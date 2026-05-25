Armenia cotește spre Europa, iar Rusia o amenință cu scumpirea gazelor

Spre deosebire de Moldova, Armenia este membră a Uniunii Economice Euroasiatice conduse de Rusia și depinde în mare măsură de ea pentru aprovizionarea cu energie.

Reuters notează însă că în ultimii ani Erevanul a căutat să-și aprofundeze legăturile cu Uniunea Europeană, inclusiv prin adoptarea, anul trecut, a unei legi menite să lanseze procesul său de aderare la blocul comunitar.

„Există un preț foarte, foarte atractiv și mai mult decât preferențial pentru gazul rusesc”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov luni, când a fost întrebat despre relațiile cu Armenia.

„Astfel de condiții nu sunt disponibile pentru participanții la alte cadre de integrare. Acolo, structura prețurilor este complet diferită. Este bazată pe piață”, a mai spus purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Ministrul armean de externe, Ararat Mirzoian, a declarat însă că Armenia nu are niciun interes în a rupe legăturile politice și economice cu Rusia.

„Dorim și ne vom strădui să ne păstrăm și să ne aprofundăm relațiile naturale”, a declarat el luni reporterilor la Erevan, potrivit agenției de știri ruse Interfax.

Relațiile dintre Rusia și Armenia – care găzduiește mai multe baze militare ruse – s-au tensionat mai ales de când Azerbaidjanul a recucerit cu forța regiunea separatistă Nagorno-Karabah în septembrie 2023, în ciuda prezenței forțelor ruse de menținere a păcii.

Președintele rus Vladimir Putin a ridicat problema prețului gazelor naturale în cadrul unei întâlniri cu premierul armean Nikol Pașinian în aprilie, amintind că Erevanul plătește 177,50 dolari pentru 1.000 de metri cubi de gaz din Rusia, care ar costa peste 600 de dolari în Europa.

„Disparitatea este uriașă”, a remarcat Putin.

Liderul rus a mai declarat reporterilor, pe 9 mai, că ar fi „logic” ca Armenia să organizeze un referendum privind aspirațiile sale de aderare la UE. În Armenia vor avea loc alegeri parlamentare în iunie, în care partidul premierului Pașinian se confruntă cu o serie de partide de opoziție, multe dintre acestea pro-ruse.

Recent, Armenia a găzduit un summit al Comunității Politice Europene (aceea care s-a reunit în 2023 la Bulboaca), ocazie cu care unii din liderii de țări din UE și-au exprimat simpatia pentru cursul european al Erevanului, în perspectiva alegerilor.

Într-o nouă ilustrare a direcției pro-occidentale a guvernării armene, secretarul de stat american Marco Rubio va efectua o vizită în Armenia marți, 26 mai, a anunțat Erevanul, precizând că el se va întâlni cu omologul său armean, Ararat Mirzoian.

Duminică, premierul Pașinian a anunțat că Armenia va reface legătura de tren cu rivala sa istorică, Turcia, fără participarea la proiect a Rusiei, care controlează sistemul feroviar armenesc.

„Guvernul armean își va asuma această responsabilitate, vom restaura și repara linia ferată în ciuda existenței unui acord de concesiune [cu Căile Ferate Ruse], iar această linie va fi deschisă”, a promis Pașinian.

