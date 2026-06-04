Camera Reprezentanților din SUA a votat pe 3 iunie în favoarea adoptării unui proiect de lege care prevede acordarea de noi ajutoare militare Ucrainei, depășind opoziția administrației și marcând prima măsură importantă de sprijin pentru Ucraina adoptată în Congres de la revenirea lui Donald Trump la putere.

Măsura a fost adoptată cu voturile democraților și ale unui grup restrâns de republicani, evidențiind disensiunile din cadrul partidului lui Trump cu privire la politica SUA față de Ucraina și Rusia.

Camera Reprezentanților transmite un semnal puternic de sprijin pentru Kiev

Proiectul de lege privind sprijinul pentru Ucraina, inițiat de deputatul Gregory Meeks (Partidul Democrat – New York), ar urma să acorde Ucrainei împrumuturi în valoare de 8 miliarde de dolari pentru finanțarea cheltuielilor militare, să prelungească inițiativa de asistență pentru securitatea Ucrainei (USAI) până în 2027 și să impună sancțiuni suplimentare Rusiei.

„Acest vot nu este unul de procedură, ci o declarație de poziție, care arată dacă acest Congres și toți membrii săi sunt alături de Ucraina și de poporul ucrainean și îl susțin în lupta lor pentru libertate, în lupta lor pentru democrație și în lupta lor pentru independență”, le-a spus Meeks membrilor Congresului, după vot.





Deputatul Don Bacon din Nebraska, unul dintre susținătorii republicani ai acestei inițiative, a salutat rezultatul.

„Camera Reprezentanților tocmai a votat cu 218 de voturi pentru și 204 împotrivă (...) pentru a acorda ajutor militar Ucrainei și a impune sancțiuni severe Rusiei”, a declarat Bacon. „Acesta este momentul nostru à la Churchill și trebuie să trecem testul.”

Susținătorii legii susțin că votul are loc într-un moment critic, pe fondul intensificării atacurilor cu rachete și drone ale Rusiei pe teritoriul Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat în repetate rânduri Washingtonului sisteme suplimentare de apărare aeriană, în special rachete de interceptare Patriot, capabile să respingă rachetele balistice lansate de Rusia.

Votul final al Camerei asupra proiectului de lege este așteptat pe 7 august.

Rubio afirmă că invazia rusă a fost un „dezastru strategic”

Cu câteva ore înainte de votul din Camera Reprezentanților, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a prezentat o evaluare deosebit de dură a campaniei militare a Rusiei în cadrul unei audieri în fața Congresului, susținând că Moscova nu a reușit să-și atingă obiectivele inițiale de război și că s-ar putea să nu reușească niciodată să-și atingă obiectivele pe care le urmărește în prezent prin negocieri.

„Nu cred că mai există vreo îndoială în acest moment în mintea majorității observatorilor din întreaga lume, și aș spune că nici în mintea unora din interiorul Rusiei, că invazia Ucrainei a reprezentat un dezastru strategic pentru ruși”, le-a spus Rubio membrilor Congresului.

„Cu siguranță nu vor reuși să-și atingă obiectivele pe care și le-au propus din prima zi și s-ar putea chiar să nu reușească niciodată, pe cale militară, să-și atingă obiectivele pe care le solicită acum în cadrul negocierilor.”

Rubio a afirmat că forțele ucrainene au înregistrat progrese pe câmpul de luptă în ultimele săptămâni și au devenit din ce în ce mai eficiente în lansarea de atacuri de la distanță pe teritoriul Rusiei.

„Ucrainenii nu doar că luptă cu curaj, ci luptă și eficient”, a spus el.

Secretarul de stat a reiterat și ideea că Washingtonul nu se consideră un actor neutru în acest conflict.

„Am sancționat Rusia și furnizăm și am vândut arme (...) ucrainienilor”, a spus Rubio, adăugând că sancțiunile SUA rămân îndreptate împotriva Moscovei și nu a Kievului.

În același timp, Rubio a susținut că, în cele din urmă, conflictul nu poate fi rezolvat pe câmpul de luptă.

„Acest război nu are o soluție militară. Trebuie să existe o soluție negociată”, a spus el, recunoscând totodată că eforturile de pace au stagnat deoarece cerințele Rusiei și ale Ucrainei rămân foarte îndepărtate una de alta.

Pachet de ajutor militar SUA, pe cale să fie aprobat

Rubio a dezvăluit, de asemenea, că administrația este pe cale să finalizeze un nou pachet de asistență militară în valoare de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina.

„Mă aștept să aflu noutăți pe tema asta destul de curând”, a spus el.

Finanțarea provine din Inițiativa de asistență pentru securitatea Ucrainei, aprobată de Congres, și ar permite Pentagonului să achiziționeze echipamente și muniție direct de la furnizorii din sectorul apărării din SUA.

Anunțul ar urma să fie făcut pe fondul dezbaterilor în curs de la Washington privind sprijinul militar acordat Ucrainei și al îngrijorărilor exprimate de unii legislatori cu privire la stocurile de armament în curs de epuizare, după ei, ale Statelor Unite.

În ciuda acestor îngrijorări, Rubio a insistat că sprijinul acordat Kievului continuă și este „neîngrădit”.

Votul din Camera Reprezentanților și declarațiile lui Rubio au constituit, împreună, una dintre cele mai puternice manifestări publice din ultimele luni ale sprijinului bipartizan continuu acordat Ucrainei la Washington, chiar și în contextul în care administrația Trump a încercat să reducă implicarea SUA și să inițieze negocieri directe, menite să pună capăt războiului.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te