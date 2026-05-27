Rubio își exprimă sprijinul pentru Pașinian la alegerile armenești din 7 iunie

Rubio s-a întâlnit cu ministrul armean de externe, Ararat Mirzoian, în timpul unei scurte escale pentru realimentare, în drumul său de întoarcere din India.

Vorbind în compania lui Mirzoian, Rubio a declarat: „Atât dumneavoastră, cât și prim-ministrul și întreaga dumneavoastră echipă (de guvernare), deschideți calea către un viitor mai luminos și mai independent pentru Armenia.”

Rubio a adăugat, adresându-se reporterilor: „Sunt foarte fericit să fiu aici pentru a-mi arăta sprijinul față de curajul lor (al guvernanților armeni), față de viziunea lor, față de dedicarea lor, față de dorința lor de a vedea viitorul țării lor și ce este necesar pentru a ajunge acolo.”

Pașinian, ajuns la putere în urma protestelor de stradă anticorupție din 2018, încearcă să fie reales pe 7 iunie, în timp ce caută să-și reorienteze țara dinspre Rusia înspre Occident.

El a înghețat calitatea de membru al Armeniei în alianța militară CSTO condusă de Rusia și, la începutul lunii mai, a găzduit un summit cu mai mulți lideri europeni la care a participat din partea Moldovei președinta Maia Sandu, dar și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, ceea ce a stârnit critici din partea Moscovei.

Cu o zi înainte de vizita lui Rubio, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Armenia, care încă depinde de aprovizionarea cu energie din Rusia, ar putea pierde „un preț foarte, foarte atractiv și mai mult decât preferențial pentru gazul rusesc” dacă s-ar îndepărta de Rusia.

Moscova deja a impus Armeniei embargouri pe diferite exporturi tradiționale (băuturi, fructe), în decizii amintind de cele aplicate R. Moldova pe vremea când se reorienta spre Occident.

În timpul vizitei lui Rubio în Armenia, cei doi miniștri au parafat un acord privind „Trump Route for International Peace and Prosperity” (TRIPP). Coridorul rutier și feroviar propus, de 43 de kilometri, care traversează Armenia, ar lega Azerbaidjanul de exclava sa Nahcivan, deschizând totodată o nouă arteră comercială est-vest care ocolește Rusia și Iranul.

Ruta de tranzit face parte dintr-un acord de pace negociat de președintele SUA, Donald Trump, în august 2025, între Pașinian și președintele azer Ilham Aliev, care urmărește să pună capăt deceniilor de conflicte înghețate și fierbinți dintre cele două țări.

Vorbind despre parafarea acordului, Rubio a menționat că este „încântat să promoveze în continuare viziunea președintelui Trump privind viitorul parcurs curajos către pace în Caucazul de Sud”.

Cei doi miniștri de externe au reînnoit, de asemenea, o „cartă de parteneriat strategic” între cele două țări, precum și un memorandum de înțelegere privind mineralele critice - o prioritate de politică externă a administrației Trump.

Ministrul de externe Mirzoian a profitat de vizită pentru a sublinia alianța tot mai strânsă a Erevanului cu Washingtonul.

„Fără exagerare putem să spunem că am intrat într-o etapă fără precedent în istorie, având în vedere evoluțiile frecvente și regulate din agenda noastră bilaterală”, a afirmat el.

