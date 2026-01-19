Cum vor să răspundă europenii presiunilor lui Trump privind Groenlanda

Înțelegerile au fost atinse la o întâlnire de urgență a ambasadorilor UE, duminică 18 ianuarie, la Bruxelles, ca urmare a avertismentului făcut cu o zi mai devreme de președintele SUA.

Trump a spus că va introduce, de la 1 februarie, noi tarife pentru Danemarca, Suedia, Franța, Germania, Olanda și Finlanda, precum și pentru Marea Britanie și Norvegia, până când Statelor Unite li se va permite să cumpere Groenlanda, imensa insulă arctică a Danemarcei, într-un demers calificat de principalele state UE drept șantaj.

Liderii UE urmează să discute opțiunile pregătite de ambasadori la un summit de urgență, plănuit pentru 22 ianuarie. Potrivit agențiilor de știri, una dintre ele este aplicarea de tarife unor importuri din SUA în valoare de 93 de miliarde de euro (107,7 miliarde de dolari), care ar putea intra automat în vigoare la 6 februarie.

Altă opțiune este așa-numitul „Instrument anti-coerciție”, care nu a mai fost folosit până acum și care ar putea limita accesul companiilor din SUA la licitații publice, investiții sau activități bancare ori ar putea restricționa comerțul cu servicii, un domeniu în care SUA au un excedent față de blocul comunitar, inclusiv în serviciile digitale.

Potrivit unei surse europene citate de Reuters, pachetul de tarife pare să se bucure de un sprijin mai larg ca prim răspuns decât măsurile anti-coerciție, unde situația este în prezent „foarte amestecată”.

Groenlanda, temă centrală la Davos

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, care prezidează summiturile UE, a scris pe rețelele sociale că, în urma consultărilor cu statele membre, a constatat un angajament ferm al acestora de a sprijini Danemarca și Groenlanda, dar și hotărârea lor de a se apăra împotriva oricărei forme de coerciție.

Ministrul danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, aflat într-o vizită la Oslo, a declarat că Danemarca va continua să se concentreze pe diplomație, făcând referire la un grup de lucru convenit de Danemarca, Groenlanda și SUA, săptămâna trecută.

„SUA sunt mai mult decât președintele Statelor Unite. Tocmai am fost acolo. Există și mecanisme de control și echilibru în societatea americană”, a spus Rasmussen, care a purtat discuții la Washington pe 14 ianuarie.

Este de așteptat că chestiunea Groenlandei, despre care Trump a spus că Statele Unite vor să cumpere sau să o ia cu forța, va fi probabil un subiect central al Forumului Economic Mondial de la Davos, unde președintele american urmează să susțină un discurs-cheie pe 21 ianuarie.

„Toate opțiunile sunt pe masă, discuții la Davos cu SUA, iar apoi liderii se vor reuni”, a spus un diplomat UE, rezumând planul blocului comunitar, după ședința ambasadorilor UE din 18 ianuarie.

Înainte să fie amenințate de Trump cu noi tarife, cele opt țări europene au trimis în Groenlanda contingente mici de militari, pe fondul escaladării disputei cu SUA.

Într-o declarația comună difuzată a doua zi după anunțul președintelui american, aceste țări au spus că „amenințările cu tarife subminează relațiile transatlantice și riscă să declanșeze o spirală periculoasă a deteriorării” acestora, adăugând că sunt pregătite pentru dialog, pe baza principiilor suveranității și integrității teritoriale.

Prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat într-un comunicat scris că este încurajată de mesajele consecvente venite ale aliaților europeni, adăugând: „Europa nu va fi șantajată”.

Diferențe în poziția europenilor

În timp ce președintele francez Emmanuel Macron ar insista să fie activat „Instrumentul anti-coerciție” al UE, premierul irlandez Micheal Martin a spus că acest lucru ar fi „puțin prematur”, deși nu există îndoieli că UE va răspunde, notează Reuters și AFP.

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, care are o relație mai apropiată cu președintele american decât alți lideri europeni, a descris amenințarea cu tarife drept „o greșeală”, adăugând că a vorbit cu Trump și i-a spus ce gândește.

Amenințările cu tarife pun sub semnul întrebării acordurile comerciale încheiate de SUA cu UE și Marea Britanie în mai și iulie trecut, prin care SUA le impun tarife de 15 și respectiv 10 la sută, în timp ce părțile partenere trebuie să elimine mai multe taxe vamale.

Acordurile au fost deja criticate pe motiv că ar fi puternic dezechilibrate în favoarea SUA. Parlamentul European programase un vot penru 26-27 ianuarie pentru a elimina mai multe taxe de import, dar Manfred Weber, liderul Partidului Popular European, cel mai mare grup din Parlament, a declarat sâmbătă seara că aprobarea nu este posibilă deocamdată.

De asemenea, deputatul german creștin-democrat Juergen Hardt a sugerat, într-o declarație pentru ziarul Bild, ceea ce ar putea fi o ultimă soluție „pentru a-l aduce pe președintele Trump la sentimente în chestiunea Groenlandei”: boicotarea Cupei Mondiale de fotbal, pe care SUA o găzduiesc anul acesta.

După Reuters și AFP

