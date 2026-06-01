În urma anunțului din 28 mai că Suedia va dona Ucrainei 16 avioane de vânătoare Gripen de generație mai veche, experții din domeniu afirmă că un detaliu esențial al transferului va determina impactul imediat al aeronavelor asupra conflictului cu Rusia. Potrivit guvernului suedez, donația de aeronave „poate include” muniție de ultimă generație, inclusiv rachete Meteor. „Aceste rachete aer-aer cu rază lungă de acțiune ar fi necesare pentru a ține sub amenințare avioanele de vânătoare rusești, precum Su-34”, a declarat pentru RFE/RL Christoph Bergs, analist în domeniul aviației militare la Royal United Services Institute (Institutul Regal al Serviciilor Unite) din Marea Britanie. Avioanele de vânătoare-bombardament rusești Su-34 lansează frecvent bombe planante (sau: glisante) care parcurg distanțe de 60-100 de kilometri pentru a lovi teritoriul ucrainean. Aceste arme aeriene ieftine s-au dovedit a fi greu de oprit și extrem de distructive.

„Rachetele din arsenalul aerian actual al Ucrainei nu au raza de acțiune necesară pentru a lovi bombardierele rusești fără a se aventura în zonele periculoase ale apărării aeriene [ruse] cu rază lungă de acțiune din jurul liniilor frontului”, afirmă Bergs. Rachetele Meteor, care au o rază de acțiune de peste 100 de kilometri, ar putea oferi Ucrainei posibilitatea de a împinge limita de risc pentru piloții ruși dincolo de raza de acțiune a bombelor planante. Indiferent dacă vor „veni la pachet” cu rachete Meteor sau nu, se presupune că avioanele Gripen vor fi utilizate și pentru a urmări și doborî rachete și drone rusești, precum modelele Shahed de concepție iraniană. Autoritățile de la Stockholm afirmă că avioanele vor fi livrate până la începutul anului 2027.

Avioanele suedeze Gripen sunt considerate de mulți drept ideale pentru războiul aerian al Ucrainei, datorită costurilor de exploatare relativ reduse – sunt cele mai mici dintre avioanele de vânătoare occidentale comparabile – și simplității lor. Fanii avionului Gripen afirmă că un pilot de vânătoare cu experiență, care vorbește limba engleză, poate fi pregătit pentru misiuni de luptă la bordul unui Gripen în doar trei-patru luni de antrenament. În schimb, viitorii piloți de F-16 au nevoie de cel puțin șase luni de pregătire pe acest avion american. Pe de altă parte, avioanele Gripen au fost criticate în trecut, inclusiv într-un raport din 2008 care a ajuns în presă, în care evaluatorii elvețieni au concluzionat că aeronava este „nesatisfăcătoare” în misiunile aer-aer. În zeci de ani de serviciu în întreaga lume, aceste avioane nu au înregistrat încă nicio victorie în luptă aer-aer.

Gripen – cuvântul suedez pentru „grifon”, hibridul mitologic între leu și vultur – a fost creat în timpul Războiului Rece pentru „operațiuni dispersate” pe teritoriul Suediei. Avionul poate să opereze de pe baze improvizate amplasate pe majoritatea autostrăzilor din această țară, care a fost până de curând neutră. Planificatorii militari suedezi au presupus că bazele aeriene importante vor fi ținta atacurilor chiar de la începutul oricărui conflict potențial. Prin urmare, avioanele Gripen au fost proiectate pentru a „fi ascunse în baze rutiere, lansate de pe porțiuni de autostradă și realimentate și reînarmate rapid de echipe mici de întreținere”, potrivit SAAB, compania care produce acest avion. Aceste aeronave se remarcă prin capacitatea lor de a decola și ateriza pe piste accidentate cu o lungime de doar 400 de metri, precum și prin timpul redus de pregătire pentru o nouă misiune. Un avion Gripen revenit dintr-o misiune de luptă poate fi realimentat și reînarmat de un echipaj format din doar cinci persoane în 10-15 minute, potrivit producătorului său.