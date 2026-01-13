Estonia propune interdicție de călătorie în spațiul Schengen pentru rușii care au luptat în Ucraina

Interzicerea intrării în Estonia a „veteranilor” ruși din Ucraina a fost confirmată de ministrul de Interne de la Tallinn, Igor Taro, care a spus că aceia care au luptat pentru regimul președintelui rus Vladimir Putin nu-și au locul în lumea civilizată.

„Nu există nicio îndoială că aceștia sunt indivizi cu o atitudine ostilă față de Europa. Au experiență de luptă și pregătire militară. Adesea au și antecedente penale. În plus, au suferit traume psihologice. Amenințarea pe care o reprezintă nu este doar abstractă. Ea include atât posibilitatea de a îndeplini misiuni pentru serviciile speciale rusești, cât și participarea la crime organizate”, a declarat Taro, citat de radioteleviziunea publică estoniană, ERR.

Joosep Kaasik, subsecretar pentru securitate internă în cadrul ministerului de Interne al Estoniei, a adăugat că după interdicțiile decise în urmă cu o săptămână, dar confirmate abia la 12 ianuarie vor mai urma și altele.

Kaasik a insistat că „veteranii” ruși sunt un pericol pentru securitate în propria lor țară, și sunt indezirabili în alte țări.

Ministrul de Externe din guvernul de la Tallinn, Magnus Tsahkna, a spus că Estonia își dorește extinderea acestui tip de interdicție la tot spațiul Schengen, fără frontiere interne, din care țara baltică face parte.

„Sute de mii de combatanți din statul agresor au fost implicați în acest război brutal, comițând atrocități și răspândind violența. Ei nu au ce căuta în Estonia și în spațiul Schengen. Vom continua să depunem eforturi pentru a ne asigura că ușa rămâne închisă pentru foștii combatanți ruși și solicităm și altor țări să facă același lucru.”, a scris șeful diplomației estoniene pe X.

ERR amintește că în luna iunie a anului trecut, miniștrii din Letonia, Lituania, Finlanda, Norvegia, Suedia și Polonia, precum și din Estonia s-au reunit la Tallinn pentru a propune interzicerea vizelor în spațiul Schengen pentru membrii forțelor armate ruse și „alte grupuri armate” care au participat la războiul împotriva Ucrainei. Această interdicție ar rămâne în vigoare și după încheierea războiului.

La 12 ianuarie, alte două țări din zona Mării Baltice, Finlanda și Suedia, au propus înăsprirea sancțiunilor europene împotriva Rusiei.

Yle, un canal media online finlandez, a citat-o pe ministra de externe a Finlandei, Elin Valtonen, cu declarația că Finlanda și Suedia propun majorarea taxelor vamale pentru toate produsele și serviciile importate din Rusia, impunerea de noi restricții asupra exporturilor de mărfuri către Rusia, inclusiv articole de lux, și interzicerea importurilor de îngrășăminte rusești.

Ministra suedeză de externe, Maria Malmer Stenergard, a declarat, la rândul său, că Stockholm și Helsinki propun interzicerea oricărui tip de servicii pentru navele rusești în porturile europene, insistând și ea asupra valorii simbolice a interzicerii exportului de produse de lux în Rusia.

„Mă irită faptul că rușii bogați pot purta haine scumpe de marcă italiană și pot bea vinuri franțuzești de calitate”, a recunoscut suedeza, citată de Reuters.

