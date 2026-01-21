Donald Trump la Davos: Exclude folosirea forței în Groenlanda, dar vrea negocieri pentru a cumpăra insula daneză

„Unii credeau că voi folosi forța, dar nu trebuie să folosesc forța”, a spus Trump, pe 21 ianuarie, la Forumului Economic Mondial care are loc anual în stațiunea din Elveția, adăugând: „Nu vreau să folosesc forța. Nu voi folosi forța”.

Într-o primă reacție, ministrul de Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, a spus că declarația președintelui american este pozitivă, chiar dacă ambițiile sale de a câștiga insula rămân neschimbate.

Liderii Danemarcei și Groenlandei au propus deja o gamă largă de modalități pentru o prezență mai mare a SUA pe teritoriul insulei amplasate strategic, cu o populație de 57.000 de oameni.

Criticile tot mai aspre ale lui Trump la adresa Europei din cauza Groenlandei, notează Reuters, au dus la o deteriorare a relației transatlantice și au trezit îngrijorări în țările europene, inclusiv în ceea ce privește soarta NATO.

În discursul de la Davos care a durat mai mult de o oră, președintele republican al SUA a descris demersul său în Groenlanda drept „o mică cerere” pentru o „bucată de gheață”, spunând că tentativa de a o achiziționa nu ar reprezenta o amenințare pentru Alianța Nord Atlantică, din care fac parte și Danemarca, și Statele Unite.

„Vrem o bucată de gheață pentru apărarea lumii, iar ei nu vor să o dea”, a mai spus președintele american în fața unei audiențe de sute de oameni, adăugând: „Cer negocieri imediate pentru a discuta din nou despre achiziția Groenlandei de către Statele Unite”.

Vorbind despre războiul din Ucraina, președintele american a spus că președinți ucrainean și rus își doresc ambii pacea și că se află acum într-un punct în care pot ajunge la un acord.

„Cred că pot spune că suntem destul de aproape”, a spus Trump, anunțând că se va întâlni cu Volodimir Zelenski, la Davos, pe 22 ianuarie.

Parlamentul European suspendă votul pentru înțelegerea cu SUA privind taxele vamale

La Davos, Trump a adoptat ceea ce Reuters descrie drept un ton autoritar, criticând aliații europeni ai Statelor Unite pentru presupuse greșeli, de la politicile de apărare la cele privind energia regenerabilă, dar și pentru că ar fi profitat de SUA în domeniul economic.

În timp ce președintele american vorbea la Davos, Parlamentul European a decis să-și suspende pregătirile pentru a aproba un acord comercial al Uniunii Europene cu Statele Unite, în semn de protest față de cererea lui Trump privind Groenlanda și amenințarea unor țări europene cu noi taxe vamale.

Adunarea UE a dezbătut propuneri legislative de eliminare a multor taxe de import ale UE pentru bunurile americane, o parte cheie a acordului încheiat la Turnberry, Scoția, la sfârșitul lunii iulie, precum și de a menține taxele zero pentru homarii americani, convenit inițial cu Trump în 2020. Propunerile necesită aprobarea parlamentului și a guvernelor UE.

Mai mulți europarlamentari au criticat acordul încheiat în iulie 2025, în Scoția, care obliga UE să reducă majoritatea taxelor vamale la import, în timp ce SUA menține o rată a taxelor vamale de 15%.

Deși păreau să accepte înțelegerea, membrii Comisiei pentru comerț a Parlamentului European au luat acum o pauză, președintele acestei comisii, Bernd Lange, spunând pe 21 ianuarie că noile amenințări ale președintelui american o încalcă.

După Reuters și AFP

