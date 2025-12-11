Polonia a arestat un arheolog rus pentru „excavații ilegale” în Crimeea. Kremlinul a sărit ca ars

Potrivit presei poloneze, arheologul rus, care conduce la Ermitaj secția dedicată „nordului Mării Negre”, riscă până la 10 ani de închisoare pentru „distrugerea patrimoniului cultural” al Ucrainei.

Reținerea lui, în timp ce mergea cu mașina din Olanda spre Balcani, în cadrul unui turneu de prelegeri, a avut loc la 4 decembrie, dar a ajuns la public abia acum fiind condamnată joi în termeni duri de purtătorii de cuvânt ai Kremlinului și Ministerului de Externe de la Moscova, Dimitri Peskov și Maria Zaharova.

Peskov a numit reținerea lui Buteaghin „tiranie juridică” din partea polonezilor, iar Zaharova a înfierat caracterul „absurd” al învinuirilor.

Personalul ambasadei ruse la Varșovia deja l-a vizitat pe Buteaghin în arestul poliției, joi, a mai informat Zaharova, avertizând Polonia că gestul ei „nu va rămâne fără replică” din partea Moscovei.

Arheologul se află pe lista persoanelor supuse sancțiunilor ucrainene pentru delicte legate de agresiunea rusă.

Presa poloneză a spus că Kievul va cere polonezilor să-l extrădeze - o informație neconfirmată de autorități.

Potrivit site-ului guvernamental ucrainean Război și sancțiuni, rusul în vârstă de 54 de ani este acuzat de săpături arheologice ilegale pe teritoriul monumentului arheologic de importanță națională, complexul arheologic „Orașul antic Myrmecia” din Kerci, în perioada 2014-2023, în cadrul activităților (...) Muzeului Ermitaj”.

„În special, sub controlul și îndrumarea sa, în timpul activităților expediției arheologice (...) din 2022, a fost descoperită și confiscată în favoarea Federației Ruse o comoară - 30 de monede de aur, dintre care 26 erau inscripționate cu numele lui Alexandru cel Mare, iar 4 au fost bătute în timpul domniei fratelui său, Filip al III-lea.”, se mai arată pe site-ul ucrainean.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te