Invazia Rusiei în Ucraina este acum mai lungă decât războiul sovietic împotriva lui Hitler

Trei ani. 10 luni. 18 zile.

Pe 12 ianuarie 2026, acesta era timpul scurs de când Rusia și-a lansat atacul total asupra Ucrainei – cel mai mare și mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial încoace.

A fost atunci deja cu o zi mai mult decât timpul petrecut de Uniunea Sovietică luptând împotriva Germaniei naziste între 1941 și 1945, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, cel mai mare și mai sângeros conflict al secolului al XX-lea.

Există, însă, o diferență crucială.

În 1945, Moscova s-a luptat cu forțele germane pe o suprafață de mii de kilometri pătrați și le-a împins afară din țară - până la Berlin - înainte de victoria din „Marele Război Patriotic”, așa cum îl numesc rușii.

Președintele rus, Vladimir Putin, compară adesea războiul din Ucraina cu Marele Război Patriotic, lăudând spiritul de conducere și sacrificiu de pe câmpul de luptă a generalilor și ofițerilor sovietici care i-au alungat pe germani.

În 2026, în Ucraina, în loc să avanseze pe vaste teritorii, forțele rusești merg înainte cu viteza melcului. Mai degrabă ca în Primul Război Mondial decât în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Iată cum s-au desfășurat teritorial cele două războaie, acum de durată aproximativ egală, de-a lungul timpului.

Harta interactivă de mai jos arată cum se compară teritoriul cucerit de Rusia în Ucraina și teritoriul cucerit de Armata Roșie cu dimensiunea țărilor europene moderne, inclusiv R. Moldova.

NOTĂ: Granițele din ajunul invaziei germane a URSS au fost obținute din Proiectul de Istorie Spațială al Universității Stanford, din SUA. Datele privind granițele de azi au fost obținute de pe OpenStreetMap.

Articol preluat de la Europa Liberă România.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te