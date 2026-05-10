Armenia și muntele care dispare

Se pare că lipsește ceva din noul pașaport biometric al Armeniei. Asta susțin mulți dintre locuitorii țării, care au semnalat o imagine neobișnuită în document. Printre paginile care prezintă patrimoniul și cultura Armeniei se află o imagine a mănăstirii Khor Virap. Mănăstirea din secolul al XVII-lea este faimoasă în mare parte datorită fundalului spectaculos oferit de Muntele Ararat. În pașaport, însă, mănăstirea este reprezentată dintr-un unghi care înfățișează doar niște munți anonimi la orizont. Criticii au calificat imaginea neobișnuită drept o „șmecherie” menită să evite includerea Muntelui Ararat în documentul oficial.

Muntele Ararat se află pe teritoriul Turciei și este cunoscut oficial cu numele turcesc de Muntele Agri. În zilele senine, însă, acest reper se înalță impunător deasupra orașului Erevan. Muntele, cu o înălțime de 5.100 de metri, făcea parte din vechile regate ale Armeniei, dar populația de etnie armeană a fost alungată din așezările din jurul Araratului în urma masacrelor organizate de otomani, recunoscute ca genocid de zeci de țări. Când granițele din regiune au fost redesenate după Primul Război Mondial, vârfurile gemene ale muntelui Ararat au fost incluse în partea estică a Turciei moderne. Prim-ministrul armean Nikol Pașinian a făcut recent aluzie la controversa legată de imaginea din pașaport a mănăstirii Khor Virap, spunând în timpul unei transmisiuni live cu ministrul de interne Arpine Sargsian că „am ales o astfel de perspectivă pentru a se potrivi cu politicile noastre și cu ceea ce am discutat de mult timp”. „Având în vedere că este pașaportul Republicii Armenia”, a adăugat Pașinian, pașaportul reflectă „teritoriul Republicii Armenia”.

Absența muntelui din pașapoartele care urmează să fie introduse în toamna anului 2026 vine în urma unei decizii a guvernului, de la sfârșitul anului trecut, de a elimina simbolul Muntelui Ararat din ștampilele controlului de frontieră aplicate în document. Decizia a provocat un val de indignare în țară, inclusiv un proces intentat împotriva guvernului. Politicianul de opoziție Haik Mamijanian a condamnat la momentul respectiv eliminarea muntelui de pe ștampile, declarând reporterilor că este „uimitor cât de zelos este Pașinian în a fi pe placul Turciei sau Azerbaidjanului”. De la recucerirea regiunii Nagorno-Karabah de către forțele azere în 2023, Armenia a încercat să-și normalizeze relațiile cu vecinii săi, Azerbaidjan și Turcia, ambii rivalii săi istorici. Armenia și Azerbaidjanul au parafat un acord de pace în 2025, care include o clauză ce interzice pe termen nelimitat oricăreia dintre cele două țări să formuleze pretenții teritoriale asupra celeilalte. Turcia, un aliat apropiat al Azerbaidjanului, s-a opus de mult timp utilizării muntelui Ararat de către Armenia ca simbol național, inclusiv în stema Republicii Sovietice Armenia.

Joshua Kucera, de la International Crisis Group, afirmă că imaginea cu Khor Virap pare să fie „parte a narațiunii mai ample privind «adevărata Armenie» pe care [Pașinian] o promovează, încercând să reorienteze atenția armenilor către problemele din interiorul propriilor granițe, mai degrabă decât către «Armenia istorică» dincolo de granițele țării”. Expertul în Caucaz afirmă că această reorientare vizează și regiunea Nagorno-Karabah din Azerbaidjan, recucerită recent. Unii se tem că o țintă cu implicații mai mari pentru guvernul Pașinian ar putea fi actuala emblemă a Armeniei, care are Muntele Ararat ca element central, surmontat de Arca lui Noe. Unii creștini cred că această corabie mitică s-a oprit pe vârful Muntelui Ararat după potopul biblic. În 2023, Pașinian a criticat emblema, afirmând că aceasta reprezintă „o dihotomie între Armenia istorică și Armenia reală”.