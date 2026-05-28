„Este foarte important ca Ucraina și Rusia să fie încurajate să dialogheze”, a declarat joi șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, adăugând că un armistițiu necondiționat este o condiție prealabilă pentru orice fel de negocieri de pace.

Ea a mai spus că Europa nu ar putea fi niciodată un mediator neutru, deoarece se află de partea Ucrainei.

Kallas a mai spus că Rusia ar fi momentan într-o poziție mai proastă decât Ucraina în războiul declanșat de Moscova împotriva vecinei sale în urmă cu peste patru ani.

„Rusia se află în defensivă, atât din punct de vedere militar și economic, cât și diplomatic, dar, după cum au demonstrat ultimele atacuri asupra Kievului, Rusia nu dă încă semne de interes real pentru pace, lucru care a fost subliniat clar și de miniștri astăzi”, a spus Kallas.

În declarațiile sale dinaintea reuniunii din Cipru, joi dimineață, Kallas a sugerat că dacă Rusia dorește impunerea unei limite asupra mărimii armatei ucrainene, așa cum spun mereu liderii ei, acest lucru „ar trebui să se reflecte” printr-o cerință similară adresată Moscovei.

Declarația a fost caracterizată imediat, de la distanță, drept „idioată” de ministrul de externe rus Serghei Lavrov, dar Kallas a repetat-o, chiar în timpul discuțiilor de la Limassol (Cipru).

Reuniunea de joi a avut ca scop să schițeze o poziție comună europeană la negocierile de pace, atunci când vor începe. Kallas și alții au spus în Cipru că asemenea implicare nu va fi „în locul SUA”, ci complementară cu SUA.

Europenii au respins categoric ideea că Rusia și-ar putea „alege” un negociator din partea UE - de pildă fostul cancelar german Gerhard Schroeder, un apropiat al lui Vladimir Putin - spunând că asta nu este treaba Moscovei.

Kievul a insistat în ultimele zile că UE ar trebui să-și desemneze din timp o echipă de negociatori.

Ucraina cumpără avioane Gripen

Ucraina va achiziționa 20 de avioane de vânătoare Gripen noi, iar Suedia îi va dona 16 avioane dintr-un model mai vechi anul viitor, au declarat joi președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, în cadrul unei conferințe de presă comune, la Uppsala, în Suedia.

Cei doi lideri au semnat anul trecut o scrisoare de intenție care deschide calea pentru ca Suedia să vândă Ucrainei până la 150 de avioane de vânătoare Saab Gripen model E, deși livrările modelului mai nou vor avea loc abia peste câțiva ani.

Avioanele reprezintă o prioritate pentru flota de avioane de vânătoare a Ucrainei, iar ministrul apărării a declarat în luna mai că un acord pentru Gripen E ar putea fi semnat „în câteva luni”, după ce Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

„Gripen este cea mai bună alegere pentru Ucraina. Așadar, astăzi facem următorul pas important în această călătorie comună”, a declarat Kristersson în cadrul unei conferințe de presă alături de Zelenski la baza aeriană din Uppsala, unde erau expuse două avioane Gripen.

„Avem nevoie de aceste avioane și, pentru noi, aceasta este cu adevărat o nouă pagină pentru Ucraina”, a spus Zelenski, adăugând că Kievul intenționează să cumpere toate cele 150 de avioane prevăzute în scrisoarea de intenție inițială. „Cu voia lui Dumnezeu, vom avea suficientă finanțare pentru asta”, a spus el.

Transferul avioanelor de model mai vechi C/D oferă o soluție provizorie pentru apărarea aeriană a Ucrainei, între timp.

Zelenski a spus că Ucraina a alocat 2,5 miliarde de euro dintr-un pachet de împrumuturi de 90 de miliarde de euro de la UE pentru aceste avioane. Livrările noului model sunt așteptate să ajungă în Ucraina începând cu 2030.

