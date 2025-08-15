Summitul din Alaska: Trump și Putin spun că au avut discuții „foarte constructive”, dar nu s-a ajuns la o „înțelegere” privind Ucraina

La un scurt briefing de presă, susținut de cei doi lideri după summit, Putin a spus că discuțiile au fost „foarte constructive” și că o întrevedere cu președintelui Trump ar fi fost „de mult timp necesară”.

Putin a susținut că Rusia ar fi „sincer interesată” ca războiul din Ucraina să se încheie cât mai repede posibil, dar a repetat poziția mai veche a Kremlinului, care cere „să fie eliminate toate premisele” ce au dus la declanșarea conflictului, fără să facă și alte precizări.

Putin și Trump au spus că în timpul negocierilor s-a ajuns la câteva înțelegeri. Însă, cei doi lideri nu au detaliat despre ce anume este vorba.

Cu toate acestea, președintele SUA a declarat că asupra unei chestiuni „foarte importante” nu s-a ajuns la nicio înțelegere, dar speră că acest lucru se va întâmpla în curând și că oamenii nu vor mai muri în conflictul din Ucraina.

Președintele Trump a declarat că discuțiile cu Putin au fost „foarte productive” și că îi va informa liderii țărilor din NATO despre rezultatele acestora, precum și pe liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski.

„Cred că am avut o întâlnire foarte productivă. Am convenit asupra multor lucruri... Nu s-a ajuns la un acord, încă nu. Voi suna liderii NATO... Desigur, îl voi suna pe președintele Zelenski și îl voi informa despre întâlnirea de astăzi... Am făcut cu adevărat multe progrese”, a declarat Trump.

El a calificat relațiile cu liderul de la Kremlin drept „foarte bune” și a vorbit despre o perspectivă bună pentru reluarea cooperării economice cu Rusia, „după ce totul se va încheia”.

Trump a declarat că următoarele discuții ar putea să aibă loc la Moscova.

Nu este limpede, deocamdată, dacă Trump a reușit să-l convingă pe Putin să pună capăt ostilităților sau să accepte un armistițiu în Ucraina - principalul obiectiv al summitului din Alaska, potrivit președintelui SUA.

Referitor la înțelegerile la care s-a ajuns în urma negocierilor, Putin a mai spus că speră ca Kievul și aliații săi europeni să nu zădărnicească progresele înregistrate în soluționarea conflictului ucrainean.

„Sperăm că înțelegerile la care am ajuns vor permite să ne apropiem de acest obiectiv și vor deschide calea către pace în Ucraina. Sperăm că la Kiev și în capitalele europene se va percepe totul într-un mod constructiv și nu se vor crea obstacole, nu se vor face încercări de a sabota progresul care se conturează prin provocări și intrigi din culise”, a declarat Putin la briefingul susținut împreună cu președintele SUA, Donald Trump.

Președintele rus a mai spus că l-ar fi avertizat pe fostul său omolog american, Joe Biden, „să nu aducă situația până la punctul” în care să fie necesare acțiuni militare, și că este convins că, dacă Trump era președinte în perioada respectivă, războiul din Ucraina nu ar fi izbucnit.

Începutul negocierilor

Trump l-a întâmpinat personal pe Putin la sosire, pentru care a fost întins covorul roșu. Cei doi și-au strâns mâinile, au pozat în fața unui panou cu inscripția „Alaska-2025”, flancat de avioane de vânătoare, iar militari în uniformă au stat în apropiere în poziție de drepți.

În timp ce Trump și Putin mergeau alături pe covorul roșu, reporterii le adresau întrebări, de la distanță, inclusiv dacă liderul rus va opri atacurile asupra civililor sau va accepta un armistițiu. Nu este clar dacă cei doi au auzit întrebările.

Avioane de vânătoare F-22 și un bombardier B-2 au zburat deasupra bazei, în timp Trump și Putin mergeau pe pistă.

Într-un gest surprinzător, Putin a urcat apoi, împreună cu Trump, în limuzina președintelui american - o onoare rară pentru un lider al unei națiuni adversare.

Cei doi lideri nu au făcut declarații nici la locul unde urmau să înceapă negocierile.

Mai devreme, tot vineri, Trump a spus că simte că discuțiile pot da roade: „E un tip deștept, se ocupă de mult timp de asta, ne înțelegem bine, cred că va ieși ceva din această întâlnire”, a spus președintele SUA despre Putin. Trump a mai zis că va înțelege încă din primele minute dacă discuția cu Putin va fi una bună. Dacă summitul se va dovedi un succes, atunci, conform planului lui Trump, va urma o întâlnire personală între Putin și Zelenski.

Fără discuții față în față

La scurt timp după aterizarea avionului Air Force One la baza militară Elmendorf-Richardson, în jurul orei 10:20, ora locală, pe 15 septembrie, Casa Albă a anunțat că Trump nu va purta cu Putin discuții față în față, așa cum era planificat inițial.

Întrevederea va decurge în formatul „trei la trei” – președintele SUA va fi însoțit de secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff, iar liderul de la Kremlin va fi asistat de ministrul de externe Serghei Lavrov și consilierul său pentru afaceri externe Iuri Ușakov, a declarat jurnaliștilor purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Ulterior, Kremlinul a publicat imagini video de dinaintea discuțiilor în noul format.

Deși Trump și Putin au vorbit la telefon de cel puțin cinci ori din ianuarie, întâlnirea lor din 15 august va fi prima de când Trump a preluat cel de al doilea mandat de președinte.

Putin și Trump se întâlnesc în Alaska pentru a discuta despre oprirea războiului din Ucraina, fără participarea Kievului.

Liderii europeni se tem că summit-ul ar putea slăbi poziția Ucrainei și sprijinul acordat Kievului împotriva agresiunii ruse.

Putin vede întâlnirea ca pe o victorie simbolică, în timp ce Trump vrea să asigure pacea, în ciuda frustrărilor legate de conflictul actual.

Ucraina exclusă din negocieri

Negocierile, care decurg fără reprezentanții Kievului, la o bază aeriană din apropierea orașului Anchorage, se prefigurează a fi un moment crucial: pentru ucrainenii epuizați de război, pentru aspirațiile de pace ale lui Trump și pentru eforturile lui Putin de a redefini poziția Rusiei pe scena mondială.

„Contăm pe America. Suntem gata, ca întotdeauna, să lucrăm cât mai productiv posibil”, a scris președintele ucrainean Volidimir Zelenski pe Telegram după plecarea lui Trump.

Cel mai important este că această întâlnire deschide o cale reală către o pace sinceră și discuții substanțiale între liderii din formatul trilateral: Ucraina, Statele Unite și Rusia”, a adăugat el.

Liderii europeni, care au fost și ei lăsați pe margine, sunt îngrijorați de eventualele înțelegeri care ar putea slăbi poziția Ucrainei sau submina capacitatea Europei de a sprijini Ucraina și de a face față amenințărilor Rusiei.

Pentru ruși, simbolismul întâlnirii lui Putin pe teritoriul SUA, mai ales pe un teritoriu care a fost controlat în trecut de Rusia, a reprezentat în sine o mică victorie. Capacitatea lui Putin de a călători în străinătate a fost limitată de un mandat de arestare pentru crime de război emis de Curtea Penală Internațională, iar Occidentul l-a transformat pe Putin într-un paria pentru războiul său împotriva Kievului.

Pentru mulți, negocierea directă cu Washingtonul – și lăsarea Ucrainei în afara negocierilor de pace – readuce în memorie Conferința de la Yalta din 1945, când Uniunea Sovietică, Statele Unite și Marea Britanie au împărțit practic Europa de după al Doilea Război Mondial.

Trump, care se bazează pe abilitățile sale de negociator, s-a arătat din ce în ce mai frustrat de incapacitatea sa de a opri războiul din Ucraina, în care, potrivit estimărilor occidentale, au murit sau au fost răniți peste un milion de soldați ruși, numărul victimelor ucrainene ridicându-se, de asemenea, la sute de mii.

În drum spre Alaska

Aflat încă la bordul avionului prezidențial în drum spre Alaska, Trump și-a reluat avertismentul că „va pleca” de la summit, dacă întâlnirea cu Putin nu decurge bine.

„Cred că va decurge foarte bine — și dacă nu, mă voi întoarce acasă foarte repede”, a spus Trump, într-un scurt fragment dintr-un interviu acordat Fox News și publicat pe X.

Kremlinul consideră însă că negocierile ar putea dura până la 6-7 ore.

De asemenea, Trump l-a sunat de la bordul avionului Air Force One pe liderul autoritar al Belarusului și aliat al Kremlinului, Aleksandr Lukașenko. Președintele SUA a scris pe rețeaua sa socială Truth Social că a avut o conversație „excelentă” cu Lukașenko, pe care îl „respectă profund”, și că l-a sunat ca să-i mulțumească pentru eliberarea a 16 deținuți politici din închisorile belaruse. „Discutăm, de asemenea, despre eliberarea a încă 1.300 de deținuți. (...) Am abordat multe subiecte, inclusiv vizita președintelui Putin în Alaska. Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu președintele Lukașenko în viitor”, a spus Trump.

La rândul său, președintele Putin a făcut o escală la Magadan, unde a vizitat prima fabrică din Rusia care produce capsule de ulei de pește bogat în omega-3, potrivit RIA Novosti.

După cum a scris Interfax, un alt punct al programului vizitei lui Putin în Magadan a fost depunerea de flori la memorialul piloților sovietici și americani care efectuau zboruri comune în cadrul programului Lend-Lease din cel de-al Doilea Război Mondial.

