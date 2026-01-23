Noi discuții între Rusia, SUA și Ucraina. Moscova insistă pe cedări de teritorii

Consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a spus jurnaliștilor la Moscova că discuțiile la întâlnirea lui Putin cu emisarii americani, care a început cu puțin înainte de miezul nopții și a durat aproximativ patru ore, au fost „de substanță, constructive și foarte sincere”.

Cu toate acestea, Ușakov s-a abținut să vorbească despre vreun progres major. „Cel mai important este că, în cadrul acestor discuții dintre președintele nostru și americani, s-a reiterat faptul că, fără rezolvarea chestiunii teritoriale conform formulei convenite la Anchorage, nu există nicio speranță de a ajunge la o soluționare pe termen lung”, a spus consilierul de la Kremlin, referindu-se la summitul Trump–Putin de anul trecut din Alaska.

În cuvintele lui Ușakov, Putin a subliniat că Rusia este „sincer interesată” de o soluție diplomatică, dar până atunci, „va continua să urmărească în mod consecvent obiectivele operațiunii militare speciale”, considerând că „forțele armate ruse dețin inițiativa strategică” pe câmpul de luptă.

Ucraina trece prin cea mai aspră iarnă a războiului, Rusia atacând și scoțând din uz infrastructura energetică ucraineană pe un ger cumplit. Sute de mii de oameni din Kiev și din alte orașe suferă în urma unor pene prelungite de curent și au rămas fără încălzire.

În dimineața de 23 ianuarie, aproape 2000 de blocuri de locuințe din capitala Ucrainei rămâneau fără încălzire, potrivit primarului Vitali Kliciko.

Ucraina spune că atacurile rusești asupra populației civile sunt o dovadă că Putin nu este cu adevărat interesat de pace.

Cine participă la discuții

La negocierile din Emiratele Arabe Unite, delegația Ucrainei va fi condusă de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, și îl va include pe general-locotenentul Andrii Hnatov, șeful Statului Major al forțelor armate ucrainene.

Delegația rusă la Abu Dhabi urmează a fi condusă de amiralul rus Igor Kostiukov, iar emisarul rus pentru investiții, Kirill Dmitriev, se va întâlni separat, pe teme economice, cu Steve Witkoff, emisarul președintelui american Donald Trump.

La întâlnirea de la Kremlin din noaptea precedentă au participat Putin, Ușakov și Dmitriev, iar din partea SUA – Witkoff, ginerele lui Trump, Jared Kushner, dar și Josh Gruenbaum, numit recent de Trump consilier principal în cadrul unui Consiliu pentru Pace, care își propune să abordeze conflictele globale.

Reuters reamintește că Trump, care spune că oprirea războiului este o prioritate a sa, tocmai spusese la Davos, la Forumul Economic Mondial, că Putin, dar și președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar fi „proști” să nu ajungă la un acord.

Pozițiile la negocieri, neschimbate

Trump s-a întâlnit la Davos cu Zelenski, pe 22 ianuarie, spunând că întâlnirea a decurs „foarte bine”. De asemenea, a declarat că mesajul său către Putin este că războiul din Ucraina trebuie să înceteze.

După întâlnirea cu Trump, Zelenski a postat un mesaj pe rețeaua de socializare X, spunând că termenii garanțiilor de securitate pentru Ucraina au fost finalizați, dar că problema teritoriilor rămâne nerezolvată.

Rusia cere ca Ucraina să cedeze cele 20% din regiunea estică Donețk pe care le mai controlează. Zelenski a refuzat până acum să cedeze teritorii pe care Ucraina a reușit să le apere cu mari sacrificii, dar și costuri uriașe pentru ruși.

Rusia mai cere ca Ucraina să renunțe la ambiția de a adera la NATO și respinge orice prezență a trupelor NATO pe teritoriul ucrainean, după un eventual acord de pace.

