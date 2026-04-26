Bruxelles are o nouă prietenă cea mai bună în Caucaz. Se pregătește primul summit UE-Armenia

Uniunea Europeană și-a exprimat deja clar intenția de a contracara influența Rusiei în cadrul viitoarelor alegeri parlamentare din Armenia, care vor avea loc pe 7 iunie, iar mai mulți oficiali europeni au declarat pentru RFE/RL că le consideră cele mai importante alegeri din vecinătatea imediată a blocului în acest an. Chiar faptul că UE înființează o nouă misiune (vezi mai jos) în țară pentru a contracara interferențele străine demonstrează intenția Uniunii.

Un alt indiciu clar al importanței pe care Bruxelles o acordă în prezent Erevanului este primul summit UE-Armenia, care va avea loc în capitala armeană pe 5 mai, la care urmează să participe atât președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cât și președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Acest eveniment va avea loc la doar o zi după ce orașul va găzdui summitul Comunității Politice Europene (EPC), aducând majoritatea liderilor europeni într-o țară care rareori beneficiază de atenție politică internațională.

Organizarea propriului summit cu UE este o realizare remarcabilă pentru mica republică din Caucazul de Sud. Acest lucru este rezervat, de obicei, doar actorilor internaționali cu adevărat mari, precum China, India sau Statele Unite; vecinilor apropiați și prietenoși, precum Moldova, Ucraina și Marea Britanie; blocurilor și grupărilor regionale, precum ASEAN, Uniunea Africană sau (împreună) cele șase țări din Balcanii de Vest care nu fac parte din UE.

Mult simbolism, puține lucruri concrete

Summitul în sine va fi în mare parte simbolic. Proiectul de declarație a summitului, consultat de RFE/RL, subliniază acest lucru. Nu se menționează nimic despre o potențială aderare viitoare a Armeniei la UE – o idee cu care actualul guvern s-a jucat în ultimii ani. În schimb, se afirmă pur și simplu că „UE își reafirmă angajamentul ferm de a-și consolida în continuare relațiile cu Armenia și de a sprijini reziliența, agenda de reforme și dezvoltarea pe termen lung a Armeniei, aducând Armenia mai aproape de Uniunea Europeană”.

Textul menționează, de asemenea, că liderii prezenți la summit vor discuta situația geopolitică atât din Iran, cât și din Ucraina. În ceea ce privește relațiile tensionate ale Armeniei cu vecinul său, Azerbaidjanul, nu se menționează prea multe, în afară de o frază care afirmă că „ne reafirmăm sprijinul ferm pentru pace, securitate, conectivitate și prosperitate în Caucazul de Sud și salutăm eforturile de a instituționaliza în continuare procesul de pace bilateral cu Azerbaidjanul și de a asigura semnarea finală a tratatului de pace”.

În ceea ce privește liberalizarea regimului de vize, unul dintre principalele obiective ale Armeniei de la demararea așa-numitului dialog privind liberalizarea regimului de vize cu Bruxelles în 2024, în text se arată că s-au înregistrat „progrese semnificative”, ambele părți urmărind în continuare ca cetățenii armeni să poată călători fără viză în majoritatea țărilor UE până la sfârșitul acestui deceniu.

Noua misiune a UE în Armenia

Miniștrii de externe ai UE au dat undă verde, pe 21 aprilie, unei noi misiuni civile în Armenia, care va ajuta Erevanul să facă față amenințărilor hibride, precum manipularea alegerilor din străinătate, atacurile cibernetice și finanțarea politică ilicită, pe o perioadă de doi ani începând din lunile următoare.

Misiunea, care se va numi Misiunea de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Armenia (EUPM Armenia), a fost solicitată pentru prima dată de această țară din Caucazul de Sud în decembrie. După mai multe evaluări la Bruxelles și în Armenia, ambasadorii blocului au votat în unanimitate în favoarea propunerii de înființare a misiunii săptămâna trecută.

