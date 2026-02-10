SUA încheie un acord nuclear cu Armenia, iar Vance îl sprijină electoral pe Pașinian

O declarație privind acordul din sectorul nuclear a fost semnată de prim-ministrul armean Nikol Pașinian și vicepreședintele SUA JD Vance, aflat într-o vizită de două zile la Erevan.



Cei doi au declarat că au finalizat negocierile privind așa-numitul „Acord 123”, care permite Statelor Unite să emită licențe legale pentru tehnologie și echipamente nucleare altor țări.



Acordul va permite exporturi inițiale din SUA către Armenia în valoare de până la 5 miliarde de dolari, plus 4 miliarde de dolari suplimentari în contracte pe termen lung pentru combustibil și întreținere, a declarat Vance.



„Acest acord va deschide un nou capitol în aprofundarea parteneriatului energetic dintre Armenia și Statele Unite”, a declarat la rândul lui Pașinian, într-o conferință de presă comună cu Vance.

Despărțire de Rusia?

Dependentă de mult timp de Rusia și Iran pentru aprovizionarea cu energie, Armenia analizează în prezent propunerile companiilor americane, ruse, chineze, franceze și sud-coreene de a construi un nou reactor nuclear în locul singurei sale centrale nucleare învechite, construită de Rusia, Mețamor.



Nu s-a luat încă nicio decizie, dar anunțul de luni deschide calea pentru selectarea unui proiect american. Acest lucru ar reprezenta o lovitură pentru Rusia, care a considerat în mod tradițional Caucazul de Sud ca fiind sfera sa de influență, dar a cărei influență în regiune a scăzut ca urmare a invaziei Ucrainei.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, și-a exprimat fățiș sprijinul pentru prim-ministrul armean Nikol Pașinian la alegerile parlamentare, programate pentru luna iunie.

„În măsura în care sprijinul meu înseamnă ceva, el îl are cu siguranță. Acesta este un om care poate construi un parteneriat pe termen lung”, a declarat Vance luni, la o conferință de presă comună cu Pașinian, la Erevan.

Armenia este o republică parlamentară. Partidul politic care va obține majoritatea în parlament în urma votului va avea dreptul de a alege prim-ministrul.

JD Vance, și soția sa, Usha Vance, au vizitat marți dimineață Memorialul Țițernakaberd, dedicat victimelor genocidului armean din 1915 din timpul Imperiului Otoman, la Erevan. Ei au depus o coroană de flori la memorial și flori la Flacăra Eternă, ținând un minut de reculegere în memoria victimelor nevinovate ale genocidului.

Vance a lăsat, de asemenea, o însemnare în cartea oaspeților de onoare ai Muzeului Genocidului Armean.

„Traseul Trump”

Vizita lui Vance are loc la doar șase luni după ce liderii Armeniei și Azerbaidjanului au semnat la Casa Albă un acord considerat primul pas către pace după aproape 40 de ani de război.



Vance a căutat, de asemenea, să promoveze „Traseul Trump pentru pace și prosperitate internațională (TRIPP)”, un coridor de 43 de kilometri (27 de mile) care ar traversa sudul Armeniei și ar oferi Azerbaidjanului o rută directă către exclava sa Nahcivan și, implicit, către Turcia, un aliat apropiat al său.

Ruta ar conecta mai bine Asia de Europa, ocolind Rusia și Iranul, ceea ce este esențial pentru Washington, într-un moment în care țările occidentale doresc să diversifice rutele energetice și comerciale, îndepărtându-se de Rusia din cauza conflictului din Ucraina.



Coridorul TRIPP, care prevede infrastructură feroviară nouă sau modernizată, conducte de petrol și gaze și cabluri de fibră optică, ar transforma Caucazul de Sud, o regiune divizată de frontiere închise și conflicte etnice de lungă durată.

Scris cu informații de la Reuters și Interfax.

