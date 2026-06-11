Șeful șahist al lui Igor Dodon, rusul Arkadi Dvorkovici, va fi sancționat de UE, în sfârșit

Președintele rus al Federației Internaționale de Șah (FIDE), cu sediul în Elveția, ar trebui inclus pe lista neagră a UE deoarece a „susținut public” războiul din Ucraina, a declarat Comisia Europeană în propunerea sa privind cea de-a 21-a rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, ajunsă la presă miercuri, 10 iunie.

Dvorkovici ar trebui, de asemenea, inclus pe listă din cauza rolului său în cadrul Federației Ruse de Șah (RCF), care a „normalizat” invazia Rusiei în Ucraina prin organizarea de turnee de șah în teritoriile ocupate, se mai precizează în propunere.

Nu este prima încercare a UE de sancționare a lui Dvorkovici, dar ca și în cazul Patriarhului Kirill (și el aflat pe noua listă) s-a opus mereu Ungaria lui Viktor Orban, o țară vizitată des de șahistul-politician rus până la alegerile din aprilie, care au adus la putere la Budapesta un regim nou, pro-european.

Pe noua listă de sancțiuni UE se află de asemenea ministrul rus al sportului, Mihail Degtiarev, care este și președintele Comitetului Olimpic Rus și alți oficiali din sport, toți protejați în trecut de regimul lui Orban.

Cum a cotit Dvorkovici în privința Ucrainei

În vârstă de 52 de ani, Arkadi Dvorkovici a fost vicepremier al F. Ruse în 2012-2018, când premier era Dmitri Medvedev, căruia îi fusese consilier cât a fost președinte. Și mai înainte, fusese șeful căilor ferate.

În martie 2022, când deja era șeful FIDE, el s-a declarat dezamăgit de invazia din Ucraina, deplângând într-un interviu dat unei publicații străine pierderile de vieți omenești. După scurt timp, însă, a dat publicității o declarație în care trecea la linia oficială, a Kremlinului, lăudând armata rusă.

O publicație specializată în chestiuni UE, EUObserver a scris, de altfel, zilele acestea, că Dvorkovici este un politician rus mai puțin obișnuit, care zâmbește șarmant când călătorește prin străinătate, dar revine la linia Kremlinului odată reîntors acasă.

În august 2022, la șase luni de la invazia rusă în Ucraina, Dvorkovici a fost reales în fruntea FIDE, la capătul primului mandat, început în 2018, iar șeful Federației de Șah moldovene, Igor Dodon, l-a felicitat călduros:

„În calitate de Președinte al Federației de Șah din Moldova, transmit sincere felicitări domnului Arkadi Dvorkovici cu prilejul realegerii sale în funcția de Președinte al Federației Internaționale de Șah (FIDE). 157 de voturi în susținerea candidaturii sale este un rezultat impresionant, o dovadă a recunoașterii autorității și profesionismului său, a contribuției sale semnificative în dezvoltarea lumii șahului. Îi urez domnului Arkadi Vladimirovici succes și noi realizări importante!”, a scris atunci Dodon pe Facebook.

Sancționat, nesancționat, va candida din nou!

Federația Rusă de Șah (RCF) a reacționat cu sfidare la știrea că Dvorkovici va fi sancționat în sfârșit de UE, odată ce nu îl mai apără prietenii lui din Budapesta.

Președintele FSR, Andrei Filatov, a declarat la 10 iunie agenției ruse de stat TASS că Dvorkovici va trebui să candideze pentru un nou mandat, la alegerile din FIDE care vor avea loc la toamnă la Samarkand (Uzbekistan).

„Și ce dacă i se vor impune sancțiuni candidatului? Consider că ar fi corect și onest față de toate continentele lumii să continuăm campania electorală. Și mai departe, în cazul unei victorii, să ridicăm problema la Adunarea Generală a FIDE și să ne consultăm cu privire la modul de acțiune în cazul impunerii sancțiunilor”, a spus Filatov.

Filatov a adus în favoarea candidaturii lui Dvorkovici un alt argument, anume că există un precendent. „Există exemplul lui Alisher [Usmanov] în scrimă, care acum câțiva ani a fost ales președinte al federației internaționale în timp ce se afla sub sancțiuni”.

Politică, afaceri, sport

Tradiția implicării în conduceri sportive internaționale a unor celebrități din politică și afaceri în fostele republici sovietice este ilustrată de controversele legate de dominația la Federația Internațională de Scrimă (FIE) a omului de afaceri ruso-uzbek Alisher Usmanov.

În decembrie 2024, după aproape trei ani de invazie rusă în Ucraina, Usmanov, deja supus unor sancțiuni din partea Uniunii Europene și a Statelor Unite, precum și unei interdicții de călătorie pentru sprijinirea războiului, a fost ales președinte al FIE, revenind astfel la funcția pe care a deținut-o între 2008 și 2022.

Faptul că a primit voturile reprezentanților din 120 de țări a fost calificat drept „problematic” de autoritățile ucrainene și de medaliata cu aur olimpic Olga Harlan, unul din sportivii ucraineni cei mai activi în denunțarea influenței Kremlinului asupra mișcării sportive internaționale. „120 de voturi sunt cam multe”, a constatat atunci Harlan.

Pomenind „cazul Usmanov” în contextul știrii sancționării lui Dvorkovici, șeful federației ruse de șah, Filatov, a menționat că după ce a fost reales în ciuda sancțiunilor internaționale, el a reușit să „protejeze” Federația Internațională de Scrimă de efectele acestora.

Sportul rus se întoarce?

În mod ironic, ministrul rus al sportului, șeful Comitetului Olimpic rus Mihail Degtiarev, intră pe lista sancțiunilor UE la puține zile după ce saluta ceea ce el crede că este „iminenta reîntoarcere a sportului rus pe arena internațională”.

„Sancțiunile nu-i afectează doar pe cei vizați, ci și competițiile sportive la nivel mondial. Revenirea Rusiei ar fi în beneficiul întregii lumi sportive. E timpul să punem capăt acestei situații. Colaborăm în mod sistematic cu CIO [Comitetul Olimpic Internațional]”, a spus Degtiarev în marginea Forumului Economic rus de la St. Petersburg, pe 5 iunie.

El a părut să sugereze că Moscova este în tratative cu SUA, gazda Jocurilor Olimpice de Vară din 2028, de la Los Angeles, pentru reprimirea sportivilor ruși la marea competiție, cu drepturi depline.

În prezent, practica internațională este de a permite rușilor și belarușilor să concureze la evenimente sportive dacă dovedesc că nu susțin războiul și în calitate de sportivi neutri, fără simboluri naționale.

Știrile despre sancționarea șefilor sportului rus de către UE vin când în unele sporturi rușii (și belarușii) sunt reprimiți la unele competiții internaționale, nu doar ca „neutri”, ci cu steaguri, în ciuda eforturilor Ucrainei și a aliaților ei occidentali de a atrage atenția că sportul rămâne o componentă importantă a mașinăriei de propagandă și de război a lui Putin.

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