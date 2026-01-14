Comisia Europeană a anunțat oficial miercuri acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, destinat să acopere o mare parte din nevoile de finanțare ale Kievului pentru următorii doi ani.

Măsura vine după ce liderii UE au optat în decembrie pentru un împrumut garantat de bugetul UE, în locul unui „împrumut de reparații” mult mediatizat, care ar fi folosit ca garanție activele rusești înghețate în Europa.

Anul trecut, Fondul Monetar Internațional (FMI) a estimat că Ucraina ar avea nevoie de o finanțare de aproximativ 135 de miliarde de euro pentru 2026 și 2027, Kievul confruntându-se deja cu un deficit bugetar de 71,7 miliarde de euro încă din această primăvară.

UE s-a angajat să acopere o mare parte din acest deficit, mai ales că Statele Unite au semnalat că vor reduce sprijinul financiar acordat țării devastate de război.

În cadrul anunțului făcut la Bruxelles, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că împrumutul „reafirmă angajamentul ferm al Europei față de securitatea, apărarea și prosperitatea viitoare a Ucrainei”, adăugând că recentele atacuri rusești, inclusiv unul cu rachetă Oreșnik asupra Ucrainei indică faptul că Rusia nu dă niciun semn că ar dori pacea, ci „dimpotrivă”.

Prima tranșă a împrumutului ar putea fi plătită în aprilie, dacă statele membre ale UE și Parlamentul European îi vor da undă verde în următoarele săptămâni – un pas care se așteaptă să fie o formalitate. Ucraina nu va trebui să ramburseze împrumutul până când Rusia nu va începe să-i plătească despăgubiri de război.

Fondurile vor fi strânse prin împrumuturi comune ale țărilor UE pe piețele financiare, susținute de ceea ce Bruxellesul numește „marja de manevră” a bugetului UE – diferența dintre capacitatea maximă de împrumut a blocului în cadrul bugetului său pe termen lung, care se întinde până în 2027, și nivelurile sale reale de cheltuieli. UE a utilizat un mecanism similar în 2024 pentru a strânge 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, care au fost utilizați în ultimii doi ani.

De această dată, însă, Republica Cehă, Ungaria și Slovacia au obținut derogări, ceea ce înseamnă că este vorba de un acord care implică 24 de țări ale UE, nu 27.

Din cele 90 de miliarde de euro, 30 de miliarde ar trebui să fie alocate sprijinului bugetar, cu condiția realizării unor reforme în domeniul statului de drept și a unor măsuri anticorupție. 60 de miliarde de euro vor fi alocate cheltuielilor militare.

O mare parte a dezbaterii dinaintea anunțului s-a concentrat pe condițiile care se vor aplica achizițiilor de arme, Bruxellesul dorind ca banii să fie cheltuiți în principal pe arme fabricate în Europa.

În cele din urmă, s-a ajuns la un compromis prin care banii vor fi destinați producției de arme din Ucraina sau din alte țări europene, dar achizițiile din afara Europei vor fi permise dacă nu există alternative viabile, Von der Leyen confirmând o politică de „preferință europeană mai întâi, iar dacă nu este posibil, achiziții din străinătate”.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te