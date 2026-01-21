Criza energetică se adâncește în Ucraina. Din Kiev ar fi plecat 600 de mii de oameni

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a afirmat că, în ianuarie, 600.000 de persoane au părăsit capitala Ucrainei, unde locuiesc peste trei milioane de oameni. Declarația a fost făcută pentru ziarul britanic The Times.

Serviciul de presă al lui Kliciko a explicat pentru Ukrainska Pravda că autoritățile din Kiev au tras această concluzie pe baza statisticii privind telefonia mobilă - numărul telefoanelor care „petrec noaptea” în oraș a scăzut cu 600.000.

„De aici provine cifra menționată de primar. De exemplu, s-a calculat că la începutul războiului, în februarie 2022, în oraș mai rămăseseră 800 de mii (de telefoane mobile). Acum, cei care au avut unde să plece - în afara orașului, la prieteni - au plecat. În plus, vacanța elevilor a fost prelungită, studenții au trecut la cursuri online, iar mulți dintre cei care nu sunt din Kiev au plecat și ei”, afirmă primăria.

Kliciko a declarat într-un comentariu pentru The Times că președintele Rusiei, Vladimir Putin, conduce Kievul către o „catastrofă umanitară”. La 20 ianuarie, în capitala Ucrainei, potrivit datelor primarului, 4000 de blocuri de apartamente erau încă fără căldură.

„Situația este complicată, deoarece majoritatea acestor clădiri sunt conectate acum pentru a doua oară după avarierea infrastructurii critice pe 9 ianuarie. Echipele speciale continuă să lucreze pentru a readuce căldura, apa și electricitatea în casele locuitorilor din Kiev”, a declarat primarul.

Kliciko a sfătuit locuitorii capitalei să „părăsească orașul, dacă este posibil”, în timp ce serviciile de urgență încearcă să restabilească alimentarea cu energie electrică în Kiev.

Președintele Volodimir Zelenski a convocat miercuri o reuniune privind situația energetică a țării. Potrivit lui, cea mai dificilă situație acum ar fi în regiunile Kiev, Harkov, Cernihiv, Dnipropetrovsk și Sumî.

În discursul său de marți seara, Zelenski a afirmat că peste 1 milion de consumatori din capitală nu aveau încă energie electrică sau „aproape 60% din orașul Kiev”.

Sute de mii de oameni, fără curent electric

Conform datelor Ministerului Energiei din Ucraina, din cauza atacurilor rusești din noaptea de 21 ianuarie, sute de mii de consumatori din regiunile Odesa, Dnipropetrovsk, Harkov și Zaporojie au rămas fără curent electric. În Kiev și în regiunea Kiev, situația rămâne dificilă din cauza sarcinii suplimentare cauzate de înghețuri.

Șeful administrației regionale din Harkov, Oleh Sinehubov, a declarat într-o conferință de presă că, pe 20 ianuarie, 1,1 milioane de abonați, adică aproximativ 90% din populația orașului Harkov și a regiunii Harkov, au rămas fără energie electrică. Până în dimineața zilei de 21 ianuarie, 460.000 de abonați încă nu aveau curent. El a declarat că autoritățile se pregătesc „pentru cel mai rău scenariu”.

Întreruperile de urgență de la rețeaua electrică se aplică în mai multe regiuni, unde nu mai sunt valabile programele de deconectări pe ore, din cauza suprasarcinii echipamentelor în condiții de ger.

Sprijin internațional

Guvernul de la Kiev a aprobat, miercuri, 2,56 miliarde de grivne din fondul de rezervă pentru procurarea unor sisteme mobile de generare a energiei.

Premierul Iulia Sviridenko a precizat că fondurile vor fi utilizate pentru achiziționarea unor echipamente pentru producerea de „căldură și energie electrică acolo unde este cea mai mare nevoie în prezent”.

„Din aceste fonduri vor fi achiziționate generatoare de mare putere pentru regiunile Dnipropetrovsk, Donețk, Zaporojie, Odesa, Sumî, Harkov și Cernihiv. Acestea vor putea fi redirecționate și către alte regiuni, unde există o nevoie urgentă”, a declarat șefa guvernului.

Între timp, Ucraina a început să primească sprijin internațional pentru depășirea crizei energetice.

Marea Britanie a promis un ajutor suplimentar de 20 de milioane de lire sterline. De asemenea, Azerbaidjanul și Olanda au anunțat un sprijin suplimentar, a anunțat ministrul de externe, Andrii Sîbiha. Potrivit lui, până la sfârșitul lunii ianuarie, Ucraina ar urma să primească echipamente energetice și din Slovacia.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te