Atacul din 8 iunie a avut loc la câteva zile după ce oficialii ruși au impus noi restricții asupra traficului comercial și de pasageri pe principalele autostrăzi care duc în regiune.

De câteva săptămâni, armata ucraineană a intensificat o campanie de atacuri cu drone de rază medie care vizează transportul de marfă – în special camioanele cu benzină și motorină – care aprovizionează Crimeea.

Acest fapt, combinat cu o campanie mai amplă de atacuri cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol, conductelor și infrastructurii conexe din Rusia, a dus la penuria de benzină în peninsulă, a cărei economie depinde în mare măsură de turiștii ruși.

Ministerul apărării al Ucrainei a numit campania de atacuri de rază medie o „blocadă logistică” pentru forțele ruse.

Crimeea, pe care Rusia a ocupat-o și a anexat-o acum 12 ani, este legată direct de Rusia continentală printr-un pod rutier și feroviar de un miliard de dolari care traversează Strâmtoarea Kerci, în estul peninsulei.

Un feribot asigură, de asemenea, accesul către și dinspre peninsulă, prin Strâmtoarea Kerci, dar capacitatea sa este limitată.

Podul, cunoscut sub diferite denumiri, precum Podul Kerci sau Podul Crimeii, a fost ținta unui atac cu vehicul-capcană ucrainean în 2022, ceea ce a determinat autoritățile ruse să impună restricții asupra traficului de camioane, care sunt încă în vigoare.

Traseul pe podul Kerci este considerabil mai lung pentru turiștii ruși, astfel că mulți preferă să folosească autostrada de 700 de kilometri care străbate țărmul nordic al Mării Azov: de la granița cu Rusia, prin teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, până în Crimeea.

Pe 6 iunie, șeful regiunii Luhansk din Ucraina, numit de Rusia, a anunțat restricții privind traficul de pasageri și comercial de-a lungul acelui drum, precum și al unui alt drum important care se îndreaptă spre sud prin orașele Luhansk și Donețk, până la orașul de coastă Mariupol.

Această decizie a urmat unei alte măsuri similare din 21 mai, adoptată de un alt administrator numit de Rusia, care a restricționat, de asemenea, traficul de camioane de-a lungul autostrăzii de coastă.

Situația de pe autostradă este „catastrofală”, a declarat analistul militar ucrainean Vladislav Selezniov pentru Donbas.Realities al RFE/RL. „Se pare că transportatorii nu sunt dispuși să trimită cisterne cu combustibil în peninsulă, nici măcar în schimbul unor plăți semnificativ mai mari.”

O dronă ucraineană a avariat, pe 7 iunie, un pod din orașul Ciongar, din nord-estul peninsulei, determinând închiderea acestuia. Autoritățile au redirecționat traficul către un alt pod situat mai la vest, mărind astfel distanța pe care trebuie să o parcurgă traficul de pasageri și cel comercial care încearcă să ajungă în regiune.

Pe 8 iunie, autoritățile feroviare ruse au suspendat serviciul de transport de pasageri către Crimeea după ce o dronă ucraineană a lovit o locomotivă, rănind mecanicul trenului și ucigând un asistent. Mai multe trenuri deservesc peninsula, inclusiv unele care vin de la distanțe mari, precum Moscova.

Săptămâna trecută, în peninsulă, autoritățile au restricționat vânzarea de benzină, instituind un sistem de cupoane și acordând prioritate transportului public și altor servicii esențiale. La stațiile de alimentare s-au format cozi lungi de autovehicule.

S-a semnalat, de asemenea, o penurie de benzină în regiunile Luhansk și Donețk, ocupate de Rusia.

„Nu mai are rost să stai la coadă”. Criza combustibililor din Crimeea anexată se agravează 1/6 Coadă de mașini la o benzinărie din Evpatoria, Crimeea, pe 3 iunie. Imaginile care ajung din peninsula Crimeea anexată de Moscova arată o agravare a crizei de combustibil, pe fondul atacurilor ucrainene asupra logisticii și capacităților de producție a combustibililor din Rusia. Criza combustibililor din peninsula Crimeea anexată de Rusia se agravează pe măsură ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra lanțului de aprovizionare și a depozitelor.











2/6 Oamenii își trec numele pe o listă de așteptare la o benzinărie din Sevastopol, Crimeea, pe 1 iunie. De la sfârșitul lunii mai, vânzările de combustibil în Crimeea au fost limitate la 20 de litri pe vehicul, fiind interzisă umplerea recipientelor. Criza combustibililor din peninsula Crimeea anexată de Rusia se agravează pe măsură ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra lanțului de aprovizionare și a depozitelor.











3/6 Un camion-cisternă cu combustibil incendiat pe autostrada Melitopol, care leagă Rusia de Crimeea. Imaginea a fost difuzată de un regiment ucrainean de drone pe 2 iunie. Crimeea a fost afectată grav de penuria de combustibil după ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone în adâncul teritoriului rus, țintind capacitățile de producție și depozitare, dar și cu drone cu rază medie de acțiune care pot lovi acum și căile de aprovizionare a peninsulei, la o distanță de până la 200 de kilometri de linia frontului. Criza combustibililor din peninsula Crimeea anexată de Rusia se agravează pe măsură ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra lanțului de aprovizionare și a depozitelor.











4/6 Captură de ecran dintr-un video realizat de un martor, care arată o dronă de atac Hornet de fabricație americană zburând la joasă altitudine de-a lungul unei autostrăzi din teritoriul ocupat de Rusia. În cele din urmă, drona a deviat de la traiectorie și a explodat lângă șosea.

Ucraina folosește drone de atac cu aripi fixe în campania sa de lovituri la distanțe medii (middle-strike), inclusiv drone Hornet, care sunt capabile să identifice în mod autonom ținte potențiale, cum ar fi cisterne de combustibil. Criza combustibililor din peninsula Crimeea anexată de Rusia se agravează pe măsură ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra lanțului de aprovizionare și a depozitelor.











5/6 din 4 iunie, Mihail Razvojaev, guvernatorul orașului Sevastopol, a anunțat că, în cursul nopții, camioanele cu combustibil nu au putut ajunge în orașul din Crimeea.

Un panou cu prețurile combustibilului în Evpatoria, fotografiat pe 1 iunie. Într-o postare pe Telegram din 4 iunie, Mihail Razvojaev, guvernatorul orașului Sevastopol, a anunțat că, în cursul nopții, camioanele cu combustibil nu au putut ajunge în orașul din Crimeea. Criza combustibililor din peninsula Crimeea anexată de Rusia se agravează pe măsură ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra lanțului de aprovizionare și a depozitelor.











6/6 Un alt panou cu prețurile combustibilului în Evpatoria, pe 3 iunie.



„Nu mai are rost să stai la coadă [pentru combustibil]”, a declarat Razvojaev într-o postare din 4 iunie, adăugând că „este extrem de important acum să rămânem calmi și să nu intrăm în panică”. Criza combustibililor din peninsula Crimeea anexată de Rusia se agravează pe măsură ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra lanțului de aprovizionare și a depozitelor.











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Unele magazine alimentare din Crimeea au semnalat, de asemenea, lipsa unor produse de bază. Nu este însă clar cât de răspândită este această penurie și dacă aceasta este direct legată de probleme de aprovizionare sau de cumpărăturile făcute din panică.

Rezervările la hotelurile din peninsulă au scăzut cu 31% față de aceeași perioadă a anului trecut, a relatat ziarul Kommersant.

Un activist din Crimeea, care a vorbit cu RFE/RL Crimeea. Realities sub condiția anonimatului, a declarat că traficul de pasageri pe drumurile peninsulei a fost semnificativ mai slab în ultimele zile.

În schimb, vara trecută mașinile trebuiau să aștepte până la 10 minute pentru a intra pe autostrada principală est-vest din Feodosia, a spus activistul.

„Locuitorii de rând din Crimeea suferă și mai mult. Mulți dintre ei nu mai pot să-și desfășoare activitățile comerciale, să ajungă la serviciu sau la spital”, a spus activistul.

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