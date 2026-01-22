Trump și Zelenski s-au întâlnit la Davos

După întâlnire, Trump a vorbit succint cu jurnaliștii. El a spus că întâlnirea a decurs „foarte bine”. De asemenea, Trump a declarat că mesajul său către președintele Rusiei, Vladimir Putin, este că războiul din Ucraina trebuie să înceteze.

La întrebarea despre ce s-a discutat la întâlnire, Trump a răspuns jurnaliștilor că ei vor trebui să „aștepte să vadă ce se va întâmpla în continuare”, adăugând că mâine delegația americană va avea o întâlnire cu delegația rusă.

„Toată lumea vrea ca războiul să se termine”, a spus Trump.

Consilierul președintelui Ucrainei, Dmitri Litvin, a calificat și el întâlnirea ca fiind „bună”.

Nu a fost prevăzută o conferință de presă comună a celor doi lideri, iar presa nu a avut acces la întâlnire.

„Am decis să fie fără mass-media”, a explicat serviciul de presă al liderului de la Kiev.

„Pe finalul întâlnirii, președinții au purtat o scurtă conversație privată”, a declarat ulterior purtătorul de cuvânt al președintelui ucrainean, Serhii Nikiforov.

După discuțiile cu Trump, Zelenski avea programat un discurs la Forumul de la Davos.

Zelenski a sosit joi în Elveția, călătoria nefiind anunțată în prealabil. Donald Trump și-a exprimat intenția de a se întâlni cu Zelenski la Davos cu o zi mai devreme, în cadrul discursului său de la Forumul Economic Mondial.

Se aștepta ca cei doi ideri să discute despre ultimele evenimente legate de războiul din Ucraina și inițiativele de pace ale SUA.

Reprezentantul special al lui Trump, Steve Witkoff, care s-a întâlnit ieri cu delegația ucraineană și, anterior, cu emisarul Kremlinului, Kiril Dmitriev, a declarat joi că, de fapt, a rămas nerezolvată doar o singură chestiune - probabil cea legată de teritorii.

Witkoff și un alt emisar al lui Trump, Jared Kushner, sunt așteptați pe 22 ianuarie la Moscova pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin.

Anterior s-a anunțat că Zelenski ar putea să nu participe la forumul de la Davos din cauza situației dificile din sectorul energetic al Ucrainei după recentele atacuri rusești.

În baza informațiilor Radio Svoboda, BBC și Reuters.

