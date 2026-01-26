Negocieri de pace sub bombe. Zelenski cere aliaților ajutor antiaerian

„Avem nevoie zilnic de rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană”, a spus Zelenski duminică, 25 ianuarie, la sosirea într-o vizită la Vilnius, unde a participat alături de omologii săi lituanian și polonez la o ceremonie de comemorare a răscoalei din 1863 din Polonia și Lituania împotriva Rusiei țariste.

Rusia a lovit infrastructura energetică a Ucrainei pe parcursul întregului război la scară largă, care durează de aproape patru ani, însă Kievul spune că această iarnă a fost cea mai dificilă.

„Numai în această săptămână, rușii au lansat peste 1700 de drone de atac, mai mult de 1380 de bombe aeriene ghidate și 69 de rachete de diferite tipuri”, a spus Zelenski.

Bombardamentele rusești au avut ca țintă mai ales capitala Kiev, forțând evacuarea a aproximativ o jumătate de milion de oameni.

Primarul Vitali Kliciko a spus că aproximativ 1300 de blocuri de locuințe din Kiev erau duminică fără încălzire în urma atacurilor rusești, iar temperaturile scăzute au complicat eforturile echipelor de intervenție.

Negocieri „constructive”, dar lipsite de rezultat

Bombardamentele asupra Kievului au continuat chiar în timp ce negociatori ucraineni se întâlneau la Abu Dhabi cu o delegație rusă, la convorbiri de pace mediate de Statele Unite.

Negocierile din 23-24 ianuarie s-au încheiat fără vreun acord, însă organizatorii cred că ele vor putea fi reluate în weekendul următor.

Emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, a scris pe X că discuțiile „au fost foarte constructive”.

Președintele Zelenski a declarat că a fost informat de echipa sa cu privire la discuții și a calificat, la rândul său, negocierile drept constructive. „Militarii implicați în negocieri au elaborat o listă de subiecte pentru o posibilă nouă reuniune”, a spus președintele ucrainean.

Înaintea negocierilor din Emiratele Arabe Unite, consilieri ai Kremlinului au repetat că Rusia cere să-i fie cedate teritorii în estul Ucrainei, inclusiv o mică porțiune din regiunea Donețk aflată încă sub control ucrainean.

Rusia încearcă să avanseze și pe front, sporind presiunea în Donețk dar și în regiunea Harkov. Cel puțin 66 de ciocniri au avut loc de-a lungul liniei frontului doar pe 25 ianuarie, au anunțat forțele armate ucrainene.

Președintele ucrainean a respins constant ideea cedării de teritorii, dar a spus jurnaliștilor înainte de discuțiile din Emiratele Arabe Unite că acestea urmau să includă și problema teritoriilor din Donețk.

Duminică, în timpul vizitei sale în Lituania, Zelenski a vorbit despre o altă chestiune majoră din negocieri – garanțiile de securitate pentru Ucraina care să descurajeze o nouă agresiune rusească în viitor.

Aliații europeni au Ucrainei au spus deja că sunt gata să trimită trupe pe teren în urma unui eventual acord de pace, dar o asemenea misiune ar avea nevoie de sprijin american. De asemenea, Rusia se opune prezenței militarilor NATO în Ucraina.

„Pentru noi, garanțiile de securitate sunt, înainte de toate, garanții de securitate din partea Statelor Unite”, a spus Zelenski la Vilnius. El a adăugat că un document care prevede aceste garanții este gata, iar Kievul așteaptă confirmarea datei și locului pentru semnare, fără să spună însă și ce prevede documentul.

