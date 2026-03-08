38.000 de euro în mână și un pașaport rusesc. Cum sunt recrutați belarușii ca să lupte împotriva Ucrainei

Mai mulți belaruși s-au alăturat Kievului în riposta față de forțele rusești încă din primele ore ale invaziei din 24 februarie 2022.

Acum patru ani, pe 3 martie, cetățeanul belarus Ilia Hrenov a fost ucis în timp ce apăra Bucea. În ianuarie 2026, numărul cetățenilor belaruși care au fost uciși apărând Ucraina era de aproximativ 80. Lista completă a numelor nu este cunoscută. Din motive de securitate, numele multor voluntari belaruși care au murit luptând pentru armata ucraineană nu sunt divulgate. În Belarus, rudele și membrii familiilor lor se confruntă cu represiuni.

Însă, cetățenii belaruși luptă și de partea Rusiei. Informații despre moartea sau capturarea lor de către forțele ucrainene apar periodic în mass-media independentă ucraineană sau belarusă. Presa de stat din Belarus păstrează tăcere în privința participării cetățenilor belaruși la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Oficialii belaruși nu fac comentarii pe această temă.

Un jucător de hochei și un rapper

La începutul lunii februarie 2026, mass-media independentă din Belarus a scris despre moartea în Ucraina a lui Matvei Ugarav, un tânăr de 21 de ani din Homel. Era un jucător activ de hochei, fiind portar într-o echipă locală. Ocazional, arbitra meciuri între echipe de juniori din Homel. Pe lângă hochei, Ugarav era pasionat de airsoft și participa la jocuri tematice. După terminarea școlii, Matvei a servit în unitatea militară 3214 din Minsk - o bază a trupelor interne, pe care autoritățile le folosesc în mod activ pentru a suprima protestele.

Tot la începutul lunii februarie, au apărut informații despre moartea în Ucraina a unui alt tânăr belarus – Gherman Matîevici, în vârstă de 23 de ani, originar din Smarhon. Familia lui Matîevici s-a mutat la Ostroveț. Acolo, Gherman a mers la școală, a devenit pasionat de cultura hip-hop și de jocurile pe calculator. Apoi s-a înscris la colegiul din Maladecina și, după absolvire, s-a mutat la Moscova în căutarea unui loc de muncă, unde a găsit un job ca agent de pază.

Numele lui Ugarav și Matîevici sunt cele mai recente de pe lista cunoscută a belarușilor uciși în războiul din Ucraina, care au luptat de partea Rusiei. Ambii s-au alăturat forțelor rusești în 2025 și au luptat doar câteva luni. La sfârșitul toamnei anului trecut, proiectul ucrainean „Vreau să trăiesc” confirmase moartea a cel puțin 314 cetățeni belaruși care au luptat în rândurile forțelor rusești și au fost uciși pe frontul din Ucraina. Sursele ucrainene nu fac distincție între cetățenii belaruși care au trăit și lucrat mult timp în Rusia și cei care au plecat să lupte direct din Belarus.

„Contractul” cu cetățenii belaruși

Nu se știe exact cum Ugarav și Matîevici au ajuns să participe la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Dar, în numai câteva minute, poți găsi un anunț de „angajare” pentru cetățeni belaruși care doresc să lupte în Ucraina de partea Rusiei. Acestea sunt disponibile chiar pe site-urile belaruse de căutare a unui loc de muncă, care includ adesea și anunțuri de pe site-uri terțe, inclusiv din Rusia - de exemplu, gorodrabot.by.

Pe paginile cu oferte de muncă ale angajatorilor belaruși nu s-au găsit oferte de recrutare la război de partea Rusiei.

La 18 februarie 2026, pe pagina de anunțuri pentru orașul Ostroveț („Aстравецкая”) a site-ului gorodrabot.by, existau 13 oferte de recrutare publicate de același Gherman Matîevici pentru „operațiunea militară specială”, SVO - termenul oficial folosit de Rusia pentru invazia sa în Ucraina. Anunțurile spun că angajatorul este ministerul Apărării al Federației Ruse. Salariul pentru toate ofertele era același — 7.670 ruble belaruse (aproximativ 2.300 euro). Pe de altă parte, la acea dată, site-ul oferea cam 200 de posturi vacante în Ostroveț și împrejurimi, cu salarii semnificativ mai mici – de până la 1.500 de ruble belaruse pe lună (cam 540 de euro).

Anunțuri care oferă belarușilor „șansa” de a merge la război în Ucraina pot fi găsite și în secțiunile site-ului respectiv pentru alte localități din Belarus, inclusiv centre regionale. Peste tot se oferă același salariu, iar autorii anunțurilor caută aceiași specialiști – operatori de drone, soldați pentru trupele de asalt, specialiști în comunicații, lunetiști, șoferi și artileriști. Unele anunțuri nu menționează deloc specializările – ele sunt intitulate pur și simplu: „Contract pentru SVO, destinat cetățenilor din Belarus”. Textul tuturor anunțurilor este aproape identic, cu diferențe minore.

„Bărbați maturi, sănătoși”, se specifică în anunțuri. „Contract direct cu ministerul Apărării din Rusia pentru cetățenii din Belarus. Plătim biletele și cazarea în Sankt Petersburg. Plățile sunt garantate de stat. Minim 126.500 de ruble belaruse, la semnarea contractului.”

Aceeași rețea de site-uri oferă și servicii în cadrul forțelor de securitate din Belarus — armată și poliție. Salariile sunt de trei ori mai mici, până la 2.000 de ruble.

„Te conducem și te aducem ”

Sursa ofertelor de locuri de muncă din partea Ministerului Apărării al Federației Ruse, publicate pe gorodrabot.by, este indicată ca fiind naydi-rabotu.ru, dar toate acestea te redirecționează către un alt site rusesc — kontrakt-miнобороны.рф. Mai precis, direct la pagina destinată cetățenilor din Belarus. Pagina de start a site-ului menționează că o echipă de recrutori acreditați înrolează persoane pentru serviciul contractual în armata rusă prin centrele de recrutare din Sankt Petersburg și regiunea Leningrad. Cetățenii țărilor CSI pot fi, de asemenea, trimiși să lupte în războiul Rusiei din Ucraina.

Recrutorii pot fi contactați fie prin formularul de pe site-ul web, fie sunând la numărul de telefon specificat, fie scriindu-le pe aplicațiile de mesagerie, inclusiv cele restricționate oficial în Rusia, cum ar fi WhatsApp și Telegram.

Răspunsul la o solicitare de detalii privind serviciul militar în armata rusă pentru un cetățean belarus cu permis de conducere și fără experiență militară, trimisă la numărul specificat, sosește în zece minute. Persoana de la celălalt capăt al firului se prezintă ca fiind un specialist civil în recrutarea militară care lucrează pe bază de contract pentru ministerul Apărării al Federației Ruse și se oferă imediat să cumpere bilete din Belarus la Sankt Petersburg pe cheltuiala ministerului rus al Apărării.

„Recrutăm pentru SVO, inclusiv cetățeni din Belarus”, a răspuns recrutorul. „Putem înregistra șoferii prin Sankt Petersburg. Plată unică de 3,4 milioane, contract pe un an.”

Cele 3,4 milioane de ruble rusești oferite belarusului ca plată la semnarea contractului anual constituie cam 38.000 de euro. Cetățenilor ruși li se promite o sumă și mai mare – 4 milioane de ruble rusești (45.000 de euro).

„Dacă doriți cetățenia rusă, veți putea să o solicitați, continuă recrutorul ce lucrează pentru ministerul rus al Apărării. După semnarea contractului, odată ce îl aveți în mână. În termen de 2-3 luni, vi se va elibera (pașaportul rusesc - n.r.) în cadrul unei proceduri simplificate. Va trebui să vă deplasați la Sankt Petersburg. Puteți merge singur; important este să ne comunicați când și cum veți ajunge, pentru a vă putea întâmpina și duce direct la biroul de recrutare militară.”

Potrivit „specialistului civil”, recrutarea cetățenilor belaruși pentru războiul împotriva Ucrainei este gestionată la Sankt Petersburg de un așa-numit centru de recrutare pentru serviciul militar contractual.

„Mai simplu spus, este biroul central de recrutare militară al orașului”, adaugă el.

În timpul conversației, recrutorul pune doar câteva întrebări de clarificare. El este interesat de vârstă, de prezența bolilor virale și cronice și de faptul dacă cetățeanul belarus a lucrat anterior în mod oficial în Rusia sau deține documente rusești.

Când este întrebat despre potențialele probleme cu autoritățile belaruse în legătură cu participarea sa la războiul din Ucraina, recrutorul îl liniștește.

„Nu vor fi probleme în Belarus”, promite el. „Cetățenii belaruși servesc și se întorc acasă în siguranță.”

În timpul conversației, recrutorul nu a întrebat niciodată despre experiența serviciului militar în armata belarusă, specializarea militară sau deținerea unei cărți de identitate militare. Potrivit acestuia, lista documentelor pe care un belarus trebuie să le aibă la el atunci când semnează un contract cu armata rusă este pașaportul, permisul de conducere (pentru cei care caută un loc de muncă ca șofer), copii ale certificatelor de studii, certificatul de căsătorie sau de divorț și certificatul de naștere al copiilor.

Site-ul web kontrakt-miнобороны.рф nu este singura resursă care oferă cetățenilor din Belarus serviciul în armata rusă și participarea la războiul împotriva Ucrainei. Pe internet se pot găsi zeci de resurse similare; există chiar și un videoclip separat, de aproape 9 minute, pe YouTube, care explică în detaliu cum se poate face acest lucru rapid și cu cheltuieli minime. În cele trei luni de la publicare, videoclipul a fost vizionat de 1.800 de ori.

Site-urile web care oferă cetățenilor din Belarus „șansa” de a semna un contract cu ministerul Apărării din Rusia și de a participa la războiul împotriva Ucrainei detaliază aspecte legate de plata îndemnizațiilor, salariului și compensațiilor.

De asemenea, ele atrag atenția asupra conformității participării belarușilor la operațiunile de luptă pe teritoriul ucrainean cu legislația rusă. Nu se menționează dacă participarea cetățenilor belaruși la conflictul armat pe teritoriul Ucrainei fără permisiunea autorităților belaruse este conformă cu legea.

Până la 7 ani de închisoare pentru mercenariat

Nu există informații oficiale cu privire la numărul cetățenilor belaruși care au semnat contracte cu ministerul Apărării al Rusiei. Neoficial, se știe că, de la începutul invaziei rusești pe scară largă în Ucraina, numărul acestora a depășit o mie. Sunt date publicate în septembrie 2025 de portalul slidstvo.info, cu referire la serviciile de informații militare ucrainene.

Conform informațiilor furnizate de anchetatorii ucraineni, 1.031 de cetățeni din Belarus au semnat contracte cu ministerul Apărării din Rusia între iulie 2022 și iulie 2025. Între timp, numărul belarușilor care doreau să lupte de partea Rusiei în război a început să crească în 2023, serviciile secrete ucrainene având cunoștință despre 235 de contracte semnate în acel an. În 2024, această cifră a crescut la 518.

Participarea cetățenilor belaruși la un conflict armat pe teritoriul unui alt stat fără aprobarea statului belarus încalcă mai multe articole din Codul penal al Belarusului. Este vorba în primul rând de articolul 361-3, intitulat „Participarea la o formațiune armată pe teritoriul unui stat străin”. Tocmai în temeiul acestui articol sunt judecați în Belarus foști și actuali militari din divizia „Kalinov”.

Articolul prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 2 la 5 ani. În plus, Codul penal belarus include și articolul 133 despre „mercenariat”.

„Participarea la conflicte armate pe teritoriul unui stat străin, participarea la operațiuni militare de către o persoană care nu este membru al forțelor armate ale părților beligerante și care acționează în schimbul unei compensații materiale fără autorizarea statului al cărui cetățean este sau pe al cărui teritoriu se află permanent”, — specifică acest articol noțiunea de mercenariat. Pedeapsa este de la 3 la 7 ani de închisoare.

„În mod public, autoritățile belaruse pedepsesc într-un fel sau altul acei belaruși care semnează un contract cu ministerul rus al Apărării și pleacă să lupte în Ucraina. Dar nu există informații în acest sens”, spune Vladimir Jîgar, reprezentantul asociației foștilor membri ai structurilor de forță BelPol, într-un interviu pentru Serviciul belarus la RFE/RL.

„Dintre cei pe care îi cunoaștem și i-am verificat în bazele noastre de date, majoritatea sunt foști deținuți, persoane cu antecedente penale. Sau persoane care duc un stil de viață antisocial. Foarte adesea șomeri. Sunt cetățeni belaruși care, în principiu, locuiesc de mult timp în Rusia”, potrivit lui.

Vladimir Jîgar afirmă că astfel de concluzii pot fi trase prin analiza bazelor de date ale Fondului pentru Protecția Socială a Populației (FSAN). Dacă un cetățean belarus, de exemplu, conform acestor date, a lucrat ultima dată în Belarus ca hamal, a fost concediat în 2016 și apoi nu a mai plătit nimic la fondul social belarus, atunci, cu un grad foarte mare de probabilitate, a lucrat ulterior în Rusia.

„Uneori verificăm belarușii care au murit în Ucraina”, spune Vladimir Jîgar. „Sau pe cei care au fost luați prizonieri. Și vedem că aceștia sunt, de regulă, belaruși care locuiesc de mult timp în Rusia. Și aceștia, repet, sunt în principal persoane cu antecedente penale, șomeri. Se găsesc și persoane care au urmat tratament obligatoriu pentru dependența de alcool.”

Potrivit reprezentantului BelPol, autoritățile belaruse sunt reticente față de participarea cetățenilor lor la operațiuni de luptă de partea Rusiei, în ciuda faptului că, pe scena internațională, Minskul oficial oferă un sprijin deplin Kremlinului.

„O persoană care a fost la război și apoi s-a întors în Belarus reprezintă o potențială amenințare”, potrvit lui Vladimir Jîgar. „Potențial, trebuie luate măsuri preventive în cazul său. Se știe că, în trecut, toți belarușii care aveau vreo legătură cu Legiunea Străină Franceză erau monitorizați de poliția criminală.”

Reprezentantul BelPol adaugă că foștii participanți la conflicte armate sunt întotdeauna un motiv de îngrijorare pentru sistemul de stat belarus, indiferent de partea cui au luptat.

„Toți cei care au participat la așa-numita SVO ar trebui, de asemenea, să trezească suspiciuni și îngrijorare”, spune Vladimir Jîgar. „Ei trebuie ținuți sub control. De aceea, regimului Lukașenko nu îi place acest lucru (semnarea contractelor de către belaruși cu ministerul rus al Apărării - n.r.), nu poate fi de acord cu acest lucru. Dar nici nu poate face nimic public împotrivă. Pentru că, dacă începe, să zicem, să reprime persoanele care au luptat de partea Rusiei, acest lucru ar putea ridica anumite întrebări la Moscova.”

