Aliatele militare Rusia și Belarus au declarat că sistemul Oreșnik, cu care Moscova s-a lăudat și pe care l-a testat de cel puțin două ori – fără focoase nucleare – în războiul împotriva Ucrainei, va fi instalat în Belarus. Locațiile potențiale ale sistemului rămân secrete. Pe 30 decembrie, ministerele apărării din ambele țări au publicat imagini video de la ceea ce au numit punerea în funcțiune a unui sistem Oreșnik în Belarus, fără alte detalii. Cu câteva zile înainte de publicarea videoclipului, cercetători americani au arătat că fostul aerodrom militar sovietic Kricev-6, din apropierea orașului Kricev, lângă granița cu Rusia, ar putea fi locul unde se află sistemul Oreșnik.

Folosind imagini din satelit realizate de Planet Labs pe 9 februarie, Serviciul belarus al RFE/RL a stabilit că videoclipul a fost filmat pe locul aerodromului abandonat. Imagini anterioare arată că aici au început lucrări de construcție intense în august 2025, după demolarea unei întreprinderi producătoare de cărbune. Imaginile arată că, până în 2026, pe acest loc au fost ridicate mai multe clădiri noi, iar liniile de cale ferată și gara au fost complet reconstruite. Oreșnik este un sistem mobil de rachete cu rază medie de acțiune pe care, spun experții, Rusia l-a dezvoltat în baza rachetei balistice intercontinentale Yars, mai mare decât noul sistem. Oreșnik este transportat și lansat de un vehicul.

Printre altele, imaginea din 9 februarie a locației arată șase vehicule ale căror dimensiuni și proporții corespund cu cele ale vehiculelor văzute în videoclipurile Ministerului Apărării, precum și două hangare care par a fi în construcție pentru a adăposti vehiculele. Decker Eveleth, analist în domeniul armelor nucleare și al descurajării la think tank-ul american CNA și unul din cercetătorii care au numit baza Kricev ca posibilă locație a sistemului Oreșnik la sfârșitul lunii decembrie, a scris pe X că analiza noilor imagini „a confirmat, cu siguranță, sosirea unor vehicule grele”. „Cred că sunt cel puțin două obiecte care par a fi lansatoare, poate trei”, a scris Eveleth. Ivan Kiricevski, militar și expert în armament la publicația ucraineană Defense Express, a declarat pentru RFE/RL că imaginile ar putea într-adevăr să arate vehicule ale unui sistem Oreșnik. El a adăugat însă că „nu poate fi exclusă posibilitatea ca rușii să creeze poziții militare false. Iar aceasta ar putea fi una din aceste poziții false”.