Witkoff spune că mai rămâne doar „o singură problemă” în negocierile de pace privind Ucraina

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a făcut declarații optimiste cu privire la eforturile de pace în curs privind Ucraina la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, pe 22 ianuarie. El a spus într-o întâlnire că „suntem acum la final. De fapt, sunt optimist”.

Comentariile sale vin în contextul în care diplomația pare să conteze tot mai mult în soluționarea conflictului din Ucraina.

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, se întâlnesc joi la Davos, iar Witkoff a declarat că va pleca spre Moscova mai târziu în cursul zilei.

„Cred că am ajuns la o singură problemă și am discutat repetat despre aceasta, ceea ce înseamnă că este rezolvabilă. Așadar, dacă ambele părți doresc să o rezolve, o vom rezolva”, a spus Witkoff.

El nu a detaliat care este blocajul, dar comentariile sale le contrazic pe cele făcute de Trump cu o zi înainte, care a vorbit despre dificultățile negocierilor de pace.

„Ce se întâmplă este că, de multe ori, avem o înțelegere cu Rusia, Rusia este pregătită, iar președintele Zelenski nu o va face. Ați văzut asta când a fost în Biroul Oval. Nu am fost mulțumit. Apoi, președintele Zelenski vrea să încheie o înțelegere, iar [președintele rus Vladimir] Putin nu vrea”, a spus Trump.

Anterior, Zelenski părea să lege participarea la Davos de semnarea acordurilor cu Statele Unite și alți parteneri privind apărarea aeriană și alte probleme. Nu este clar dacă acest lucru se va întâmpla.

Delegația actuală a Ucrainei la Davos este condusă de Rustem Umerov, care a declarat că a avut întâlniri acolo cu Witkoff privind dezvoltarea economică, redresarea postbelică și garanțiile de securitate.

În perioada 17-18 ianuarie, o delegație ucraineană s-a întâlnit cu reprezentanți ai SUA la Miami, unde se pare că au discutat despre asistență economică în valoare de până la 800 de miliarde de dolari.

Discuțiile de la Davos, o stațiune de schi pitorească din Elveția care găzduiește WEF din 1971, au loc pe fondul atacurilor continue ale Rusiei cu rachete și drone asupra instalațiilor energetice ucrainene.

Atacurile rusești au lăsat sute de mii de oameni fără lumină și căldură în condiții de temperaturi sub zero grade.

Articol preluat de la Europa Liberă România

