Putin a făcut anunțul la o ședință de miercuri seara a Consiliului de Securitate al Rusiei.

Fondurile rămase din activele rusești înghețate în SUA ar putea fi utilizate, în opinia lui Putin, „pentru refacerea teritoriilor afectate în timpul conflictului”, după ce va fi semnat un ipotetic acord de pace între Rusia și Ucraina. Putin nu a precizat la ce teritorii se referă – cele rămase sub controlul Ucrainei sau cele ocupate de armata Federației Ruse în timpul războiului.

Activele băncii centrale a Rusiei înghețate în SUA, potrivit Financial Times, totalizează aproximativ 5 miliarde de dolari.

„Consiliul pentru Pace” este o inițiativă a președintelui Donald Trump, lansată în septembrie anul trecut, atunci când a fost anunțat și plan de a pune capăt războiului din Fâşia Gaza. Potrivit proiectului de statut publicat în presă, Consiliul va promova pacea la nivel global și va avea misiunea de a contribui la rezolvarea conflictelor. Membrii permanenți ar urma să plătească fiecare 1 miliard de dolari pentru finanțarea activităților Consiliului.

Din declarațiile liderului de la Kremlin nu reiese clar dacă este de acord să adere la Consiliul pentru Pace.

„În ceea ce privește participarea noastră la „Consiliul pentru pace”, ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a fost însărcinat să studieze documentele primite, să se consulte în această privință cu partenerii noștri strategici și abia după aceea vom putea da un răspuns la invitația care ne-a fost transmisă”, a declarat Putin.

Totodată, Putin a spus că vrea să discute despre eventuala folosire a activelor rusești înghețate în SUA, la întâlnirea de joi, 22 ianuarie, cu șeful autorității palestiniene Mahmoud Abbas, aflat în vizită la Moscova, și cu reprezentanții SUA - trimisul special Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, așteptați să sosească în capitala rusă.

La scurt timp după anunțul liderului de la Kremlin, președintele SUA, Donald Trump, aflat la Forumul Economic de la Davos, în Elveția, a declarat jurnaliștilor că Putin a acceptat invitația de a face parte din „Consiliul pentru Pace”.

„A fost invitat și a acceptat. Mulți au acceptat”, a declarat președintele american, citat de BBC și AFP.

Anterior, invitația lui Trump de a adera la Consiliul pentru Pace a fost acceptată de premierul israelian Benjamin Netanyahu și de liderul Belarusului, Aleksandr Lukașenko, care a spus, însă, că nu i s-a cerut un miliard de dolari pentru a deveni membru permanent în Consiliu.

Majoritatea liderilor din țările europene, în special Franța, Germania și Marea Britanie, au refuzat deja să adere la Consiliul pentru Pace. În total, SUA au invitat aproximativ 50 de lideri mondiali ca să participe la Consiliu. Potrivit relatărilor presei, până la 21 ianuarie, invitația a fost acceptată de Argentina, Azerbaidjan, Armenia, Ungaria, Kazahstan, Maroc, Emiratele Arabe Unite, Vietnam și alte țări. Invitația a fost acceptată și de președintele Kosovo, Vjosa Osmani.

Inițial, se presupunea că acest organism va supraveghea implementarea inițiativei de pace în sectorul Gaza, însă în statutul publicat al Consiliului pentru Pace, Gaza nu este menționată, iar Consiliul este numit un organism care va contribui la soluționarea conflictelor din întreaga lume. Acest lucru a stârnit îngrijorarea unor diplomați și observatori care au avertizat că inițiativa poate fi interpretată ca o încercare de ocolire a Consiliului de Securitate al ONU, organizație frecvent criticată de Donald Trump.

Cu informații de la Radio Svoboda, BBC și AFP.

