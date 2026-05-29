Ministerul Apărării Naționale din România a spus că, în cursul nopții de joi spre vineri, Rusia „a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, unul dintre aceste aparate de zbor fiind urmărit de radare până în zona de sud a municipiului Galați, unde s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe, impactul fiind urmat de un incendiu”.

Autoritățile au spus că drona de tip Geran 2, de proveniență rusească, avea încărcătură explozivă, care a detonat „în întregime”. 70 de oameni au fost evacuați din bloc, în toiul nopții.

Serviciile de urgență au declarat că două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru răni superficiale și că incendiul a fost stins. Alți doi oameni au avut atacuri de panică.

De la începutul ofensivei ruse împotriva Ucrainei în 2022, au fost detectate zeci de incursiuni ale dronelor în România, țară membră în NATO, dar acest ultim incident a fost primul în care o dronă a lovit o clădire de locuințe.

Două avioane de vânătoare F-16 au fost mobilizate după ce dronele au fost detectate în spațiul aerian românesc, a declarat Ministerul Apărării.

România, ca și alte țări din NATO, și-a modificat legile în ultimii ani pentru a putea doborî mai eficient aparate de zbor intrate în spațiul său aerian.

Un general român de brigadă a declarat vineri că România și-a consolidat apărarea antiaeriană în zona Dunării înaintea incidentului de vineri, dar a adăugat că anumite sisteme sunt greu de folosit într-o zonă așa de dens populată, cum este orașul Galați, cu 300.000 de locuitori.

„Vreau să transmit foarte clar pe această cale faptul că situația este sub control. Nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ne confruntăm cu efectele unui conflict desfășurat în imediat apropierea frontierei noastre” , a mai declarat generalul de brigadă Gheorghe Maxim, într-o conferință de presă susținută la sediul Ministerului Apărării din București.

O alertă aeriană la nivel național a fost emisă peste noapte în țara vecină, Ucraina, în anticiparea atacurilor rusești, cel puțin două persoane fiind rănite în atacul din Zaporijiia, în sudul Ucrainei, potrivit autorităților locale.

Pericol crescând pentru flancul estic NATO

Incidentul de la Galați vine pe fondul apelurilor țărilor din flancul estic al NATO de consolidare a capacității lor de apărare, în condițiile continuării conflictului din Ucraina și al „rătăcirii” unor drone din acest conflict pe teritoriul lor, de pildă în Estonia, Letonia, Lituania sau Finlanda.

Țările baltice, mai ales, avertizează frecvent, în plus, că Rusia ar putea ataca și alte ținte est-europene, după Ucraina, iar Moscova neagă periodic că ar avea asemenea intenții.

Ministerul de Externe de la București a condamnat incidentul din cursul nopții, numind Rusia „stat agresor”. MAE român a mai spus că a informat aliații din NATO despre cele petrecute la Galați.





„Acest incident reprezintă o escaladare gravă și iresponsabilă din partea Federației Ruse. România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian”, se spune într-un comunicat de presă de la București.

Ministra de externe din guvernul interimar Oana Țoiu a anunțat că a fost convocat pentru explicații ambasadorul rus.

Premierul interimar Ilie Bolojan a spus într-o postare pe Facebook: „Această situație este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian, generată de continuarea iresponsabilă și nejustificată a războiului dus de Rusia în Ucraina.”

„Răspunsul apărării românești a fost limitat de nivelul dotării. Este încă o dovadă a importanței programului SAFE (al UE pentru securitatea țărilor membre, n. red.), prin care vom asigura o dotare completă antidronă a Armatei României. Contractul va fi semnat în următoarele ore. În câteva luni va începe livrarea capabilităților antidronă”, mai scris premierul român.

Bolojan, care vizitează vineri R. Moldova, a condamnat din nou incidentul în remarci făcute în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, la un eveniment consacrat reformei administrației locale.

Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru a discuta incidentul.

Condamnări internaționale

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri că Rusia „a depășit încă o dată limita” după ce una dintre dronele sale a lovit o zonă dens populată din România și a rănit civili în timpul unui atac desfășurat în timpul nopții în țara vecină, Ucraina.

„Suntem pe deplin solidari cu România și poporul său”, a declarat von der Leyen într-o postare pe X. „În timp ce continuăm să ne consolidăm securitatea și capacitatea de descurajare, în special la granița noastră de est, vom continua să mărim presiunea asupra Rusiei.”





NATO a condamnat vineri „nesăbuința” Moscovei, confirmând că un bloc de locuințe din România a fost lovit de o dronă, în contextul în care Rusia a atacat infrastructura ucraineană din apropierea frontierei.

„NATO va continua să-și consolideze apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a dronelor”, a declarat purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, pe rețelele de socializare, adăugând că șeful Alianței, Mark Rutte, se află în contact cu autoritățile române.

Președinta Maia Sandu a condamnat și ea incidentul produs atât de aproape de granițele R. Moldova.

„Condamn cu fermitate atacul rusesc cu dronă care a lovit civili români în propriile locuințe, la Galați. În aceste momente, suntem solidari cu România, iar Europa trebuie să rămână unită și fermă în apărarea păcii, securității și valorilor democratice”, a declarat Maia Sandu.

Ucraina a comentat incidentul într-o postare a ministrului său de externe, Andrii Sybiha, care a spus: „Intrarea recentă a unei drone ruse în spațiul aerian românesc și explozia acesteia în zona rezidențială din Galați au demonstrat încă o dată că agresiunea rusă reprezintă o amenințare reală pentru regiunea Mării Negre și pentru întreaga Europă.”

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a scris pe X: „Suntem alături de România, aliatul nostru din NATO, și condamnăm această incursiune nesăbuită pe teritoriul său. Gândurile noastre se îndreaptă către răniții din Galați. Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO.”

Franța a convocat ambasadorul rus în legătură cu evenimentul din România, a declarat vineri ministrul de externe Jean-Noel Barrot, calificând incidentul drept iresponsabil.

Barrot îl convocase deja pe ambasadorul rus la începutul acestei săptămâni, în urma atacurilor aeriene care au vizat civilii din Ucraina la sfârșitul săptămânii trecute.

„Avem de-a face cu un act iresponsabil care implică o dronă, și nu este prima dată. În mai multe rânduri, drone rusești și alte aeronave au pătruns în spațiul aerian al Uniunii Europene și al NATO”, a declarat Barrot la postul de radio France Inter.

