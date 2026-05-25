Muzee, clădiri guvernamentale și opera din Kiev, avariate de atacul rusesc

„Acest act de terorism planificat a vizat inima istorică și culturală a capitalei ucrainene. Federația Rusă duce în mod sistematic un război nu doar împotriva poporului ucrainean, ci și împotriva culturii ucrainene, a memoriei istorice și a patrimoniului cultural universal”, a declarat comisia.

Potrivit datelor comisiei ucrainene pentru UNESCO, în urma atacului au fost deteriorate sau distruse mai multe instituții culturale și științifice din Kiev, între care:

Muzeul Național de Artă al Ucrainei

Casa Ucraineană

Institutul de Literatură „Taras Șevcenko” al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, unde se află arhive unice de cărți

Opera din Kiev (Teatrul Municipal Academic de Operă și Balet din Kiev)

Academia Națională de Muzică a Ucrainei

Institutul de Învățământ și Cercetare în Administrație Publică și Serviciul Public al Universității Naționale „Taras Șevcenko” din Kiev

Filarmonica Națională a Ucrainei

Biblioteca Națională „Iaroslav cel Înțelept”

Mica Operă din Kiev

Muzeul Național „Cernobîl” fusese redeschis, recent, după renovare. O rachetă a lovit clădirea istorică în care se află muzeul, dar și sediul Serviciului Situații de Urgență.

În același cartier, Șevcenkovskii, bombardamentele au afectat și „Mica Operă”, găzduită de „Casa Lukianov”, construită între anii 1900 și 1902, un monument arhitectural protejat de stat.

Clădirea Muzeului Național de Artă al Ucrainei a fost și ea deteriorată în urma atacului, dar colecția și personalul muzeului nu au avut de suferit.

Angajații muzeului și serviciile specializate inspectează în prezent clădirea pentru a evalua amploarea distrugerilor. Clădirea muzeului este un monument de arhitectură, istorie și artă de importanță națională.

Alte distrugeri, în cartierul guvernamental

Oficiali ucraineni spun că atacul a produs daune minore unor ministere și sediului guvernului.

Premierul Iulia Sviridenko a scris pe rețeaua X că geamurile clădirii cabinetului de miniștri au fost sparte, dar nimeni nu a fost rănit. Clădirea guvernului a mai avut de suferit de pe umra unui atac rusesc, în septembrie 2025, care a provocat un incendiu.

Șeful diplomației ucrainene, Andrii Sibiha, a anunțat că și clădirea Ministerului Afacerilor Externe, construită de arhitectul Joseph Langbard în 1939, a suferit daune minore. Aceasta „a fost afectată de acțiuni militare pentru prima dată de la cel de-al Doilea Război Mondial”, a mai afirmat oficialul.

Banca Națională a Ucrainei a suferit și ea daune minore, a anunțat guvernatorul Andrii Pîșnii.

Totodată, ziarul „Ukrainska Pravda” a publicat fotografii cu un bloc avariat pe strada Hrușevski, în care, potrivit informațiilor publicației, s-ar afla apartamentul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Cea mai afectată în urma atacului a fost zona Lukianivka din Kiev.

Acolo au fost distruse sau avariate o piață, un centru de afaceri, un centru comercial, o stație de metrou și mai multe clădiri rezidențiale.

Moscova a anunțat că ținta atacului au fost „obiectivele de comandă militară, bazele aeriene și întreprinderi din complexul industrial și militar al Ucrainei”. „Țintele atacului au fost atinse, toate obiectivele vizate au fost lovite”, se afirmă în declarația Ministerului Apărării al Federației Ruse.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a lansat un atac aerian de amploare asupra capitalei Ucrainei, folosind peste 600 de drone și 90 de rachete, dintre care cel puțin o rachetă cu rază medie de acțiune „Oreșnik”.

Forțele aeriene ale Ucrainei spun că au reușit să doboare 55 de rachete și 549 de drone. Însă, 16 rachete și 51 de drone de atac au reușit să lovească 54 de locații.

În urma atacului, cel puțin două persoane au fost ucise, iar alte 87 au fost rănite, inclusiv trei copii.

Luni, echipele speciale au continuat să înlăture consecințele atacurilor rusești de la weekend.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus că în urma atacului masiv asupra Kievului au fost avariate aproximativ 300 de obiective.

„Cele mai afectate sunt clădirile rezidențiale - pe parcursul zilei de ieri au fost depuse sesizări privind diferite grade de avariere pentru aproape 150 de case și blocuri de locuințe”, a declarat Zelenski.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL și BBC

