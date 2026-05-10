Tinerii ruși nu mai pot fugi de armată prin Belarus: primul caz oficial

Tânărul a primit citația la începutul lunii aprilie, și tot atunci a fost emisă o notificare privind interdicția de a părăsi Federația Rusă. În ciuda restricției, el a reușit să ajungă în Belarus, de unde spera să ajungă mai departe în Armenia. Însă, pe aeroportul din Minsk, tânărul nu a fost lăsat să se îmbarce la bordul avionului spre Erevan.

Comitetul de stat de grăniceri din Belarus a confirmat oficial pe 29 aprilie că cetățenii ruși care au primit o citație militară nu vor putea să iasă din țară prin teritoriul belarus.

Belarus și Rusia au o bază de date comună a recruților, au mai precizat autoritățile de frontieră, adăugând: dacă ieșirea este interzisă, toate întrebările trebuie adresate Federației Ruse, dar dacă nu există restricții și actele sunt în regulă - persoana va fi lăsată să plece.

Numele cetățeanului rus căruia nu i s-a permis să părăsească Belarus la sfârșitul lunii trecute nu a fost făcut public.

Se știe doar că nu i s-a permis să zboare de la aeroportul din Minsk nici spre Tbilisi, nici la Erevan. Tânărului nu i s-au înmânat documente care să ateste interdicția de a părăsi Belarus. În citația pe care a primit-o era specificat că trebuie să se prezinte la un examen medical pe 29 aprilie.

În cele din urmă, tânărul a revenit în Rusia, a declarat Artem Klîga de la „Mișcarea refuzului conștient”. „Din câte știu, el s-a întors în Rusia. Ținem legătura și căutăm o modalitate de a elimina această restricție. Vom încerca diverse abordări, deoarece, atunci când apare o practică nouă, trebuie să fim creativi.”

„Mișcarea refuzului conștient” semnalează că acesta este primul caz cunoscut în care unui recrut din Rusia i s-a interzis atât traversarea frontierei ruso-belaruse, cât și părăsirea orașului Minsk. Centrul belarus pentru drepturile omului „Viasna” a precizat că rușii au mai întâmpinat și în trecut probleme la ieșirea din Belarus. Acum, însă, autoritățile desfășoară o activitate intensă pentru sincronizarea bazelor de date din Belarus și Rusia, spune Pavel Sapelko, avocat al „Viasna”.

„Nu este un secret. Este un proces care durează de mult timp, a început încă din 2015 și a devenit practic funcțional în 2020. Cu siguranță, sistemul este perfecționat treptat și, fără îndoială, putem fi siguri că, în cele din urmă, acesta va funcționa sută la sută. Astfel, sistemul va împiedica ieșirea rușilor în Belarus și, respectiv, a belarușilor în Rusia – dacă ieșirea este restricționată de legislația națională”.

Sfaturi pentru recruții ruși care fug de armată

Apărătorul drepturilor omului nu exclude ca celor care ajung în baza de date comună să le fie mai greu să părăsească țara. „Acum nimeni nu mai aleargă după recrut cu o citație pe hârtie. Aceasta este transmisă prin Serviciile Publice – și după 7 zile se consideră că a fost înmânată, iar din acel moment se impune interdicția de ieșire din țară. Evident, o combinație a tuturor acestor factori a fost prezentă în cazul acestui recrut despre care toată lumea vorbește. Și, cel mai probabil, aceasta ar putea deveni o practică mai răspândită”, consideră Sapelko.

Artem Klîga recunoaște că apărătorii drepturilor recruților din Rusia nu se așteptau la viteza cu care Ministerul Apărării al Federației Ruse va pune în aplicare planurile de recrutare electronică și de restricționare a circulației persoanelor.

„Mă sperie, sincer, faptul că în Rusia, în timp ce războiul este încă în desfășurare, Ministerul Apărării dispune de resurse enorme de lobby. Toate aceste modificări pe care le-au adoptat în aprilie 2023, toate aceste planuri grandioase pe care le-au inclus acolo – nouă ni s-au părut extrem de ambițioase. Și m-am gândit: probabil va dura trei-cinci ani până vor pune toate acestea în funcțiune. Vedem că, în primul rând, ei nu renunță la aceste planuri; în al doilea rând, cheltuiesc sume uriașe; și, în al treilea rând, chiar și în ciuda spargerii registrului electronic, care a avut loc în decembrie [2025], continuă să perfecționeze toate aceste lucruri.”

Registrul unic de recrutare militară, care prevede introducerea citațiilor electronice, a devenit funcțional în Rusia în 2025. „Mișcarea refuzului conștient” spune că tinerii care nu se prezintă la comisia de recrutare riscă mai multe sancțiuni, inclusiv restricții la ieșirea din Rusia.

Apărătorii drepturilor omului recomandă contestarea citației, dacă există motive întemeiate: de exemplu, dacă persoana respectivă beneficiază de amânare de la serviciul militar. Acest lucru se poate încerca de la distanță. Deoarece nu sunt rare cazurile când se exercită presiuni asupra recruților, apărătorii drepturilor omului de la „Mișcarea refuzului conștient” și „Școala recrutului”, într-o discuție cu „Meduza”, reamintesc că este important ca tinerii să se prezinte bine pregătiți la biroul de recrutare, să se consulte în prealabil cu un avocat sau să vină cu un reprezentant legal – un membru al familiei cu împuternicire sau un avocat.

La comisia militară se pot depune documente medicale, o cerere pentru serviciul civil alternativ sau se pot iniția procedurile de recrutare – acestea durează, de obicei, mai mult de o zi și, astfel, există posibilitatea de a „scăpa” în perioada dintre ridicarea restricțiilor de ieșire din țară și finalizarea procedurii de recrutare, plecând în străinătate în acest interval.

Dar, înainte de a trece pragul biroului de recrutare, apărătorii drepturilor omului recomandă insistent recruților să ia mai întâi legătura cu ei.

