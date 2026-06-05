Zelenski îi adresează lui Putin o scrisoare deschisă în care face apel la pace

În scrisoarea lui Zelenski se menționează că Statele Unite se concentrează în prezent pe războiul cu Iranul și „ar fi greșit să așteptăm pur și simplu” ca această situație să se schimbe – deși se subliniază totodată că Statele Unite și țările europene ar trebui să fie implicate în procesul de pace.

„Ucraina este pregătită pentru un armistițiu complet pe durata negocierilor. Aceasta este o practică standard, iar evoluțiile actuale din jurul Iranului nu fac decât să întărească acest punct”, a scris Zelenski, propunând, de asemenea, un schimb total al prizonierilor de război.

Scrisoarea lui Zelenski vine la mai mult de patru ani de la începerea invaziei pe scară largă a Rusiei, când frontul aproape stagnează, iar Rusia continuă să bombardeze orașele ucrainene cu rachete și atacuri cu drone asupra țintelor civile, într-un efort evident de a submina moralul ucrainenilor.

Cel mai recent atac, din 2 iunie, a fost atât de intens încât i-a șocat pe ucraineni, care au îndurat deja ani de bombardamente. Șase persoane au fost ucise la Kiev, 16 la Dnipro, iar zeci au fost rănite.

În scrisoarea sa, Zelenski menționează că Ucraina a lovit, de asemenea, Rusia cu „drone și rachete”, care au vizat în mare parte industria energetică care finanțează efortul de război al Kremlinului.

„Amânați în mod regulat, la fiecare câteva luni, propriile termene limită pentru capturarea regiunilor noastre – în special regiunea Donețk. Și nici anul acesta nu o veți captura”, a scris el. „Dar noi, în Ucraina, nu vrem un război permanent. Știm foarte bine că viața fără război este infinit mai bună. Și vrem să realizăm asta.”

Eforturi de pace blocate

Apelul lui Zelenski de a lansa un nou proces de pace urmează eforturilor diplomatice conduse de SUA după inaugurarea lui Donald Trump ca președinte în ianuarie 2025. Aceste eforturi par să fi stagnat în ultimele luni, în special de la atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului, din 28 februarie.

Vestea despre scrisoare a apărut în timp ce Putin se întâlnea cu jurnaliști străini la Sankt Petersburg, unde găzduiește un forum economic de prestigiu, denumit uneori „Davosul Rusiei”. Deschiderea evenimentului de prestigiu a fost umbrită de atacurile cu drone ucrainene care au provocat coloane de fum deasupra orașului.

Putin le-a spus jurnaliștilor că Rusia dorește pacea, dar că Trump nu a reușit să convingă partea ucraineană.

„Suntem cu siguranță pregătiți și dispuși să ajungem la un acord cu Ucraina prin mijloace pașnice. Și, mai precis, pe baza discuțiilor pe care le-am purtat la întâlnirea cu președintele Trump de la Anchorage”, a spus el.

Putin se referea la summitul său cu Trump din Alaska, din august 2025. Trump le-a spus jurnaliștilor la acea vreme că nu s-a ajuns la niciun acord.

În timp ce Putin răspundea la întrebări, purtătorul său de cuvânt, Dmitri Peskov, a declarat că președintele rus va fi informat ulterior cu privire la scrisoarea lui Zelenski.

Peskov a fost, de asemenea, citat de mass-media de stat spunând că Zelenski poate „veni oricând la Moscova”.

Acesta a fost răspunsul Kremlinului la apelurile anterioare ale lui Zelenski pentru discuții. În scrisoarea sa, președintele ucrainean exclude în mod explicit o întâlnire fie la Moscova, fie la Kiev.

Trump a fost întrebat, la rândul lui, despre scrisoarea lui Zelenski în timp ce răspundea la întrebări în Biroul Oval.

„Mă bucur că se vorbește despre o întâlnire. Cred că am avut un rol important în acest sens”, a spus Trump. „Cred că ar fi minunat dacă s-ar întâlni. Ar trebui să o facă – să rezolve problema.”

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