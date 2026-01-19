Peste 30 de mii de familii fără lumină la Odesa, după un atac rusesc. Întreruperi de urgență și în alte regiuni ucrainene

Situația rămâne dificilă la Kiev și în regiunea Kiev, din cauza frigului care pune o presiune suplimentară asupra sistemului. În capitală, 60 de echipe lucrează la restabilirea alimentării cu energie electrică, dintre care 12 sunt aduse din alte regiuni.

Ministerul Energiei a făcut din nou apel la consumatori să economisească energia electrică, în special în orele de vârf de dimineață și seară.

Zeci de mii de familii au rămas fără curent în regiunea Cernihiv, după ce forțele rusești au avariat/distrus în timpul nopții cinci obiective energetice importante, potrivit operatorului regional.

La Odesa, a fost avariat „în mod semnificativ” un obiectiv energetic, lăsând fără curent peste 30 de mii de familii, a anunțat compania DTEK.

„Distrugerile sunt semnificative, iar lucrările de reparații necesită mult timp pentru a readuce echipamentele la starea de funcționare. Energeticienii lucrează la fața locului, îndepărtând resturile. Apoi vor începe reparațiile”, se arată în comunicatul companiei energetice.

Șeful administrației militare a regiunii Odesa, Oleh Kiper, a spus că, în urma atacului, infrastructura de energie electrică și gaze a fost avariată, iar o persoană a fost rănită. Totodată, o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe cu multe etaje din Odesa. Au fost avariate două apartamente, fațada blocului și o mașină parcată în apropiere, potrivit oficialului.

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat în discursul său nocturn că cea mai dificilă situație în domeniul energetic este la Kiev, Harkov, Zaporojie și în regiunile respective, precum și la Odesa.

Întreruperile de energie electrică se extind

În Ucraina se schimbă formatul întreruperilor de la rețea. Din cauza situației dificile din sectorul energetic și a bombardamentelor rusești, curentul electric poate lipsi acum mai mult de 16 ore pe zi, a declarat directorul general al companiei energetice Yasno, Serhii Kovalenko.

„Situația din sistemul energetic s-a schimbat. Dacă înainte mai mult de 4 ture însemnau întreruperi de urgență în afara programului, acum țara începe să funcționeze în 4,5-5 ture”, a declarat el.

Potrivit lui Kovalenko, intervalele maxime de 7 ore fără curent și 3,5 ore cu curent nu mai sunt actuale. Nici programul întreruperilor probabile nu mai este actual.

„În cazul restricțiilor de 5 ture din 6, întreruperile pot dura peste 16 ore. Aceasta este realitatea actuală”, a explicat directorul general al Yasno.

Potrivit lui Kovalenko, la Kiev se aplică acum un regim de întreruperi de urgență: aproximativ 3 ore cu lumină și 10 ore fără. Cu toate acestea, situația diferă de la un raion la altul al capitalei.

În noaptea de 18 spre 19 ianuarie, trupele ruse au atacat Ucraina cu 145 de drone de luptă de diferite tipuri, potrivit forțelor aeriene, dintre care 126 au fost distruse/doborâte.

