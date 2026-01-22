Trump lansează la Davos „Consiliul pentru Pace”. Putin vrea să plătească taxa de înscriere cu activele înghețate

Noul organism s-a concentrat inițial pe punerea în aplicare a acordului de încetare a războiului dintre Israel și Gaza, aprobat prin Rezoluția 2803 a Consiliului de Securitate al ONU în noiembrie, dar Trump a declarat că acesta va acționa pentru asigurarea păcii la nivel mondial.

„Vom colabora cu multe alte organizații, inclusiv cu Națiunile Unite”, a declarat Trump la ceremonia de semnare a acordului, care a avut loc la Davos, în Elveția, pe 22 ianuarie, făcând probabil aluzie la îngrijorările că acest consiliu ar putea încerca să înlocuiască ONU, organizație pe care Trump a criticat-o deseori.

La ceremonie au participat lideri din Bahrain, Maroc, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Egipt, Ungaria, Indonezia, Iordania, Kazahstan, Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arabia Saudită, Turcia, Emiratele Arabe Unite și Uzbekistan. Toți au fost de acord să se alăture consiliului.

Alte țări care și-au manifestat dorința de a adera sunt Belarus, Israel și Vietnam. Niciunul dintre cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, cu excepția Statelor Unite, nu a fost prezent, deși toți au fost invitați să adere.

Putin încearcă să deblocheze activele înghețate în Occident

Rusia a declarat că este dispusă să plătească taxa de membru permanent în valoare de 1 miliard de dolari utilizând activele deținute în străinătate care au fost înghețate din cauza invaziei sale pe scară largă în Ucraina din 2022. Președintele rus Vladimir Putin s-a referit la această ofertă în cadrul unei întâlniri cu liderul Autorității Palestiniene, Mahmud Abbas, la Moscova, pe 22 ianuarie.

„Poate ați auzit că suntem gata să alocăm 1 miliard de dolari noului organism, Consiliul pentru Pace, în primul rând și în principal pentru a sprijini poporul palestinian, pentru a direcționa fondurile către refacerea Fâșiei Gaza și soluționarea globală a problemelor Palestinei”, a declarat Putin. „Așa cum am spus, cred că acest lucru este destul de posibil folosind fondurile imobilizate în Statele Unite sub administrația anterioară.”

Trump nu a comentat propunerea lui Putin.

Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, a declarat pe 22 ianuarie că eventualul rol al lui Putin în cadrul consiliului este problematic.

„Ne preocupă și faptul că președintele Putin face parte dintr-un organism care discută despre pace, în condițiile în care nu am văzut încă niciun semn din partea lui Putin că se va angaja în favoarea păcii în Ucraina”, a afirmat ea.

Ucraina a fost, de asemenea, invitată să se alăture Consiliului, dar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că participarea Rusiei reprezintă un obstacol.

„Încă mi-e foarte greu să-mi imaginez cum noi și Rusia am putea fi împreună într-un consiliu”, a declarat el pe 20 ianuarie. Liderul de la Kiev a spus că prezența aliatului Rusiei, Belarus, reprezintă, de asemenea, o problemă.

Zelenski urma să se întâlnească cu Trump mai târziu, pe 22 ianuarie, la Davos, pentru discuții suplimentare privind negocierile de pace blocate.

Între timp, trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, și ginerele său, Jared Kushner, urmau să se îndrepte spre Moscova pentru discuții cu Putin.

