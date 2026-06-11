Crimeea a rămas joi fără benzină: „Nu stați la coadă. Stați degeaba!”

O persoană din Sevastopol, cel mai mare oraș al peninsulei, a declarat agenției Reuters că la majoritatea benzinăriilor locale nu mai era joi deloc combustibil, aprovizionarea abia reușind să țină pasul cu regimul de raționalizare impus în ultimele săptămâni.

Un alt martor, din stațiunea turistică Evpatoria, a spus că se formase o coadă lungă în fața singurei benzinării funcționale din localitate.

Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra liniilor de aprovizionare către peninsulă, pe care Rusia a anexat-o în 2014 printr-un referendum nerecunoscut internațional. Autoritățile locale au impus regimuri de raționalizare a combustibilului, cam de o lună, iar unele produse alimentare încep și ele să se epuizeze.

Conform datelor compilate de Reuters, în 13 regiuni ale Rusiei au fost semnalate penurii de combustibil în mass-media tradițională și pe rețelele sociale. Doar trei regiuni, Crimeea și două regiuni din Siberia, au confirmat oficial penuria.

Majoritatea celorlalte regiuni au declarat că situația este „sub control” și că unele perturbări au fost cauzate de cumpărăturile „din panică”. Moscova a negat existența unor probleme cu aprovizionarea cu combustibil.

Banca de stat Sberbank a declarat că creșterea prețurilor la combustibil reprezintă un risc suplimentar de inflație pentru economia rusă.

Camioanele nu ajung

Miercuri, guvernatorul din Sevastopol susținut de Rusia, Mihail Razvojaev, a declarat că distribuirea benzinei raționalizate a fost suspendată, deoarece camioanele nu au putut transporta combustibilul în oraș, în urma recentelor atacuri ucrainene asupra rutelor de aprovizionare.

„Mă adresez tuturor: nu are rost să stați la coadă mâine la... benzinării”, a declarat el miercuri seara, adăugând că bonurile de raționalizare a combustibilului existente vor fi anulate, iar joi vor fi emise altele noi.

Combustibilul este livrat în Crimeea în principal pe cale rutieră și feroviară prin teritoriile controlate de Rusia din nord, pe care Moscova le-a ocupat în 2022. Aceste rute au fost din ce în ce mai des întrerupte de atacuri cu drone.

Anterior, combustibilul ajungea în Crimeea pe barje, la un terminal petrolier din orașul Feodosia, dar aprovizionarea a fost întreruptă după ce Ucraina a lovit terminalul în aprilie.

La Sevastopol, guvernatorul instalat de Moscova a declarat că dronele ucrainene au provocat pagube ușoare peste noapte, 33 dintre ele fiind doborâte. Guvernatorul susținut de Rusia al părții din regiunea Herson controlate de Moscova, care se învecinează cu Crimeea la nord, a declarat că Ucraina a lovit podurile din regiune, provocând unele pagube.

„Nu mai are rost să stai la coadă”. Criza combustibililor din Crimeea anexată se agravează 1/6 Coadă de mașini la o benzinărie din Evpatoria, Crimeea, pe 3 iunie. Imaginile care ajung din peninsula Crimeea anexată de Moscova arată o agravare a crizei de combustibil, pe fondul atacurilor ucrainene asupra logisticii și capacităților de producție a combustibililor din Rusia. Criza combustibililor din peninsula Crimeea anexată de Rusia se agravează pe măsură ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra lanțului de aprovizionare și a depozitelor.











2/6 Oamenii își trec numele pe o listă de așteptare la o benzinărie din Sevastopol, Crimeea, pe 1 iunie. De la sfârșitul lunii mai, vânzările de combustibil în Crimeea au fost limitate la 20 de litri pe vehicul, fiind interzisă umplerea recipientelor. Criza combustibililor din peninsula Crimeea anexată de Rusia se agravează pe măsură ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra lanțului de aprovizionare și a depozitelor.











3/6 Un camion-cisternă cu combustibil incendiat pe autostrada Melitopol, care leagă Rusia de Crimeea. Imaginea a fost difuzată de un regiment ucrainean de drone pe 2 iunie. Crimeea a fost afectată grav de penuria de combustibil după ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone în adâncul teritoriului rus, țintind capacitățile de producție și depozitare, dar și cu drone cu rază medie de acțiune care pot lovi acum și căile de aprovizionare a peninsulei, la o distanță de până la 200 de kilometri de linia frontului. Criza combustibililor din peninsula Crimeea anexată de Rusia se agravează pe măsură ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra lanțului de aprovizionare și a depozitelor.











4/6 Captură de ecran dintr-un video realizat de un martor, care arată o dronă de atac Hornet de fabricație americană zburând la joasă altitudine de-a lungul unei autostrăzi din teritoriul ocupat de Rusia. În cele din urmă, drona a deviat de la traiectorie și a explodat lângă șosea.

Ucraina folosește drone de atac cu aripi fixe în campania sa de lovituri la distanțe medii (middle-strike), inclusiv drone Hornet, care sunt capabile să identifice în mod autonom ținte potențiale, cum ar fi cisterne de combustibil. Criza combustibililor din peninsula Crimeea anexată de Rusia se agravează pe măsură ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra lanțului de aprovizionare și a depozitelor.











5/6 din 4 iunie, Mihail Razvojaev, guvernatorul orașului Sevastopol, a anunțat că, în cursul nopții, camioanele cu combustibil nu au putut ajunge în orașul din Crimeea.

Un panou cu prețurile combustibilului în Evpatoria, fotografiat pe 1 iunie. Într-o postare pe Telegram din 4 iunie, Mihail Razvojaev, guvernatorul orașului Sevastopol, a anunțat că, în cursul nopții, camioanele cu combustibil nu au putut ajunge în orașul din Crimeea. Criza combustibililor din peninsula Crimeea anexată de Rusia se agravează pe măsură ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra lanțului de aprovizionare și a depozitelor.











6/6 Un alt panou cu prețurile combustibilului în Evpatoria, pe 3 iunie.



„Nu mai are rost să stai la coadă [pentru combustibil]”, a declarat Razvojaev într-o postare din 4 iunie, adăugând că „este extrem de important acum să rămânem calmi și să nu intrăm în panică”. Criza combustibililor din peninsula Crimeea anexată de Rusia se agravează pe măsură ce Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra lanțului de aprovizionare și a depozitelor.











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Autoritățile au mai spus că Kievul a lovit, de asemenea, obiective în sudul Rusiei în timpul nopții, provocând pagube, inclusiv un incendiu la rafinăria de petrol Afipski, care a fost stins între timp.

Într-o adresare video, miercuri seară, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că loviturile asupra infrastructurii rusești din sudul european al țării demonstrează că războiul a ajuns la ruși acasă. „Vom extinde tot mai mult această tactică”, a mai spus el.

Se schimbă dinamica frontului?

Atacurile ucrainene din această săptămână - scrie Reuters - vin după luni de schimbări în dinamica câmpului de luptă, în care avântul Moscovei a încetinit până la un ritm de melc, parțial ca urmare a loviturilor ucrainene asupra unor ținte logistice critice, inclusiv asupra infrastructurii petroliere și militar-industriale din interiorul Rusiei.

Forțele ucrainene au lansat, de asemenea, contraofensive de succes pe anumite porțiuni ale liniei frontului.

Grupul ucrainean de analiză open-source DeepState a afirmat că „blocada” aplicată de Kiev asupra liniilor de aprovizionare rusești din sudul ocupat al Ucrainei ar putea împiedica și mai mult eforturile Moscovei pe câmpul de luptă.

Atacurile transmit, de asemenea, un mesaj puternic, a adăugat acesta.

„Forțele de Apărare (ucrainene) au demonstrat... capacitățile cu care pot controla tot ceea ce se mișcă în partea de sud a teritoriului ocupat, în special din Crimeea.”

Scriind pe aplicația de mesagerie Telegram, bloggerul de război rus Iuri Barancik a spus și el că intensificarea atacurilor Ucrainei asupra logisticii din întreaga zonă arată că Kievul a „ajuns din urmă” Moscova în privința capacităților militare.

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