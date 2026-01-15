Zelenski anunță introducerea stării de urgență în sectorul energetic al Ucrainei

El a explicat că o astfel de măsură va permite mobilizarea mai multor resurse pentru restabilirea rețelelor de energie electrică și termică, puse la grea încercare de atacurile masive ale Rusiei, dar și de temperaturile foarte scăzute, care la Kiev au ajuns până la minus 19 pe timp de noapte.

Cea mai dificilă situație, potrivit lui, este la Kiev, unde va fi creat un centru de coordonare.

„Consecințele atacurilor rusești și ale înrăutățirii condițiilor meteorologice sunt grave. Va fi creat un stat major pentru coordonarea situației în Kiev, care va funcționa permanent. În general, în sectorul energetic al Ucrainei va fi instituit regimul de urgență”, a declarat Zelenski, în discursul său nocturn.

Totodată, Ucraina mizează pe sprijinul partenerilor externi, inclusiv pentru a majora importurile de energie electrică.

„Vom intensifica la maximum colaborarea cu partenerii pentru a obține echipamentele necesare și sprijin suplimentar. Lucrăm, de asemenea, pentru a crește semnificativ volumul importurilor de energie electrică în Ucraina”, a adăugat el.

Zelenski a spus că vor fi revizuite și restricțiile de circulație pe timp de noapte, iar în unele orașe acestea vor fi anulate.

De asemenea, ministerul Educației va modifica formatul procesului de învățământ pe durata stării de urgență.

La Kiev, problemele cu electricitatea și încălzirea continuă deja de șase zile. Circa 400 de blocuri rezidențiale cu multe etaje încă nu au căldură, potrivit autorităților locale.

Deputatul Iaroslav Jelezneak a scris că „lumina apare și dispare la fiecare trei ore”.

Primarul capitalei, Vitali Kliciko, a declarat că este prima dată în patru ani de război când Kievul se confruntă cu o situație atât de gravă.

Autorităților ucrainene spun că Rusia și-a intensificat atacurile asupra sectorului energetic ucrainean încă din toamnă. Potrivit datelor ministerului Energiei, anul trecut, armata rusă a atacat de 4500 de ori infrastructura energetică a Ucrainei. Moscova neagă că ar ataca infrastructura civilă și spune că țintește exclusiv obiective militare.

