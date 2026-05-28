UE decide ce va cere rușilor dacă vor fi negocieri pentru pace în Ucraina. Plecarea din Transnistria este pe listă

UE a dus o politică de izolare a Rusiei încă de la invazia Ucrainei de către Moscova, în 2022. Uniunea a impus sancțiuni și a avut puține contacte politice și diplomatice la nivel înalt cu Rusia, amintește Reuters.

Însă, având în vedere că negocierile conduse de SUA pentru a pune capăt conflictului înregistrează progrese nesemnificative, iar războiul se află acum în al cincilea an, unii oficiali europeni au declarat că UE ar trebui să fie pregătită pentru momentul în care va veni timpul să poarte discuții cu Moscova.

Kremlinul a declarat miercuri că președintele rus Vladimir Putin este deschis la negocieri cu Europa, a relatat agenția de știri RIA.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut public în ultimele săptămâni revigorarea diplomației și implicarea Europei în acest proces.

„Merită să se stabilească cine va reprezenta Europa în mod concret”, a declarat liderul ucrainean luna aceasta.

Temeri de retragerea SUA

Se așteaptă ca miniștrii europeni, reuniți pentru întâlnirea informală din Cipru, să discute condițiile preliminare pentru eventualele negocieri și obiectivele pe care Europa ar urmări să le atingă în cazul în care blocul ar decide chiar să intre în negocieri.

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a declarat pentru Reuters: „De ce îi cere Zelenski Europei să intervină? Cred că (...) se teme că SUA se retrag din negocieri și (vrea) să mențină Europa implicată.”

Negociatorii ucraineni și ruși s-au întâlnit ultima dată la Geneva, în februarie, în cadrul unei reuniuni mediate de SUA, înainte ca SUA și Israelul să lanseze atacuri asupra Iranului pe 28 februarie. Ei nu au reușit să facă niciun progres în privința principalelor puncte contradictorii, inclusiv teritoriul.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat marți că nu sunt programate negocieri, dar că SUA sunt pregătite să joace un rol constructiv dacă se va ivi o oportunitate.

Viziunea va fi prezentată de Kallas

Guvernele europene au respins sugestia lui Putin ca fostul cancelar german Gerhard Schroeder, care l-a descris pe liderul rus ca fiind un prieten personal, să le reprezinte în eventualele discuții viitoare cu Moscova privind securitatea continentului.

Și în ciuda unei avalanșe de speculații cu privire la faptul dacă UE ar desemna un emisar pentru eventualele discuții, diplomații au declarat pentru Reuters că subiectul este prematur și că discuțiile ar trebui să se concentreze asupra strategiei Europei față de Rusia, nu a numelor concrete.

Unul dintre diplomați a spus că accentul ar trebui pus pe fond, adăugând că „nu există niciun semn că Rusia dorește să discute serios în acest moment”.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, intenționează să concentreze discuția de joi asupra „cererilor” Europei față de Rusia, a declarat miercuri un oficial european.

Se așteaptă ca Kallas să-și prezinte viziunea asupra cererilor europene, care includ, printre altele, un armistițiu, încheierea prezenței ruse în țări precum Moldova și Georgia, precum și încetarea de către Rusia a activităților cibernetice, cu drone și de dezinformare care vizează Europa, a spus oficialul.

Kallas a anticipat, de altfel, inclusiv la Chișinău, luna aceasta, că încheierea prezenței ruse în Transnistria se va număra printre pretențiile UE față de Moscova la eventuale negocieri de pace.

„Cu câteva luni în urmă, am propus o listă de măsuri pe care dorim să le vedem din partea Rusiei, deoarece și noi avem anumite cerințe, în cazul în care Moscova dorește ridicarea sancțiunilor. În ceea ce privește Republica Moldova, vom înainta o cerere privind retragerea trupelor ruse din regiunea Transnistriei”, a declarat șefa diplomației europene în capitala moldoveană, pe 8 mai.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te