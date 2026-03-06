Lituania: Fără sancțiuni, Rusia ar fi gata de război cu NATO cam în 6 ani

Dacă sancțiunile împotriva ei vor fi ridicate, Rusia ar fi pregătită pentru un „conflict militar pe scară largă” cu NATO în șase ani, se arată în evaluarea serviciilor de informații de la Vilnius, citată de Reuters.

„Rusia ar crea probabil nu numai o armată cu 30-50% mai mare decât cea pe care o avea înainte de război, ci și una relativ modernă. Rezervele strategice de arme și muniție ar fi complet refăcute. Rusia ar fi pregătită pentru un conflict militar convențional cu NATO”, se arată în raportul serviciilor de informații lituaniene.

Raportul menționează că principalele obiective ale Rusiei rămân „înclinarea balanței puterii în Europa” în favoarea sa, precum și subjugarea totală a Ucrainei.

Ministerul Apărării rus nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii trimisă de Reuters.

În general, Moscova neagă că ar avea de gând să atace vreodată un membru NATO.

Industria militară rusă a fost consolidată cu ajutorul Chinei, ceea ce a permis Moscovei să reducă dependența sa de tehnologia occidentală. După război, surplusul său de armament ar avea „consecințe pentru securitatea globală”, se mai arată în raportul lituanian.

Balticii sunt mai precauți decât alții

Învecinată atât cu Rusia, cât și cu aliatul său apropiat, Belarus, Lituania, membră a NATO și a UE, este unul dintre principalii susținători ai Ucrainei și critici ai Rusiei - ca și colegele sale baltice Estonia sau Letonia, toate trecute printr-o lungă ocupație sovietică în secolul trecut.

De altfel, raportul lituanian nu este primul elaborat într-o țară baltică în care amenințarea rusă este percepută ca fiind considerabilă, chiar dacă nu iminentă.

În raportul de securitate pe anul 2026 al Estoniei, la capitolul „amenințări” este vorba aproape numai de Rusia. Autorii consideră însă că o invazie rusească nu este iminentă pentru că Estonia și partenerii ei europeni și transatlantici au mărit mult pregătirea de luptă după invadarea pe scară largă a Ucrainei de către ruși în 2024, descurajând Kremlinul.

„Rusia nu are intenția de a ataca militar Estonia sau orice alt stat membru al NATO în anul următor. Probabil că vom ajunge la o concluzie similară și anul viitor, deoarece Estonia și Europa au luat măsuri care obligă Kremlinul să calculeze foarte atent ce poate risca, dacă încearcă. Chiar dacă astăzi nu există o astfel de intenție, sarcina noastră este să ne asigurăm că acest lucru va rămâne valabil și mâine, și în viitor”, se arată în raportul estonian.

Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te