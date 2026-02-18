„Aducerea unei arme nucleare pe teritoriul nostru — nu suntem împotriva acestui lucru. Nu avem o doctrină în care să excludem în vreun fel, dacă NATO consideră necesar în conformitate cu planurile noastre de apărare, amplasarea unei arme nucleare, de exemplu, pe teritoriul nostru", a declarat ministrul, citat de televiziunea publică estoniană ERR.

Estonia face parte din NATO și Uniunea Europeană și se numără printre cei mai entuziaști suporteri ai Ucrainei invadată de Rusia pe scară largă în urmă cu aproape 4 ani. Săptămâna trecută, serviciile de informații estoniene au spus într-un raport anual că deși nu există un risc iminent de invazie rusă, Estonia nu trebuie să „coboare garda” și este datoare să-și consolideze și mai mult apărarea.

Tsahkna a făcut remarcile despre posibile desfășurări nucleare pe teritoriul țării sale după ce a fost întrebat într-un interviu despre remarci similare ale președintelui Poloniei, Karol Nawrocki.

El a spus zilele trecute că Polonia ar trebui să aibă propriul program de arme nucleare, având în vedere amenințarea reprezentată de Rusia.

Duminică seara, într-un interviu acordat postului de televiziune Polsatnews, Naworcki a declarat că „o capacitate nucleară poloneză – cu tot respectul pentru reglementările internaționale – este calea pe care ar trebui să o urmăm”.

Președintele polonez de dreapta este comandantul suprem al armatei poloneze.

Ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a reacționat cu prudență la propunerea președintelui. Potrivit agenției de știri PAP, ministrul a declarat că problema armelor nucleare este „cel mai sensibil dintre toate subiectele sensibile”.

Kosiniak-Kamysz a declarat că este în favoarea creării propriilor capacități de cercetare și dezvoltare ale Poloniei, dar consideră că ar fi mai bine să se ia măsuri decât să se discute despre planuri și intenții.

Statele Unite au staționat arme nucleare în mai multe țări europene în cadrul acordului de partajare nucleară timp de mai multe decenii. Nu există informații oficiale cu privire la locații, dar se crede că armele sunt depozitate în Germania, Olanda, Belgia, Italia și Turcia.

Scris cu informații de la dpa.

