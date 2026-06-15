Atac masiv al Rusiei: Lavra Pecerska și studioul Dovjenko, în flăcări

Potrivit armatei ucrainene, Rusia a lansat 70 de rachete și peste 600 de drone asupra Ucrainei în cursul nopții, vizând în principal capitala, Kiev, dar și orașele Dnipro și Harkov.

Ministrul ucrainean de Interne, Ihor Klimenko, a spus că atacurile rusești au ucis cinci membri ai echipelor de salvare și au rănit cel puțin alți cinci în Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, din nord-estul țării.

„La Harkov, cinci salvatori ai Serviciului de Urgență de Stat au fost uciși în timp ce stingeau incendiile provocate de atacurile repetate ale Rusiei. Alți cinci au fost răniți”, a scris Klimenko pe Telegram.

Autoritățile au afirmat că alte șase persoane, printre care un copil, au fost rănite într-un incendiu izbucnit la Muzeul de Artă din Harkov.

„Atac brutal” asupra unui sit de patrimoniu

În capitala Kiev, primarul Vitali Kliciko a declarat că atacul rusesc „masiv” din timpul nopții a provocat pagube și incendii în aproape toate cartierele orașului. Potrivit autorităților, cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 25 au fost rănite, inclusiv copii.

Printre clădirile lovite s-a aflat și catedrala principală a complexului monastic Lavra Pecerska (Mănăstirea Peșterilor), sit inclus în patrimoniul mondial UNESCO, unde pompierii încă se luptau cu flăcările în dimineața zilei de 15 iunie. Cel puțin 13 persoane au fost rănite.

Arhimandritul Avraami, vicar al Mănăstirii Pecerska din Kiev, a declarat pentru RFE/RL la câteva ore după atac că lovitura a fost „încă un act de barbarie din partea Rusiei” și a demonstrat că „nimic nu este sacru pentru ei”.

„Este edificator faptul că Catedrala Adormirii Maicii Domnului – catedrala principală a Mănăstirii Pecerska din Kiev – a fost lovită astăzi de un atac rusesc, a spus el. Este ca și cum un glonț inamic te-ar fi lovit direct în inimă – chiar în inimă”.

„Un atac brutal asupra poporului nostru și a patrimoniului nostru. Aceasta este adevărata față a valorilor ortodoxe ale Rusiei”, a scris premierul ucrainean Iulia Sviridenko pe X.

Mai mult de zece autospeciale se aflau în apropierea mănăstirii la primele ore ale dimineții, pompierii încercând să stingă incendiul atât din interior, cât și de pe platforme amplasate în exterior, a relatat un jurnalist AFP prezent la fața locului.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, a condamnat atacul Rusiei asupra celei mai importante mănăstiri ortodoxe din Ucraina, calificându-l drept „barbarie de stat”.

Serviciul ucrainean de urgență a raportat, de asemenea, că, în urma atacului, a izbucnit un incendiu la Complexul Muzeal Național de Artă „Arsenalul Mistețki” din Kiev, o instituție culturală emblematică a Ucrainei, care a afectat o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați.

Rusia a atacat și Studiourile Naționale de Film „Dovjenko”, printre cele mai vechi studiouri de film din Ucraina, fondate în 1927 la Kiev, a scris ministrul ucrainean al Culturii, Tetiana Berejna, pe pagina sa de Facebook.

„În urma unui atac, atelierul de costume a fost avariat. Cea mai mare și mai veche colecție de costume din Ucraina a fost distrusă. Studioul conținea aproximativ o sută de mii de costume și trei milioane de articole vestimentare diverse”, a declarat ea.

Rusia nu a comentat loviturile asupra mănăstirii Lavra Pecerska, studiourilor de film din Kiev și altor obiective de artă și cultură din Ucraina.

Ministerul rus al apărării a emis un comunicat în care susține că a lansat un „atac masiv cu arme de înaltă precizie” asupra orașelor Kievul, Harkov și Dnipro, „ca răspuns la actele teroriste” ale Ucrainei.

Potrivit armatei ruse, loviturile au vizat obiective ale industriei de apărare, aerodromuri militare și centre teritoriale de recrutare din Ucraina.

Ucraina ripostează

Între timp, Kievul și-a continuat atacurile intensificate recent asupra obiectivelor din infrastructura industrială și energetică rusă, în încercarea de a reduce fluxul de fonduri al Kremlinului destinate finanțării războiului împotriva Ucrainei.

Guvernatorul regional Dmitri Mileaev a declarat într-o postare pe Telegram că trei persoane au fost ucise și alte trei au fost rănite într-un atac cu drone ucrainene asupra orașului rus Tula, situat la aproximativ 200 de kilometri la sud de Moscova.

Nu a fost clar imediat ce obiective au fost lovite, dar în regiunea Tula se află mai multe întreprinderi industriale importante, acestea fiind o țintă frecventă a atacurilor ucrainene.

De asemenea, în dimineața zilei de 15 iunie, autoritățile instalate de Kremlin în zonele ocupate de Rusia din regiunea ucraineană Herson au afirmat că atacurile ucrainene au avariat două poduri și că traficul a fost suspendat.

Detaliile erau puține, iar informațiile nu au putut fi verificate independent.

Trump poartă discuții separate cu Putin și Zelenski

Ultimele atacuri au avut loc după o conversație telefonică între Trump și Putin din 14 iunie, în cadrul căreia președintele american a afirmat că încetarea conflictului din Ucraina este esențială și că este dispus să contribuie la instaurarea păcii, după cum a declarat consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov.

„În ceea ce privește conflictul din Ucraina, Donald Trump a subliniat din nou că încetarea ostilităților este vitală”, a spus Ușakov reporterilor, oferind detalii despre convorbirea telefonică de 55 de minute.

Trump a vorbit, de asemenea, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a spus că cei doi au discutat despre eforturile de a pune capăt războiului înaintea summitului Grupului celor Șapte (G7) al principalelor națiuni industrializate, care va începe pe 15 iunie în Franța.

Zelenski a scris pe Telegram că i-a urat lui Trump „La mulți ani” cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani și i-a mulțumit pentru sprijinul acordat de Washington pe durata conflictului.

„I-am urat președintelui Trump mult succes, în primul rând în eforturile sale de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat Zelenski.

Cu informații de la Serviciul ucrainean al RFE/RL, AFP și Reuters

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