Politician prorus, condamnat în Estonia la 14 ani de închisoare pentru trădare

Tribunalul raionului Harju a constatat că Peterson și colaboratorul său Dmitri Roots, ambii cetățeni estonieni, „au ajutat Federația Rusă în activitățile sale de influențare împotriva Estoniei”.

Aivo Peterson, în vârstă de 55 de ani, născut Aivo Krolov, este un fost polițist de frontieră și politician care a cofondat partidul KOOS înaintea alegerilor pentru Riigikogu (legislativul estonian) din 2023.

El a călătorit în Ucraina ocupată de Rusia înainte de alegeri, realizând videoclipuri de propagandă, și a afirmat ulterior că masacrul de la Bucea a fost „înscenat”, notează serviciul public de presă estonian EER.

De asemenea, a fost condamnat de comunitatea evreiască din Estonia pentru că a comparat revocarea dreptului de vot al persoanelor apatride din țara baltică - cu Holocaustul.

Deși nu a câștigat un loc în parlament, a obținut un număr considerabil de voturi atât la alegerile naționale din 2023, cât și la alegerile europene din 2024.

Partidul său KOOS a promovat printre altele ieșirea Estoniei din NATO, reducerea cheltuielilor pentru apărare și conservarea monumentelor din era sovietică.

„Autoritățile din Estonia lucrează neîncetat pentru a se asigura că subversiunea Kremlinului va eșua”, a postat ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, pe X, ca reacție la hotărâre, joi.

Estonia, țară membră în NATO și Uniunea Europeană, se numără printre suporterii cei mai entuziaști ai Ucrainei în lupta împotriva invadatorilor ruși și are relații tensionate cu Moscova.

Instanța a constatat, de asemenea, că Peterson a participat la excursii organizate de Rusia în teritoriile ucrainene ocupate.

În timpul șederii sale acolo, el a înregistrat videoclipuri - postate apoi pe rețele - cu scopul de a încuraja „publicul occidental și european să înceteze să mai sprijine Ucraina” în favoarea „intereselor naționale ale Rusiei”.

Rusia a acoperit cheltuielile de călătorie ale lui Peterson, iar acesta a apărut pe mai multe canale pro-rusești în calitate de candidat la parlamentul estonian.

Excursiile în Ucraina ocupată au fost coordonate în parte de cetățeanul rus Andrei Andronov, care a fost, de asemenea, condamnat joi la 11 ani de închisoare.

Toți trei pârâții au fost amendați de instanță cu mii de euro.

Ei au dreptul de a face apel împotriva hotărârii în termen de 30 de zile.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te