spune într-o declarație a ministerului rus de externe.

Moscova susține că decizia a fost luată ca răspuns la atacurile ucrainene continue „împotriva populației pașnice și a obiectivelor civile” din Rusia.

De asemenea, Lavrov i-a reamintit lui Rubio că Rusia îndeamnă SUA și alte țări să-și evacueze personalul misiunilor diplomatice din Kiev.

Discuția a urmat după ce Moscova a avertizat că pregătește noi atacuri asupra Kievului, inclusiv „centrelor de decizie”, și a reiterat apelul adresat cetățenilor străini și diplomaților de a părăsi orașul.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Kievului, soldat cu cel puțin patru morți și zeci de răniți, provocând pagube substanțiale în capitală ucraineană. Printre armele folosite de Rusia s-a numărat racheta balistică Oreșnik, capabilă să transporte focoase nucleare, potrivit Moscovei.

Kievul în zorii de 24 mai, după un masiv atac rusesc 1/14 Incendiu la o piață și un centru comercial după atacul rusesc asupra stației de metrou Lukianivska din Kiev.











2/14 Unda de șoc a avariat vestibulul de la suprafață al stației de metrou Lukianivska, care a fost închisă pentru transportul de pasageri.











3/14 Urmările atacului rusesc în apropierea stației de metrou Lukianivska din Kiev.











4/14 Un bloc de locuințe din raionul Șevcenkivski al Kievului, distrus în urma bombardamentului rusesc.











5/14 Yn locuitor al Kievului, Evgheni, rănit în urma atacului rusesc, își ține în brațe câinele, Vilka.



„Eram pe coridor. Iar ea [câinele] nu voia să stea cu mine. Era în cameră. Când a bubuit, am fugit după ea. Apoi a urmat încă o explozie. Și pe mine cu ea ne-a aruncat ca pe o așchie. Înțelegeți, am 75 de ani. De ce să-mi fie frică? Mi-a fost mai frică pentru ea decât pentru mine", a povestit bărbatul.











6/14 Oameni și salvatori se adăpostesc într-un subsol în timpul atacului rusesc și acordă ajutor unei femei rănite.











7/14 Un bloc cu nouă etaje din raionul Șevcenkivski al Kievului, avariat în urma atacului Rusiei.











8/14 Un bărbat ajută o femeie rănită în urma atacului rusesc asupra Kievului.











9/14 Angajați ai Crucii Roșii evacuează răniți în urma atacului rusesc.











10/14 Automobile arse și piața afectată în urma atacului rusesc asupra Kievului.











11/14 Muzeul Național „Cernobîl", avariat în urma atacului rusesc.











12/14 Muzeul Național „Cernobîl" fusese redeschis în urmă cu o lună, după restaurare.











13/14 „A fost lovit spațiul care păstrează mărturii despre catastrofa din 1986. Muzeul, restaurat ca simbol al înțelegerii tragediei, a fost din nou afectat", a scris ministrul ucrainean de interne, Ihor Klimenko.











14/14 Fum deasupra Kievului după atacul rusesc asupra orașului.



Militarii ruși atacă în mod regulat orașe ucrainene și infrastructura civilă din toate regiunile Ucrainei folosind diferite tipuri de armament - drone kamikaze, rachete, bombe aeriene ghidate și sisteme de lansare multiplă de rachete.

Autoritățile ucrainene și organizațiile internaționale califică aceste lovituri drept crime de război ale Federației Ruse și subliniază că ele au un caracter deliberat.

Conducerea Rusiei neagă că armata rusă lovește intenționat infrastructura civilă a orașelor și satelor ucrainene în timpul războiului la scară largă, ucigând civili și distrugând spitale, școli, grădinițe și obiective energetice și de alimentare cu apă.











Pe de altă parte, departamentul de stat al SUA a anunțat că Marco Rubio și Serghei Lavrov au discutat despre războiul din Ucraina, relațiile bilaterale și situația din Iran, transmite Reuters.

Statele Unite sunt în continuare dispuse să medieze în conflictul dintre Rusia și Ucraina, a declarat reporterilor, marți, secretarul de stat Marco Rubio, aflat într-o vizită oficială în India, potrivit AFP.

„De fiecare dată când vedem aceste lovituri puternice din partea uneia sau a alteia dintre părți, ne reamintim de ce acesta este un război teribil, care durează deja mai mult decât cel de-al Doilea Război Mondial, și care trebuie să ia sfârșit”, a spus Rubio după discuția cu Lavrov.

Rubio a declarat reporterilor că „SUA sunt gata și pregătite să facă tot ce le stă în putință pentru a contribui la încheierea acestui război și sperăm că oportunitatea se va ivi la un moment dat”.

Șefa delegației UE: „Rămânem la Kiev”

La Kiev, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a declarat luni reporterilor că amenințările Rusiei cu noi atacuri asupra Kievului urmăresc să intimideze diplomații occidentali, dar Ucraina nu se așteaptă ca acest șantaj să dea roade.

Potrivit ministrului, lumea trebuie să acționeze exact în sensul opus celui dorit de Kremlin.

Sibiha a publicat un video în care se vede cum diplomați occidentali vizitează locul atacurilor rusești din Kiev.

Katarína Mathernová, șefa reprezentanței UE la Kiev, a declarat că avertismentul Rusiei are scopul de a semăna panică: „Rusia vrea să provoace teamă. Panică. Izolarea Ucrainei. Nu va funcționa. UE nu va pleca nicăieri. Rămânem la Kiev. Rămânem alături de Ucraina”.

Ministerul de Externe al Poloniei a avertizat Rusia cu privire la consecințele unor eventuale atacuri asupra misiunilor diplomatice din Kiev.

„Întrucât Rusia, după cum declară ea însăși, nu duce un război, ci o așa-numită „operațiune militară specială”, care, în principiu, ar trebui să se limiteze la obiective militare, orice atacuri asupra altei infrastructuri, inclusiv asupra reprezentanțelor diplomatice, ar trebui tratate ca acte ostile. Prin urmare, vom considera fiecare atac asupra reprezentanțelor diplomatice poloneze ca fiind intenționat și premeditat”, se spune în declarația externelor de la Varșovia.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL, BBC, Reuters și AFP

