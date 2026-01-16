O posibilă metodă de a atenua tensiunea politică actuală dintre Danemarca și Statele Unite cu privire la viitorul Groenlandei ar putea fi o misiune NATO denumită „Santinela Arctică”.

Ideea a fost expusă atunci când ambasadorii alianței militare s-au întâlnit, pe 8 ianuarie, la Bruxelles, pentru a discuta despre interesul recent exprimat de Casa Albă de a prelua eventual teritoriul autonom danez; în acest context, Washingtonul nu a exclus o intervenție militară pentru a-și atinge acest obiectiv.

Ea vine după alte două misiuni similare ale NATO, lansate în 2025.

Prima a fost operațiunea „Baltic Sentry”, ca răspuns la numeroase acte de sabotaj submarin din nordul Europei.

Apoi a fost „Eastern Sentry”, care a fost lansată la scurt timp după o importantă incursiune a dronelor rusești în Polonia.

Ambele „santinele” sunt încă în desfășurare. Ele sunt, de asemenea, considerate mari succese, conform oficialilor NATO cu care RFE/RL a discutat sub condiția anonimatului.

Însă, poate fi repetat ceva similar în jurul - și posibil în - Groenlanda?

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a susținut public ideea, iar Londra și Berlinul încep și ele să fie de acord.

La întâlnirea de la Bruxelles, a existat un acord unanim că NATO trebuie să-și intensifice prezența în regiunea arctică.

„Canada a tot strigat ani de zile despre necesitatea de a ne intensifica prezența în Nordul Îndepărtat, așa că Washingtonul nu este cu siguranță primul care aduce acest subiect în discuție”, a declarat un diplomat european.

Șapte dintre cele opt țări așa-numite arctice sunt membre ale NATO, Rusia fiind excepția evidentă. Și, deși apele din jurul Groenlandei nu sunt pline de vase rusești și chinezești în acest moment, acest lucru s-ar putea schimba pe măsură ce gheața arctică se topește și se deschid noi rute maritime.

Comandantul suprem aliat al NATO (SACEUR) și cel mai înalt general american din Europa, Alexus Grynkewich, a afirmat recent la o conferință militară din Suedia că vasele rusești și chineze „nu studiază focile și urșii polari”.

Oficialul NATO a adăugat că acestea „sunt acolo pentru a face sondaje batimetrice Măsurarea adâncimii apei în mări, lacuri și râuri pentru a determina relieful subacvatic. și pentru a încerca să afle cum pot contracara capacitățile NATO pe mare și sub apă. Așadar, acesta este un lucru care se poate dezvolta foarte rapid, iar noi trebuie să fim conștienți de acest lucru și pregătiți.”

În același timp, Grynkewich a spus că orice misiune NATO concretă în acest moment este „prematură”.

La începutul săptămânii, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a vorbit la Berlin despre o potențială operațiune „Arctic Sentry” și a remarcat, de asemenea, că o astfel de acțiune este încă la câteva luni distanță.

Cu toate acestea, secretarul general al NATO, Mark Rutte, este ocupat să discute cu Washingtonul despre modul în care Alianța poate intensifica eforturile, într-un fel sau altul.

Diplomați europeni au spus pentru RFE/RL că inițiativa „Santinela Arctică” ar putea neutraliza potențial argumentul că Statele Unite trebuie să aibă Groenlanda și ar dovedi că Europa poate gestiona două fronturi simultan – Rusia în est și, potențial, Rusia și China în Arctica.

„În multe privințe, este vorba și despre împărțirea sarcinilor”, a spus unul dintre ei, adăugând că un scenariu posibil ar putea implica gestionarea de către europeni a supravegherii aeriene și maritime, în timp ce SUA își mărește prezența militară în Groenlanda.

„Un pistol încărcat”

În prezent, Statele Unite au aproximativ 200 de militari într-o singură bază din Groenlanda, care se ocupă de avertizarea timpurie împotriva rachetelor balistice și de supravegherea spațială. În timpul Războiului Rece, însă, pe insulă erau până la 10.000 de soldați americani, distribuiți în 17 baze.

Aceasta se baza pe un acord din 1951 între Copenhaga și Washington, care permite Statelor Unite să aibă echipamente militare, inclusiv baze, atât timp cât NATO există. Acest tratat rămâne valabil și nu impune nicio limită prezenței militare americane, chiar dacă Danemarca va trebui să dea consimțământul – lucru care este probabil.

Această opțiune ar deschide, de asemenea, posibilitatea ca Statele Unite să folosească Groenlanda în programul său de apărare antirachetă „Golden Dome”, pe care președintele american Donald Trump l-a menționat în comentariile sale despre insulă.

Ce ar face țările europene în schimb ar fi să păzească spațiul aerian, dar și apele din zona cunoscută sub numele de „GIUK gap”, adică zona vastă dintre Groenlanda, pe de o parte, și Irlanda și Regatul Unit, pe de altă parte.

„GIUK gap” a fost descrisă ca un „pistol încărcat” îndreptat către Statele Unite, deoarece reprezintă un punct de intrare pentru actori precum Moscova și Beijing, care pot întreprinde orice, de la sabotaj subacvatic până la ocuparea potențialului teritoriu, potrivit unei surse familiarizate cu planificarea militară.

Țările care ar putea contribui ar fi în principal Marea Britanie și Franța, precum și state precum Danemarca, Italia, Norvegia, Țările de Jos și Spania, toate având resurse maritime.

Ar fi nevoie, desigur, mai multe tipuri de nave, în special crucișătoare și fregate, dar și submarine și mai ales spărgătoare de gheață. Împreună, Alianța are numai aproximativ 40 de spărgătoare de gheață, mai puține decât Rusia, deși există o încercare de a produce mai multe.

E de așteptat ca șefii apărării din Alianță să discute acest lucru mai detaliat când se vor întâlni la Bruxelles în perioada 21-22 ianuarie și apoi din nou când miniștrii apărării NATO se vor aduna în capitala belgiană pe 12 februarie.

Obstacolele practice

Cu toate acestea, există și ezitări în rândul membrilor Alianței cu privire la fezabilitatea unei operațiuni „Arctic Sentry”.

Sunt multe obstacole practice. De exemplu, ar fi necesare sute de nave pentru a acoperi o așa zonă vastă, inclusiv vase care să aprovizioneze navele militare.

În afară de țările nordice și Canada, puține forțe militare au experiența de a opera în condiții arctice dure – de aici și actuala „Operațiune Rezistența Arctică” condusă de Danemarca în Groenlanda și în jurul ei, la care participă trupe din Canada, Franța, Germania, Olanda și Norvegia.

Și, deși nu toți trebuie să contribuie, toți trebuie să fie de acord pentru a lansa o astfel de misiune.

Vor fi americanii de acord cu asta?

La întâlnirea ambasadorilor NATO din 8 ianuarie, Danemarca și Statele Unite au convenit că, pentru moment, aceasta este o problemă bilaterală.

Acest lucru a condus la o întâlnire la Washington pe 14 ianuarie a miniștrilor de Externe ai Danemarcei, Groenlandei și Statelor Unite, găzduită de vicepreședintele american JD Vance.

Ministrul danez de Externe, Lars Lokke Rasmussen, a menționat după ședință că Statele Unite nu și-au schimbat poziția cu privire la Groenlanda, dar a adăugat că va fi înființat un grup de lucru la nivel înalt cu oficiali americani și danezi pentru a discuta problema în săptămânile următoare.

La Bruxelles, acest lucru se vede ca un semn că poate exista „o înțelegere” care să convină tuturor, cu un rol extins al NATO.

Deși există o anumită neliniște legată de o intervenție militară, majoritatea celor cu care a vorbit RFE/RL consideră încă acest lucru „puțin probabil” și cred că președintele american folosește aceeași tactică de negociere dură pe care a folosit-o când a obținut un angajament de 5% pentru cheltuielile de apărare de la toți aliații, la summitul de la Haga anul trecut.

Acum, urmează ca europenii să cheltuiască mai mult și mai rapid – și nu doar să se concentreze pe flancul estic.

Articol preluat de la Europa Liberă România.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te