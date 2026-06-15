Printre entitățile sancționate se numără, potrivit listei publicate de Consiliul European, Fundația Prezidențială pentru Inițiative Culturale, PFKI (Президентский Фонд Культурных Инициатив / ПФКИ, în limba rusă).

În justificarea sancțiunilor, UE spune că PFKI, înființată prin decret al președintelui rus Vladimir Putin, acordă subvenții inclusiv pentru proiecte care susțin războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

PFKI finanțează de exemplu „agenția de relații publice” Bezgranichnye, care recrutează „influenceri” occidentali pentru a pune în circulație „narațiunile Kremlinului și argumentele de propagandă pro-război, destabilizând astfel Ucraina și aliații acesteia prin inundarea spațiului informațional cu dezinformare”.

Sancțiunile europene au fost anunțate tocmai când PFKI împlinește cinci ani de activitate, fiind felicitată pentru asta de președintele rus.

„Fără îndoială, munca dumneavoastră remarcabilă și plină de semnificație pentru integrarea regiunilor istorice Donbass și Novorossiia în spațiul cultural comun al țării merită un profund respect”, a spus Putin, referindu-se în jargonul naționaliștilor ruși la teritoriile ocupate din estul Ucrainei.

Printre jurnaliștii și administratorii de fundații considerați de UE ca aflați în slujba Kremlinului și a agresiunii ruse în Ucraina, și de aceea sancționați, se numără: Maria Vladimirovna Dudko, de la filiala din Stavropol a Bezgranichnye, bloggerița Alexandra Jost, scriitorul Roman Antonovski, politicianul-vedetă TV Pavel Astahov, documentarista de la televiziunea RT Olga Kirii, jurnalistul Igor Malțev, redactoarea-șefă de la Krîmskaia Gazeta Maria Volkonskaia, moderatorul TV Anatoli Kuzicev și alții.

Sancțiunile includ înghețarea averilor din UE și interdicția de viză și au fost aprobate luni la Luxemburg de miniștrii de externe din UE ca răspuns la ceea ce ei numesc „campanii hibride coordonate și de lungă durată menite să amenințe și să submineze securitatea, reziliența și fundamentele democratice ale Uniunii, ale statelor sale membre și ale partenerilor săi, precum și să submineze sprijinul acordat Ucrainei și capacitatea acesteia de a se apăra.”

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