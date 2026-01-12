Regiunea Odesa a rămas parțial fără lumină după un atac rusesc. Kievul lovește sonde rusești din Marea Caspică

„În urma atacului, au fost avariate obiective energetice și o clădire administrativă. O casă particulară a fost distrusă, iar altele cinci au fost avariate. Atacul a dus la întreruperea alimentării cu energie electrică a mai multor localități și a unui cartier din Odesa”, a anunțat șeful administrației regionale, Oleh Kiper.

Alimentarea cu energie termică și apă a populației a fost deja restabilită, lucrările de reparații continuă, a adăugat oficialul.

Forțele rusești au atacat noaptea trecută și regiunea Kiev. Primarul capitalei, Vitali Kliciko, a scris pe Telegram că o casă nelocuită din raionul Solominski a fost lovită de o dronă, provocând un incendiu.

În timpul nopții, la Kiev s-a declarat de două ori alarmă aeriană. Nu au fost raportate victime în urma atacului.

Kievul se confruntă în continuare cu deconectări de urgență de la rețeaua electrică, în timp ce temperaturile au coborât până la minus 11 grade Celsius.

Atacul rusesc masiv din 9 ianuarie asupra infrastructurii energetice a lăsat capitala Ucrainei parțial fără lumină, apă și căldură, fiind afectat și transportul public.

Forțele aeriene au anunțat că, în noaptea de duminică spre luni, armata rusă a atacat Ucraina cu 156 de drone, dintre care 135 au fost „doborâte/distruse”. Totodată, 16 drone și-au atins țintele.

Platforme petroliere rusești din Marea Caspică, lovite din nou de drone ucrainene

Armata ucraineană spune că a lovit, pe 11 ianuarie, trei platforme petroliere din Marea Caspică ale companiei rusești Lukoil. Potrivit statului Major General de la Kiev, acestea erau folosite pentru aprovizionarea armatei ruse.

Amploarea pagubelor este în curs de evaluare, a anunțat Statul Major ucrainean. Comunicatul nu precizează cu ce anume au fost lovite platformele rusești.

Nu există o confirmare independentă a acestor informații.

În decembrie, Statul Major al armatei ucrainene a anunțat alte câteva lovituri asupra infrastructurii petroliere rusești din Marea Caspică.

Astfel, pe 14 decembrie, potrivit Kievului, dronele ucrainene au reușit să lovească o platformă rusească de foraj pe câmpul „Graifer”. S-a afirmat că, în urma atacului, activitatea tuturor celor 14 sonde petroliere ale platformei, cu un volum total de producție de 3500 de tone pe zi, a fost oprită.

Pe 20 decembrie, comandamentul ucrainean a anunțat o lovitură asupra unei instalații de la un alt zăcământ petrolier și gaze – „Filanovski”.

Moscova nu a comentat imediat ultimul atac ucrainean asupra sondelor din Marea Caspică. Ministerul rus al apărării a raportat că 13 drone ucrainene au fost doborâte în timpul nopții pe teritoriul Rusiei, în regiunile Rostov, Kursk, Voronej, în Crimeea anexată și deasupra Mării Negre.

Londra promite noi rachete balistice pentru Ucraina

Ministerul Apărării al Marii Britanii a anunțat că Londra intenționează să înarmeze Ucraina cu rachete balistice tactice, pe care urmează încă să le dezvolte.

„Marea Britanie va dezvolta noi rachete balistice tactice, care vor spori puterea de foc a Ucrainei și capacitatea acesteia de a se apăra împotriva mașinăriei militare a lui Putin”, se arată într-un comunicat de presă al guvernului laburist, publicat duminică.

Este vorba despre rachete balistice cu o rază de acțiune de peste 500 km și cu o încărcătură explozivă de circa 200 kg. Londra a anunțat încă anul trecută că va dezvolta asemenea rachete în cadrul proiectului „Nightfall”.

„Rachetele Nightfall vor fi purtate de vehicule terestre, care vor putea să le lanseze rapid și să se retragă în câteva minute, ceea ce va permite trupelor ucrainene să lovească obiective militare cheie înainte ca forțele ruse să poată riposta”, se afirmă în comunicat.

Marea Britanie ar intenționa să producă 10 asemenea rachete pe lună, costul fiecăreia din ele fiind, conform planurilor, de până la 800.000 de lire sterline (1,07 milioane de dolari).

Anunțul a venit după vizita la Kiev a ministrului britanic al Apărării, John Healey, pe 8-9 ianuarie, unde acesta a semnat cu omologul său ucrainean, Denis Șmîhal, o foaie de parcurs pentru punerea în aplicare a unui acord de parteneriat în domeniul apărării pe o perioadă de 100 de ani.

În noaptea de 8 spre 9 ianuarie, forțele rusești au lansat un atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei. În timpul atacului, Rusia a folosit, pentru a doua oară, o rachetă balistică hipersonică Oreșnik, care a lovit orașul Lvov din vestul țării.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL și BBC.

