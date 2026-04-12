„Ești beat? Semnează aici”: Rusia recrutează bărbați în stare de ebrietate pe fondul crizei de soldați

Se pare că acest tată de patru copii fusese reținut de poliție și, în timp ce era sub influența alcoolului, a semnat fără să știe un contract militar cu caracter obligatoriu.

„A fost înșelat”, a declarat o rudă de-a lui pentru Europa Liberă (RFE/RL). „Sunt sigur că habar n-avea ce semna.”

Organizațiile ruse pentru drepturile omului afirmă că astfel de cazuri sunt din ce în ce mai frecvente, bărbații aflați sub influența alcoolului fiind constrânși sau induși în eroare ca să semneze contracte militare.

Serghei Krivenko, membru al organizației ruse pentru drepturile omului „Cetățean și armată”, a declarat pentru RFE/RL că organizația sa primește un număr tot mai mare de astfel de sesizări.

„Fie îi semnează contractul (recrutorii) în timp ce el e beat – adică, practic, îi mișcă mâna în locul lui sau ceva de genul ăsta –, fie îl conving să o facă”, a spus el.

„Apoi, după ce și-a revenit, recrutorul îi spune: «Uite, ai semnat, asta e. Acum ai de ales între biroul de recrutare și închisoare. Vino cu mine, altfel ajungi la închisoare»”, a adăugat Krivenko.

Armata rusă se confruntă cu o criză de personal

„În ianuarie 2026, rata pierderilor umane ale Rusiei a depășit rata de recrutare, după ani în care rata de recrutare a atins în mod constant obiectivele privind rata de înlocuire”, a declarat Institutul pentru Studiul Războiului.

De la lansarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, Moscova a declarat public mobilizarea parțială la nivel național o singură dată, în 2022. Însă, întrucât decretul nu a fost niciodată revocat în mod oficial, Kremlinul a continuat să-și completeze efectivele prin campanii de recrutare permanente.

Printre aceștia s-au numărat deținuți, persoane aflate sub anchetă penală și cetățeni străini. Deși unii soldați pe contract sunt atrași de salariile și primele generoase, organizațiile pentru drepturile omului afirmă că se recurge din ce în ce mai des la constrângere, inclusiv la presiuni psihologice și fizice asupra recruților și a soldaților în serviciu activ pentru a-i determina să semneze contracte pe durată nedeterminată.

Un avocat local, care a dorit să rămână anonim, a declarat pentru emisiunea „Realități Nord” a RFE/RL că, uneori, poliția prezintă contracte persoanelor aflate sub influența alcoolului sub pretexte false.

„În unele cazuri, un polițist înmânează unei persoane aflate sub influența alcoolului un document și îi spune că este o confirmare că a fost percheziționat. Persoana semnează documentul și află ulterior că a fost recrutată”, a declarat avocatul.

El a adăugat că a depus plângeri la instanțe și la parchet în mai multe astfel de cazuri: „Chiar dacă nu ai semnat, până când vei reuși să dovedești acest lucru, poți să mori de câteva ori în război.”

Alcoolul, drogurile și jocurile de noroc

Se înregistrează și tot mai multe cazuri de recruți care se confruntă cu dependența de alcool, droguri și jocuri de noroc.

„Situația este tot mai gravă”, a declarat pentru RFE/RL analistul militar Aleksei Alșanski, din cadrul proiectului „Adio, arme!” (Прощай, оружие).

„Obiectivul recrutorilor s-a mutat din marile orașe în sate, așezări și zone rurale. Acolo, forțele de securitate – folosind dube ale poliției sau ale Comitetului de Investigații – patrulează pe baza unor liste întocmite de autoritățile locale, urmărind în mod special persoanele dependente de alcool”, a spus el.

Recrutarea în scopul obținerii de bani devine din ce în ce mai dificilă, afirmă o organizație pentru drepturile omului. De aceea, pentru a-și îndeplini cotele, recrutorii ajung să înroleze chiar și persoane dependente de alcool, deoarece primesc bonusuri pentru fiecare persoană pe care o aduc.

„Calitatea este, de asemenea, în scădere: ofițerii responsabili cu recrutarea se plâng acum de alcoolici, toxicomani și persoane fără adăpost”, a scris Nigel Gould-Davies, de la Institutul Internațional de Studii Strategice, în luna februarie.

„Conducerea militară rusă are nevoie de carne de tun, nu de soldați calificați”, a declarat pentru RFE/RL și Pavel Luzin, expert în probleme militare ruse la Școala Fletcher de Drept și Diplomație.

Având în vedere lipsa de popularitate a vreunei noi mobilizări, se preconizează că Kremlinul va evita să o anunțe oficial, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat că Rusia nu are în plan o astfel de măsură.

„Adevărata discuție în rândurile conducerii militare ruse nu se referă la un nou val de mobilizare parțială, ci la concentrarea tuturor resurselor disponibile pentru război”, a declarat Luzin.

„De fapt, discuția se referă la un model totalitar de comandă administrativă și la structura instituțională necesară pentru acesta”, a adăugat el.

