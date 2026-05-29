O paradă militară armeană a părut să includă un sistem iranian de apărare aeriană

O achiziție de arme de la Teheran ar putea crea o situație delicată, în contextul în care Armenia își consolidează relațiile cu Washingtonul, parada de la Erevan având loc la doar câteva ore după ce președintele american Donald Trump l-a susținut pe premierul armean Nikol Pașinian în perspectiva alegerilor parlamentare, programate pentru 7 iunie.

Prima apariție semnalată a sistemului AD-08 Majid, un sistem de apărare aeriană cu rază scurtă de acțiune montat pe camion, a avut loc în timpul repetițiilor pentru paradă, cu o zi înainte. Mai multe mass-media armene au publicat fotografii cu ceea ce au identificat ca fiind sisteme Majid - parțial acoperite.

Pe 28 mai, Serviciul armean al Europei Libere (RFE/RL) a urmărit aceleași sisteme traversând Piața Republicii fără huse acoperitoare. Un crainic oficial a fost evaziv cu privire la originea acestora.

„Sistemul de rachete sol-aer autopropulsat cu rază scurtă de acțiune Scorpion este conceput pentru detectarea și distrugerea aeronavelor care zboară la joasă altitudine, a elicopterelor și a vehiculelor aeriene fără pilot, precum și pentru apărarea aeriană a instalațiilor militare și industriale vitale”, a spus el.

Scorpion pare a fi un nume local, armean, conferit sistemului de către autorități. Denumiri localizate au fost date și unor sisteme de armament provenite din alte țări. De exemplu, obuzierele franceze Caesar au fost numite Aramazd, după un zeu din mitologia armeană.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Erevan s-a arătat, de asemenea, prudent, refuzând să confirme sau să infirme dacă Scorpion este într-adevăr de origine iraniană.

Însă Sirous Amerian, un analist în afaceri militare stabilit în Noua Zeelandă, a declarat pentru Radio Farda al RFE/RL că nu are nicio îndoială cu privire la originea sistemului.

„Oricine vede imagini cu aceste sisteme iraniene le poate identifica cu ușurință, fără a fi nevoie de o confirmare oficială din partea Armeniei”, a spus el.

„Dacă te uiți la componentele și structura acestui sistem și le compari cu imaginile sistemului Majid, în opinia mea există o suprapunere de aproximativ 99,5%. Prin urmare, este foarte probabil să fie același sistem. Așadar, fie din cauza cerințelor locale, fie poate pentru că Armenia – deoarece nu se află sub sancțiuni – are acces la un șasiu internațional mai bun decât ar avea iranienii, în loc de un vehicul iranian Aras, l-au montat pe un șasiu (italian) Iveco”, a adăugat el.

De ce Majid?

Majid este un sistem iranian relativ nou, utilizat pentru prima dată de Iran în timpul războiului de 12 zile cu Israelul de anul trecut, potrivit ziarului Tehran Times.

Armenia ar fi prima țară care l-ar cumpăra, a scris Defense Security Asia pe 27 mai.

„Se poate poziționa undeva, își poate desfășura stabilizatoarele, își poate activa sistemul optic, poate scana, poate lansa racheta și, cinci minute mai târziu, poate fi la 5-10 kilometri distanță. Această mobilitate, ușurință și faptul că totul este integrat într-un singur vehicul sunt foarte atractive”, a declarat Amerian pentru RFE/RL.

Autoritățile iraniene au susținut că au folosit eficient drona Majid împotriva forțelor americane în martie și aprilie, inclusiv într-un incident în care un avion F-35 a fost avariat, dar acest lucru nu a putut fi confirmat independent.

Pașinian a spus că scopul paradei de la Erevan a fost de a da națiunii „un raport” privind armele pe care Armenia le-a achiziționat pentru a-și moderniza forțele armate de la înfrângerea suferită într-un război cu vecinul Azerbaidjan în 2023.

Conflictul respectiv a scos la iveală vulnerabilitatea Armeniei la atacurile cu drone și a dus la fuga a 100.000 de persoane de etnie armeană din casele lor, când Azerbaidjanul a recâștigat controlul asupra regiunii Nagorno-Karabah.

„Transformarea armatei nu are legătură cu războiul, ci cu pacea”, a declarat Pașinian pe 28 mai. „Ne-am propus să sporim capacitatea de apărare a Armeniei.” El a spus că parada a prezentat echipamente militare din șapte țări. Printre acestea s-au numărat vehiculele blindate franceze Bastion, mitralierele americane M2 și elicopterele rusești Mi-17.

Alegeri și susțineri

Pașinian candidează la alegerile din 7 iunie pe o platformă care urmărește îndepărtarea Armeniei de Moscova și realinierea cu Washingtonul și cu Europa. Astfel și-a câștigat și sprijinul explicit al președintelui SUA.

„Nikol are sprijinul meu complet și total pentru realegere”, a scris Trump pe rețelele de socializare pe 27 mai. Comentariile sale au urmat unei vizite a secretarului de stat american Marco Rubio pe 26 mai, în cadrul căreia acesta a afirmat că Pașinian a promis „un viitor mai luminos și mai independent pentru Armenia”.

Pașinian a promovat, de asemenea, relații mai strânse cu Uniunea Europeană, adoptând o lege care declară intenția Armeniei de a obține, în cele din urmă, statutul de membru al UE.

Această schimbare geopolitică a atras o reacție dură din partea purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, pe 28 mai.

„Nu putem să nu fim îngrijorați de cursul adoptat de conducerea armeană către relații mai strânse cu Alianța Nord-Atlantică, a cărei politică de bază este îndreptată împotriva Moscovei”, a spus ea.

Dar, deși Pașinian își propune să reorienteze politica externă, el nu poate schimba geografia Armeniei. Înconjurată de Turcia și Azerbaidjan, țări în mare parte ostile, Armenia are legături economice strânse cu Iranul, care îi furnizează petrol și produse industriale și care, înainte de închiderea Strâmtorii Ormuz, era o rută de tranzit cheie pentru comerțul armean.

Nu este clar cum interpretează Iranul orientarea pro-occidentală a Armeniei. Ambasadorul Iranului în Armenia, Khalil Shirgholami, s-a numărat printre oaspeții care au asistat la paradă.

Amerian, analistul militar, consideră că pragmatismul va continua probabil să ghideze atitudinea Iranului față de Armenia.

„Iranul nu pare să perceapă orientarea Armeniei către Occident ca pe o amenințare, iar această vânzare ar fi putut fi motivată pur și simplu de oportunitatea de a exporta. Pentru o țară ca Iranul, exportul de 500 de milioane de dolari – valoarea estimată a acestor contracte – nu este nesemnificativ”, a spus el.

