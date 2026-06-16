Eforturile Statelor Unite de a media pacea în conflictul început prin invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022 au stagnat în mare măsură în ultimele luni, mai ales de când Statele Unite și Israelul au declanșat războiul cu Iranul, pe 28 februarie.

Însă Trump a sugerat că acest lucru s-ar putea schimba, acum că a fost anunțat un acord-cadru cu Iranul.

Întrebat la Evian dacă acum va acorda „o atenție specială” Ucrainei, Trump a răspuns: „Ne-am concentrat pe Iran. Acum asta va rămâne în trecut, în oglinda retrovizoare… Vreau să fac tot ce-mi stă în putință.”

Trump a mai spus că se va întâlni din nou cu Zelenski mai târziu, pe 16 iunie.

Mai devreme, în timp ce Zelenski se afla la masa discuțiilor cu liderii G7, printre care și Trump, ucraineanul a deschis un dosar în care se afla o fotografie cu ceea ce părea a fi un incendiu nocturn — probabil rezultatul a ceea ce Ucraina susține că a fost un atac țintit al Rusiei asupra emblematicei Catedrale a Mănăstirii Peșterilor (Lavra Pecerska) din Kiev, monument protejat de UNESCO.

„Obiectivul principal este consolidarea apărării aeriene a Ucrainei și promovarea diplomației, pentru a face Rusia să pună capăt războiului”, a scris Zelenski pe X după întâlnire. „Avem nevoie de pace.”

Zelenski a prezentat adesea, la reuniuni diplomatice, fotografii cu atacurile și atrocitățile comise de Rusia. Atacul asupra catedralei, situată în inima complexului mănăstiresc istoric, a stârnit condamnări la nivel mondial și a evidențiat că încă nu se întrevede sfârșitul conflictului – sau al atacurilor aeriene intense ale Rusiei asupra țintelor civile din Ucraina.

Ucraina lovește din nou rafinării

Între timp, Ucraina a ripostat la rândul ei, în special printr-o campanie de atacuri cu drone asupra rafinăriilor de petrol rusești. Ea a continuat în orele premergătoare summitului G7 cu un atac asupra unei rafinării de lângă Moscova, care asigură aproximativ 40% din consumul de combustibil al regiunii capitalei.

Pe câmpul de luptă, forțele ruse nu au reușit să realizeze nicio străpungere în ceea ce a devenit un război de uzură, în mare parte static.

Înaintea summitului, Bloomberg a relatat că aliații SUA doreau să-l convingă pe Trump că Ucraina deține acum inițiativa în conflict.

În timp ce Trump vorbea la Evian, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că, în prezent, nu există planuri ca negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner să viziteze Moscova. Aceștia au vizitat deseori capitala Rusiei, dar nu au fost niciodată la Kiev.

Pe plan diplomatic și economic, Ucraina a înregistrat, de asemenea, progrese, în special prin lansarea, în sfârșit, a negocierilor oficiale de aderare cu Uniunea Europeană pe 15 iunie, în aceeași zi cu R. Moldova.

Noi sancțiuni britanice

În timp ce discuțiile de la G7 erau în plină desfășurare, o postare de pe contul de X al prim-ministrului britanic Keir Starmer a calificat atacul asupra Lavrei de la Kiev drept „deplorabil”.

„Atacuri de acest gen sunt motivul pentru care anunțăm noi sancțiuni care vizează navele, fondurile și actorii care susțin economia de război a Rusiei și, prin urmare, amenință securitatea europeană”, se arată într-un comunicat britanic.

Măsura a fost luată după ce, pe 14 iunie, forțele britanice au capturat pentru prima dată un petrolier aparținând flotei-fantomă ruse. Nava, un petrolier sub pavilion camerunez numit „Smyrtos”, se află în prezent ancorată în apele teritoriale britanice. Căpitanul său urma să compară în fața instanței din Marea Britanie pe 16 iunie și riscă o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru transportul de petrol rusesc supus sancțiunilor.

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