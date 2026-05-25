„Cred că ne așteaptă discuții destul de interesante [cu statele membre ale UE]. Avem multe aspecte de discutat. Suntem pregătiți pentru asta”, a spus viceministrul de externe din R. Belarus, Ihar Sekreta, citat de agenția Interfax.

„Astfel de apeluri nu sunt întâmplătoare”, a mai spus oficialul, referindu-se la convorbirea telefonică avută în weekend de Lukașenko cu președintele francez Macron, adăugând că „există un interes tot mai mare pentru rolul și locul Belarusului în Europa”.

Potrivit unei surse guvernamentale de la Paris citată de AFP, Macron l-a avertizat duminică pe Lukașenko, un aliat cheie al Rusiei, să nu se implice direct în războiul purtat de Moscova împotriva Ucrainei.

Avertismentul a fost transmis în cadrul primei convorbiri telefonice cunoscute dintre cei doi lideri de la începutul invaziei ruse din februarie 2022, lansată parțial de pe teritoriul belarus.

Macron „a subliniat riscurile pentru Belarus de a se lăsa antrenat în războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat sursa din anturajul președintelui francez, care a vorbit sub condiția anonimatului.

„De asemenea, el l-a îndemnat pe Alexander Lukașenko să ia măsurile necesare pentru a îmbunătăți relațiile dintre Belarus și Europa”, a mai adăugat sursa.

O ofensivă dinspre nord?

Un scurt comunicat publicat pe site-ul președinției belaruse a precizat că „șefii de stat au discutat despre problemele regionale și despre relațiile Belarusului cu UE și, în special, cu Franța”.

Discuția a avut loc „la inițiativa părții franceze”, se mai precizează în comunicat.

La începutul lunii mai, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a ordonat trupelor să întărească frontiera cu Belarus în nord, susținând că Moscova pregătea o nouă ofensivă din acea zonă. Kremlinul a negat acest lucru.

Rusia și aliatul său mai mic, Belarus, au desfășurat exerciții nucleare cu câteva zile în urmă, pe 18 mai, în timp ce Kievul își intensifica atacurile cu drone asupra Rusiei.

Belarus, care se învecinează cu flancul estic al NATO, găzduiește cea mai recentă rachetă rusă cu capacitate nucleară, Oreșnik, capabilă să lovească ținte la mii de kilometri - inclusiv țările vest-europene.

Duminică, Rusia a folosit racheta balistică hipersonică pentru a treia oară în războiul împotriva Ucrainei, ca parte a unui baraj masiv de drone și rachete care a provocat distrugeri pe scară largă în Kiev.

