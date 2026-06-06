Ucraina a lansat un atac masiv cu drone în ultima zi a forumului de investiții din Rusia

Autoritățile din Sankt Petersburg au cerut pentru scurt timp locuitorilor să rămână în case și au suspendat transportul public în timpul atacului din 6 iunie. Ministerul Apărării a declarat că multe dintre drone au fost doborâte sau interceptate.

Un cartier din vestul Sankt Petersburgului a fost izolat după ce o dronă a lovit o instalație militară nespecificată.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a asumat responsabilitatea pentru atac, care a fost al doilea de acest gen lansat în timpul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, un eveniment supranumit cândva „Davosul Rusiei”. El a afirmat că au fost vizate o bază militară rusă și o instalație navală de pe insula Kronstadt.

„Este timpul să punem capăt acestui război. Dar liderul rus vrea să lupte. Prin urmare, «sancțiunile» ucrainene acționează împotriva acestei agresiuni”, a declarat el intr-o postare pe Telegram. „Orice act de nedreptate împotriva Ucrainei va primi un răspuns pe măsură.”

În prima zi a forumului, drone ucrainene au lovit un terminal petrolier și o bază militară din oraș, învăluind zona în nori de fum negru.

Atacul a fost văzut ca un semnal al Kievului menit fie să sperie potențialii investitori, fie să demonstreze capacitatea Ucrainei de a ocoli apărarea antiaeriană rusă.

Oficialii ruși au afirmat că, în total, au fost detectate peste 376 de drone ucrainene în peste zece regiuni.

Un depozit de petrol din regiunea Krasnodar, din sudul țării, a fost parțial incendiat de o dronă ucraineană, au declarat oficialii.

Multe dintre atacurile Ucrainei din ultimele luni au vizat infrastructura petrolieră a Rusiei, încercând să împiedice Moscova să vândă petrol în străinătate, precum și să-i limiteze capacitatea de a rafina benzină.

Un număr tot mai mare de regiuni ruse au raportat o penurie de benzină în ultimele săptămâni, deși aceasta se datorează parțial unor factori sezonieri.

Putin spune că propunerea lui Zelenski de a se întâlni este lipsită de sens

Președintele rus Vladimir Putin a respins propunerea liderului de la Kiev, Volodimir Zelenski, de a se întâlni pentru discuții față în față și de a pune capăt războiului, calificând-o drept lipsită de sens și îndemnând armata țării sale să „își facă treaba”.

„Nu văd niciun rost în această întâlnire. Are sens doar pentru partea ucraineană”, a declarat Putin la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, pe 5 iunie, adăugând că un eventual armistițiu nu ar face decât să ajute Kievul să oprească ofensivele terestre rusești.

Comentariile vin la o zi după ce Zelenski a publicat o scrisoare deschisă prin care îl îndemna pe Putin să oprească războiul, aflat deja în al cincilea an, și în care menționa că Kievul nu intenționează să renunțe la lupta de durată.

„Ucraina este pregătită pentru un armistițiu complet pe durata negocierilor”, a scris Zelenski, sugerând că situația de-a lungul liniei frontului, unde luptele sunt în impas, nu se va schimba în favoarea Rusiei în viitorul apropiat.

În urma remarcilor lui Putin prin care a respins o întâlnire, Zelenski a spus: „Din păcate, partea rusă alege din nou războiul – toată lumea a auzit răspunsul de astăzi”.

„Un răspuns slab. Pur și simplu nu vrea să pună capăt războiului”, a adăugat Zelenski.

Eforturile diplomatice conduse de administrația președintelui american Donald Trump au stagnat în ultimele luni, deoarece Washingtonul s-a concentrat asupra războiului împotriva Iranului și asupra tulburărilor din Orientul Mijlociu.

Kievul și Moscova rămân foarte departe una de alta la negocieri, Kremlinul menținându-și poziția intransigentă și neoferind niciun compromis în privința controlului asupra regiunii strategice Donețk din estul Ucrainei.

Între timp, luptele de pe linia frontului nu au dat semne de încetare.

Experți afirmă că ultimele ofensive ale Rusiei nu au adus Moscovei aproape niciun câștig teritorial, iar, pentru prima dată în ultimii ani, forțele ucrainene au recucerit mai mult teritoriu decât au pierdut.

Între timp, Putin a afirmat că armata rusă continuă să avanseze în Ucraina.

La forum, el a reiterat: „[Acțiunile militare] se vor încheia odată ce vom atinge obiectivele pe care ni le-am stabilit.”

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te