De Ziua Rusiei, Ucraina a lovit din nou ținte din adâncul țării agresoare

Trei civili au murit în regiunile de frontieră dintre Rusia și Ucraina, au declarat vineri oficialii, pe fondul unui nou schimb de lovituri din războiul de lungă durată, în care cele două părți lansează reciproc atacuri pe timpul nopții.

Aeroporturile din orașele rusești Volgograd, Kazan, Nijnekamsk, Penza, Samara, Saratov, Ulianovsk și Ceboksarî au suspendat sosirile și plecările zborurilor, a anunțat vineri Agenția Federală pentru Transport Aerian din Rusia (Rosaviatsiya) într-un comunicat publicat pe platforma Max.

În Rusia, doi civili au fost uciși și alți doi răniți în regiunea de frontieră Briansk, după ce Kievul a lovit localitatea Suzemka cu artileria, a declarat guvernatorul interimar Egor Kovalciuk, într-o postare pe Telegram.

În Ucraina, o femeie de 44 de ani care lucra la o gară a murit în timp ce se îndrepta spre un adăpost în timpul unui atac cu drone în regiunea de frontieră Sumî, potrivit șefului Căilor Ferate Ucrainene.

O altă femeie, tot o angajată a gării, a fost rănită în atac, a mai spus Oleksandr Perțovski.

Trei persoane au fost rănite în atacuri separate asupra regiunii Mikolaiv, din sudul Ucrainei.

În ultimele luni, Kievul și-a înmulțit atacurile pe teritoriul rus, ca răspuns la bombardamentele aproape zilnice ale Moscovei de când aceasta a trimis trupe în Ucraina în februarie 2022, amintește AFP.

Orașul rus Nijnekamsk, situat în regiunea centrală a Tatarstanului, va anula toate evenimentele publice vineri, pe fondul amenințării cu un atac cu drone, a declarat primarul acestuia, Radmir Beliaev, pe aplicația de mesagerie Telegram.

Tatarstan marchează Ziua Rusiei pe 12 iunie, care este sărbătoare națională.

În zonă se află mai multe instalații industriale importante, printre care uzina petrochimică Nizhnekamskneftekhim a companiei Sibur și rafinăria de petrol TANECO, a companiei Tatneft, amintește Reuters.

Beliaev nu a menționat nicio pagubă cauzată de drone. Rusia a doborât 231 de drone ucrainene peste noapte, au declarat agențiile ruse de știri, citând Ministerul Apărării.

Orașul Toliatti, sediul celui mai mare producător auto din Rusia, Avtovaz, și al unor instalații industriale, a fost și el ținta unui atac cu drone, a declarat pe Telegram guvernatorul regiunii Samara, Veaceslav Fedorișcev, fără a oferi detalii.

Un nou plan pentru carburanți în Rusia?

Frustrarea Kremlinului față de atacurile ucrainene din ultima vreme, care au lăsat practic fără benzină Crimeea, lovind poduri, a fost subliniată de propunerea unor măsuri speciale în domeniu.

Viceprim-ministrul rus Alexander Novak a solicitat instituirea unui sistem de prognoze pentru a preveni dificultățile legate de distribuția combustibilului și de satisfacerea cererii interne, a anunțat joi seara guvernul rus.

„Alexander Novak a dat instrucțiuni pentru crearea unui model de prognoză a evoluției situației pieței combustibililor la nivel regional, cu o defalcare cât mai detaliată a tuturor parametrilor posibili”, se arată în declarație.

Ședința a avut loc pe fondul penuriei de combustibil din Crimeea controlată de Rusia, unde, potrivit martorilor Reuters, joi benzinăriile au rămas fără stocuri.

Conform datelor compilate de Reuters, mass-media și rețelele sociale au raportat penurie de combustibil în aproximativ douăsprezece regiuni din Rusia. În afară de Crimeea controlată de Rusia, doar două regiuni din Siberia au confirmat oficial penuria.

Tensiunile apar în contextul în care Ucraina vizează de luni de zile rafinăriile, conductele și depozitele de combustibil rusești, în efortul de a limita capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul de peste patru ani împotriva vecinului său.

Conform relatărilor despre întâlnire, reprezentanții companiilor petroliere au declarat că depun eforturi pentru a „opera instalațiile de producție la capacitate maximă pentru a satisface cererea internă”.

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