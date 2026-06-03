Drone atacă regiunea Leningrad, înaintea forumului economic la care este așteptat Putin

Un incendiu a izbucnit la „Terminalul petrolier din Sankt Petersburg” în urma unui atac cu drone, potrivit mai multor canale de Telegram, printre care „Bumaga” și Astra.

Datele de geolocalizare a imaginilor și a înregistrărilor video publicate de martori oculari sugerează că ținta atacului a fost terminalul petrolier din raionul Kirovski al orașului.

Locuitori din Sankt Petersburg au scris pe rețele că au auzit mai multe explozii dimineața devreme.

La aeroportul Pulkovo, au fost reținute 29 de zboruri, iar nouă avioane au fost redirecționate către aeroporturi de rezervă. În plus, în oraș a fost restricționat accesul la internetul mobil, potrivit surselor locale de știri.

Șeful administrației din Sankt Petersburg, Alexander Beglov, a anunțat că drone au atacat obiective de infrastructură din raioanele Kronștadt, Kirovskii și Krasnoselski. El a afirmat că mai multe obiective au fost avariate, dar nu a precizat care anume. Potrivit lui, mai multe persoane au fost rănite, iar operațiunile de lichidare a consecințelor continuă.

„Terminalul petrolier din Sankt Petersburg”, după cum se menționează pe site-ul companiei, este unul din cele mai mari terminale de transbordare a combustibilului lichid din regiunea baltică. Întreprinderea asigură procesul de recepție a mărfurilor care sosesc pe calea ferată, cu transportul auto sau maritim, și de încărcare a acestora în cisterne sau pe nave. Pe teritoriul său se află 21 de rezervoare pentru depozitarea produselor petroliere, iar capacitatea totală de tranzit a terminalului este de 12,5 milioane de tone pe an.

În perioada 3-6 iunie, la Sankt Petersburg va avea loc Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, supranumit „Davosul rusesc” al președintelui Vladimir Putin.

Distanța dintre terminalul petrolier atacat și „Expoforum”, unde va avea loc evenimentul, este de aproximativ 17 kilometri, potrivit publicației Astra.

Liderul rus este așteptat să participe vineri la acest forum, al cincilea de când Rusia a lansat o invazie pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

Conform programului, el urmează să-și țină discursul în cadrul unei sesiuni la care sunt așteptați să participe, între alții, președinții din Uzbekistan și Tanzania, precum și vicepreședintele Chinei și ministrul energiei din Arabia Saudită.

La forum sunt așteptați să participe și un influent reprezentant de dreapta din SUA, un oficial american în funcție și un miliardar german din sectorul comerțului cu amănuntul, transmite agenția Reuters.

Igor Dodon și-a anunțat participarea la forumul de la Sankt Petersburg

Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, a scris pe rețele că va participa și în acest an la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg - eveniment la care participă cu regularitate de mai mulți ani.

Dodon a spus că va rosti un discurs „în cadrul unei sesiuni a forumului dedicate cooperării cu Republica Moldova”.

La Sankt Petersburg, liderul socialiștilor moldoveni este însoțit de președinta de onoare a formațiunii, Zinaida Greceanîi, și deputații PSRM Petru Burduja și Adrian Lebedinschi.

Tema ediției din acest an a forumului de la Sankt Petersburg este „Dialogul pragmatic – calea către un viitor stabil”.

Alerte aeriene în Letonia și Estonia, avioane NATO „ridicate” de la sol

În dimineața zilei de 3 iunie, Letonia și Estonia au activat sistemul de alertă pentru amenințare aeriană la granița cu Rusia - nivelul „galben”, care nu necesită acțiuni imediate. Totuși, au fost „ridicate” în aer avioane de vânătoare ale NATO.

Forțele de apărare ale Estoniei au trimis o notificare privind o posibilă amenințare aeriană și pentru zone din apropiere de Letonia, relativ departe de Rusia. Locuitorilor din Estonia li s-a recomandat să se adăpostească la vederea dronelor, potrivit portalului ERR.

Ambele alerte aeriene au fost anulate după un timp.

Ministerul rus al apărării a afirmat că, în cursul nopții, forțele de apărare aeriană au doborât 354 de drone ucrainene, în special deasupra regiunilor Leningrad și Moscova.

De asemenea, drone ucrainene ar fi fost doborâte deasupra regiunilor Belgorod, Breansk, Voronej, Kaluga, Kursk, Novgorod, Orel, Pskov, Rostov, Smolensk, Tver, Tula, Ținutul Krasnodar, precum și deasupra Crimeii anexate și a Mării Azov, potrivit armatei ruse.

Cu informații de la Current Time, Serviciul rusesc al RFE/RL și BBC.

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